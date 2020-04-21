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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (163) обвалення (82) ціни (280)

 Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI впала майже на 300% до закінчення торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) у понеділок, опустившись до мінус $37,63 за барель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

Вартість WTI впала до негативного рівня вперше в історії. Різке падіння попиту на нафту в умовах пандемії коронавірусу призвело до того, що ринок наповнений нафтою, і резервуарних потужностей для її зберігання недостатньо. У зв'язку з цим виробники змушені платити покупцям за те, щоб ті забрали в них видобуту нафту.

Падіння ціни WTI в понеділок було рекордним з моменту початку відстеження цих даних в 1983 році, свідчать дані Dow Jones.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

Термін дії травневого контракту на WTI минає у вівторок. Червневий контракт на WTI упав за підсумками торгів у понеділок на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за барель.

Швидке заповнення резервних сховищ, зокрема в Кушингу, змушує трейдерів сумніватися в тому, що вони зможуть знайти вільні потужності в травні, що і призводить до суттєвої різниці в ціні між травневими і червневими контрактами.

Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $2,27 (8,08%) - до $25,81 за барель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190283
 
   
 Топ коментарі
 
Денег на покремлевские проекты РФ сейчас тратить не будет. Для нас это такой шанс. Но блин Зеленский, как же не вовремя
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заглушить - уволить кучу народа, выплачивать им компенсации, дальше платить за землю лицензию и т.п. тут все рассчитано, и риски -тоже. капитализм. это при общем социализме ресурсы ценились бы, наверное.
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Даже при СССР такого не бьіло, и вот опять)
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Тогда стабильно держалось в районе 5 баксов долгое время.
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Світова ціна нафти досягла свого піку в 1980 р. понад 35 дол. США за барель (еквівалент з урахуванням інфляції 106 доларів за цінами 2008 р.); до 1986 року вона впала до $ 10 ($ 23 за цінами 2008 р.). Перевиробництво нафти у 1980-х роках
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У величайшего политика современности, у Владимира Зеленского наверняка есть стратегия выхода из этого нефтяного кризиса. Почему мировые лидеры до сих пор не обратились за советом?
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угораздило зеопарыша выбрать,такой момент и такие ублюдки у власти((
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Почему угораздило? Это был сознательный выбор нарида, жаждущего в совок 2.0
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А чем вам ситуация не нравится? Украине выгодно. А порохоботы недовольны
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Так продайте мне. Ага? Или все будет как с урожаем, трактором подавят или сожгут лишь бы народ не воспользовался и чтобы спекулянты и олигофрены не потеряли прибыли
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Да кацарылый,обратно в скважину закачают.Быстро северный поток развернут на сургут.
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На международных биржах баррель Urals с поставкой в мае уже стоит минус 2 доллара.

