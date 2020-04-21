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 Суспільство, Здоров'я
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 Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня - Ляшко

Карантин в Україні, який має закінчитися 24 квітня, можуть продовжити щонайменше до 12 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".

"Я як головний санітарний лікар України готуватиму подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися вже в понеділок (27 квітня)", - заявив він.

Водночас санлікар не зазначив, про які саме послаблення йдеться, порадивши дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.

За словами Ляшка, карантин хочуть продовжити щонайменше до 12 травня 2020 року.

Також читайте: Головний санлікар готує подання на пом'якшення карантину, а підписує його прем'єр, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190282
 
   
 Топ коментарі
 
Как же вы зае...
3500 аппаратов простаивает! Нужно включать сектора по важности.
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це така шутка юмора від уряду...?!!! один уже "дошутився" до Президента...маємо "катастрофу"... Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко - Цензор.НЕТ 4795
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Люди которые носят маску не в общественных местах КРЕТИНЫ, от таких надо держаться подальше, чтобы не заболеть этой страшной болезнью.
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Правильно и АДЕКВАТНО оценивать риски - для этого должна СВОЯ быть голова на плечах, носить маску там, где нет рядом (близко) никого глупо, свежий воздух очень нужен, чтоб поддерживать необходимую влажность слизистых оболочек дыхательных путей, что уменьшает риск инициироваться ОРВИ!
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Вот, когда в магазинах и супермаркетах маской/респиратором не закрывают нос эти люди подвергают не столько себя опасности, а окружающих их (вдруг именно вы являетесь источником инфекции и даже не подозреваете этого), но все это напрасно, когда есть хождение наличных денег, только БЕЗНАЛИЧНЫЕ И БЕСКОНТАКТНЫЕ способы оплаты оправдают предпринятые меры, а пока все это "коту под хвост"!
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Как же вы зае...
3500 аппаратов простаивает! Нужно включать сектора по важности.
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це така шутка юмора від уряду...?!!! один уже "дошутився" до Президента...маємо "катастрофу"... Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко - Цензор.НЕТ 4795
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Если б я был султан,я б имел всех жен
Парой сотней детей был бы окружен..
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а сусіди нам підкинуть свіжого...

В министерстве обороны Белоруссии считают, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая военный парад, посвящённый 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.
С соответствующим заявлением, в ответ на коллективное обращение граждан страны о запрете парада, выступил глава ведомства Виктор Хренин. Он отметил, что военные парады - "это дань героизму и стойкости", а также "традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".
Хренин также добавил, что "подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск". Мероприятие, по его словам, поможет "наращиванию потенциала страны в борьбе с вирусными инфекциями".
Ранее власти Белоруссии заявляли, что "даже не рассматривают" возможность отмены или переноса парада 9 мая.
Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например чемпионат страны по футболу.
При этом на 20 апреля в стране официально было выявлено 6264 случая заражения COVID-19, из них почти полторы тысячи - за прошедшие выходные. Умер, по официальным данным, 51 человек.
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...стирчить в дупі огурець

(зпетросянив, згоден)
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2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця ґепнувся? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
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Потрібно так розуміти: щоб не було протестів до 12 числа встигнуть прийняти потрібні закони.
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Какое расстояние между ухань и Пекин? Какое население городов? Каким это чудом вируса нет в Пекине например? По всем мире с уханя вирус есть а в само Китае рядом с уханью такие города и вируса нет? Ахаха это однозначно похоже на цирк
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Очі та вираз обличчя - еталонне ЗБС УПРЛС.

Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко - Цензор.НЕТ 5206
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Ну представь свою фотогеничную кандидатуру, может назначат.
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Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая.

Пандемия коронавируса COVID-19 может стать потрясением для международных сельскохозяйственных рынков и вызвать новый международный продовольственный кризис, заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь.

"Быстро распространяющаяся глобальная эпидемия привнесла колоссальную неопределенность в международную торговлю сельскохозяйственными товарами и на рынки", - сказал он.
"Если эпидемия продолжится распространяться и ужесточаться, воздействие на сельскохозяйственное производство и торговлю, определенно, станет хуже, а это может спровоцировать новый виток продовольственного кризиса.
https://interfax.com.ua/news/economic/656240.html
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Да понятно же, что майские праздники карантин зацепит. Там половина дней - выходные и красные даты календаря, все ринутся на улицы и в парки. Не отменят они в таких условиях карантин. Поэтому и дату называют - 12 мая, потому что 11 мая все равно не рабочий день (1, 2, 3, 9,10, 11 мая).
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Будут ждать результаты "празднования" Паски, поминальных дней и первого мая.
Если через две недели народ массово не начнет косить, значит пронесло.
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Какова цель этого маразма до 14 мая. Эпидемия или статистическая похибка. Давай статистику по всем болезням чтоб зараженые барановирусом выличелись. Это лучшее лекарство и приговор зеленой плесени. Вся опозицияя тоже за бароновирус раз молчит.
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Нах.такой " карантин", если для попов это не карантин.
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Вопрос специалистам-Эпидемиологический порог в Украине перешагнули чтобы вводить карантин или нет?
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Зря вы на него "всех собак спускаете", у этого "ляжка" есть здравый смысл и адекватность, он указывает вам на вполне конкретную у обоснованную дату, а свою злобу и недовольтво срывайте на других, благо неумех и профанов еще предостаточно!
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правда, с одной оговоркой разрешить дачникам с 1-го мая беспрепятственный выезд на свои участки на ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ!
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