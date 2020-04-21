 Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.
Вартість WTI впала до негативного рівня вперше в історії. Різке падіння попиту на нафту в умовах пандемії коронавірусу призвело до того, що ринок наповнений нафтою, і резервуарних потужностей для її зберігання недостатньо. У зв'язку з цим виробники змушені платити покупцям за те, щоб ті забрали в них видобуту нафту.
Падіння ціни WTI в понеділок було рекордним з моменту початку відстеження цих даних в 1983 році, свідчать дані Dow Jones.
Термін дії травневого контракту на WTI минає у вівторок. Червневий контракт на WTI упав за підсумками торгів у понеділок на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за барель.
Швидке заповнення резервних сховищ, зокрема в Кушингу, змушує трейдерів сумніватися в тому, що вони зможуть знайти вільні потужності в травні, що і призводить до суттєвої різниці в ціні між травневими і червневими контрактами.
Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $2,27 (8,08%) - до $25,81 за барель.
Завтра, 21 апреля, во время открытия торгов стоит ожидать стремительного обрушения курса российского рубля.
И даги в..ть всих москалив...их жен...дитей...собак и прочих курей!)))
Бо москали...це заслужили!)))
просто это много-ходов-очка.
Пусть живут именно так, как поголосовали.
Закупайте оружие, скоро ЛДНР финансирование запоребрик срежет.
Там уже плитку тротуарную выковыривают, провода трамвайные в Луганске свинчены давно.
Поскольку "бубочка" отвел войска, то все эти бандюканы на приграничные населенные пункты нападать начнут, и делать порывы в места более дальние, но и более хлебные.
А так хотелось, чтобы кому-то пришла полная жопа, как 1991...
Бензин который продает бензоколонка сегодня дешевле, чем он поступает на бензоколонку
Сегодня бензоколонка убыточна, ежедневные убытки удается гасить заначкой, которую спрятала у себя в лифчике королева бензоколонки - *****
Этой заначки надолго не хватит, тем более в условиях, когда весь персонал бензоколонки не работает, а сидит на карантине и автомобили заправляют через раз.
Нам же, нужно готовится освобождению оккупированных бензоколонкой территорий в момент когда заначка закончится и королева вывесит на бензоколонке табличку "закрыто"
Но, это вряд ли...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
А вот и ответ
Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний
===Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. Заявление опубликовано на официальном сайте фонда.
«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла - ни с финансовой, ни с этической стороны - продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», - говорится в заявлении.===