Завтра, 21 апреля, во время открытия торгов стоит ожидать стремительного обрушения курса российского рубля.
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Ждем, когда за покупку рубля будут доплачивать)
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Биржевая запара и отсутсвие спроса на май. Сливают биржевые торговцы, если оставят на руках, нужно будет нефть или забрать или договариваться с поставщиком. Забрать сегодня некуда, договориться чтоб не отгружали х.з. сколько денег стребуют) Вот и льют.
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Да буде так!)))
И даги в..ть всих москалив...их жен...дитей...собак и прочих курей!)))
Бо москали...це заслужили!)))
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Украинские олигархи расцветут. А холопам никто никогда не даст поднять голову из болота
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С какой стати помогать 73% идиотов?
Пусть живут именно так, как поголосовали.
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у Вас очепятка в первой части предложения -не расея,а козломордия
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хм.. а как это повлияет на твою утреннюю головную боль после омывайки ?
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Нет, не расцветет, с 73% олигофренов в стадии дебильности.
Закупайте оружие, скоро ЛДНР финансирование запоребрик срежет.
Там уже плитку тротуарную выковыривают, провода трамвайные в Луганске свинчены давно.
Поскольку "бубочка" отвел войска, то все эти бандюканы на приграничные населенные пункты нападать начнут, и делать порывы в места более дальние, но и более хлебные.
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Ах, а сколько было разговоров об Энергетической Сверхдержаве! О том, как "хохлы" замёрзнут, потому что платить за газ нечем, а белорусам за нефть... Совсем же недавно, помните? Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 5792
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Главные причины развала совка экономические, и одна из них - падение мировых цен на нефть. Но для упоротой ваты его развалили Ельцин с Горбачевым по пьянке, ага.
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дело в том что Украине уже здыхать не позволят...давно б уже позволили... а Раше то петлю на шее будут крепко держать, то попуская то затягивая, пока не сдохнет, так как войной на безумца с ЯО не пойдешь, а контролировать экономическую ситуацию можно...и нужно, до того момента, пока собственный народ не задушит своё гэбэшное- милитаристское руководство , равно как и источник войн и нестабильности во всём мире.тчк.
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700 млрд. у бензоколонки -это прекрасно, будет что отдавать, т.к. внешний долг Раши достигает 500 млрд. и если его не отдавать и вовремя - начинается арест её активов за рубежом... все только этого и ждут! на понтах, долго в дурака не поиграешь...
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Россияне любили побахвалиться: мол, перестанем Европе поставлять газ и нефть, они там и загнутся! Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 4267
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Вот доплатит Раска Федераска геяв в Евро парламенте....и пущай гордо поставляет по 0,0 0 за бочку)))))
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К сожалению, это корректируется рынок, следом будет скачок(((.
А так хотелось, чтобы кому-то пришла полная жопа, как 1991...
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когда он будет и будет ли Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 1284 и насколько раске хватит денег на 3 войны Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 7850
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Война - самый быстрый пожиратель баблосов. Мож ни на одну не хватит?) Нужно же дыры в экономике ещё подлатывать... Ванговать - не мое, но на войну тратить будут меньше. "Причина всех войн - большое количество денег" - древнеримская пословица.
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Бензоколонке в ближайшее время ласты, это уже очевидно
Бензин который продает бензоколонка сегодня дешевле, чем он поступает на бензоколонку
Сегодня бензоколонка убыточна, ежедневные убытки удается гасить заначкой, которую спрятала у себя в лифчике королева бензоколонки - *****
Этой заначки надолго не хватит, тем более в условиях, когда весь персонал бензоколонки не работает, а сидит на карантине и автомобили заправляют через раз.
Нам же, нужно готовится освобождению оккупированных бензоколонкой территорий в момент когда заначка закончится и королева вывесит на бензоколонке табличку "закрыто"
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Оно то правильно,но есть опасность,что наши дебилы постараються выручить Мордор и с нефтью,и в других вопросах.Как с морячками,которых должны были отдать по решению суда,но Зе помог путину сохранить лицо и включил их в списки обмена.Боюсь,вместо захвата своих территорий,когда наступит момент и враг ослабел,Бубочка начнет отводить войска.Оно ж не народу Украины служит,а Кремлю.
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традиционно ласты наступают на раисю при смене власти а не от экономических кризисов....
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....я лузер в этом) но у меня шок и страх. карона-19 это цветочки. .........ощущение что франклины накрываются медным тазом. а перспективный бизнес станет токо на продуктах питания.
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Рано франклинам накрываться. Эмиссия франклинов скидывает проблемы США в окружающий мир, пока тот ещё хоть как-то трепыхается. Вот когда уже всё окончательно накроется, тогда и франклины потеряют свою силу.
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на хитрую рашку есть хрен с винтом, и такой хрен- не спасёт даже рашкина .опа с закоулками Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 4565
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Это контракты, которые со дня на день закроются и трейдеры, купившие их в надежде на рост цены, потеряют все и даже больше, потому что есть штрафные санкции - плата за перенос не закрытой сделки... Крупные производители нефти не продают ее сейчас по цене -40 долларов и не отдают бесплатно. По минусовой цене торгуют трейдеры, накупившие контракты в надежде перепродать дороже, и несущие убытки. Они уже поняли, что попали, но пытаются попасть меньше. А также посредники, купившие реальный товар, которым нужно платить аренду, которым завтра скажут, послушай, мы же договаривались хранить твою нефть до июня, делай что хочешь, но к 1 июня твоей нефти в резервуарах быть не должно. Куда им ее вывозить, кому и сколько платить за утилизацию. Это затронет небольшие компании, которые будут закрываться или банкротиться, крупные понесут убыток, но устоят.
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Ось за ціну на нафту ковіду треба подякувати))
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Хотелось бы, чтоб и цены на топливо на заправках если не рухнули, то, хотя бы, снизились больше, чем на 10 процентов.
Но, это вряд ли...
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Витренко от имени "Нафтогаза" подал предложение о заполнении имеющихся свободных нефтетранспортных мощностей объемами нефти. Но Кабмин Шмыгаля снова опаздывает с нужными решениями. Витренко прав говоря что немедленно нужно заполнять имеющиеся объемы хранения фактически дармовой нефтью. Но пока эта простая мысль дойдет до власти момент будет упущен. У многих в кабмине личные интересы в бензозаправках. 21.04.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Сдается мне, что какие-то умные головы решили закончить нефтяную эпоху. Так бы нефтяные компании и дальше тормозили развитие человечества. Надо посмотреть, кто из крупных игроков выходил из нефтяного/газового бизнеса в водородный/зеленую энергетику

А вот и ответ
Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний

===Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. Заявление опубликовано на официальном сайте фонда.

«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла - ни с финансовой, ни с этической стороны - продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», - говорится в заявлении.===
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