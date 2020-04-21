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Все про:обстріл (6199) поранення (1710) Донбас (15779) Авдіївка (1338)

 Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу під Авдіївкою, - пресцентр ОС

20 квітня збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши українських захисників поблизу Авдіївки. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі відкривали вогонь у районі Мар'їнки, Новоолександрівки і Південного, - пресцентр ОС

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу під Авдіївкою, - пресцентр ОС 01

Читайте: Окупанти обстріляли наші позиції під Авдіївкою, поранено одного воїна, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190281
 
 
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Одужання нашому захиснику. Четверо поранених і один загиблий. Чи не пора відводити війська? Знову
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8537Дмитро Корчинський
48 хв ·

#Здобув_Вічне_життя_в_бою

На фронті загинув молодий офіцер і двоє бійців важко поранені.
Центральні українські канали продовжують виконувати вказівку офісу президента не згадувати про війну , про наших військовослужбовців , про проблеми на фронті !

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3349
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Пресс центр ОС сообщает о ранениях... А вот почему-то через фейсбуки реальные люди сообщают о реальных убитых. А у прессцентра как всегда все прекрасно... Однако госпитали забиты ранеными...
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!
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