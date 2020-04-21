 Євросоюз готовий надати нам комплексну підтримку в боротьбі з пожежами в зоні ЧАЕС, - Точицький

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками розмови з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем повідомив у Twitter посол України в Бельгії Микола Точицький, який також представляє нашу країну при ЄС.
"ЄС завжди підтримує Україну. Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Високо цінуємо готовність друзів у ЄС допомагати Україні", - йдеться в повідомленні.
Где его обращение в ЕС и НАТО.....?
DW.COM
https://24tv.ua/ru/skandalnoe_vystuplenie_studii_kvartal_95_v_latvii_razgnevalo_polzovatelej_seti_n725029