 Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".
"Я як головний санітарний лікар України готуватиму подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися вже в понеділок (27 квітня)", - заявив він.
Водночас санлікар не зазначив, про які саме послаблення йдеться, порадивши дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.
За словами Ляшка, карантин хочуть продовжити щонайменше до 12 травня 2020 року.
3500 аппаратов простаивает! Нужно включать сектора по важности.
Парой сотней детей был бы окружен..
В министерстве обороны Белоруссии считают, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая военный парад, посвящённый 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.
С соответствующим заявлением, в ответ на коллективное обращение граждан страны о запрете парада, выступил глава ведомства Виктор Хренин. Он отметил, что военные парады - "это дань героизму и стойкости", а также "традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".
Хренин также добавил, что "подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск". Мероприятие, по его словам, поможет "наращиванию потенциала страны в борьбе с вирусными инфекциями".
Ранее власти Белоруссии заявляли, что "даже не рассматривают" возможность отмены или переноса парада 9 мая.
Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например чемпионат страны по футболу.
При этом на 20 апреля в стране официально было выявлено 6264 случая заражения COVID-19, из них почти полторы тысячи - за прошедшие выходные. Умер, по официальным данным, 51 человек.
(зпетросянив, згоден)
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця ґепнувся? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
Пандемия коронавируса COVID-19 может стать потрясением для международных сельскохозяйственных рынков и вызвать новый международный продовольственный кризис, заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь.
"Быстро распространяющаяся глобальная эпидемия привнесла колоссальную неопределенность в международную торговлю сельскохозяйственными товарами и на рынки", - сказал он.
"Если эпидемия продолжится распространяться и ужесточаться, воздействие на сельскохозяйственное производство и торговлю, определенно, станет хуже, а это может спровоцировать новый виток продовольственного кризиса.
https://interfax.com.ua/news/economic/656240.html
Если через две недели народ массово не начнет косить, значит пронесло.