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 Євросоюз готовий надати нам комплексну підтримку в боротьбі з пожежами в зоні ЧАЕС, - Точицький

Євросоюз готовий надати Україні комплексну допомогу в ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні, і така підтримка високо цінується українською стороною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками розмови з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем повідомив у Twitter посол України в Бельгії Микола Точицький, який також представляє нашу країну при ЄС.

"ЄС завжди підтримує Україну. Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Високо цінуємо готовність друзів у ЄС допомагати Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190280
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы,а сами вы , кроме как воровать, что нибудь умеете делать?
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Видя что происходит и понимая, чем это грозит, ЕЭС решил таки заставить зеленского попросить у ЕЭС помощь. Сам скоморох к такому выводу прийти был не в силах. Очень уж все сложно.
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"Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля. В некоторых регионах Европы уже выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137."

DW.COM

Евросоюз готов оказать нам комплексную поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС, - Точицкий - Цензор.НЕТ 24
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Видя что происходит и понимая, чем это грозит, ЕЭС решил таки заставить зеленского попросить у ЕЭС помощь. Сам скоморох к такому выводу прийти был не в силах. Очень уж все сложно.
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Він теж може в кацапів запросити підмоги, але ще колєбаєця)
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Якщо тільки дадуть якісь кошти, їх більшість буде розкрадена. Пожари напевно тому і не старалися загасити щоб хтось наповнив хоть чимось корито. Дохазійнувалися що і вкрасти нічого.
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зебилы,а сами вы , кроме как воровать, что нибудь умеете делать?
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а в какую нору заполз наш Зе-недоумок....?
Где его обращение в ЕС и НАТО.....?

Евросоюз готов оказать нам комплексную поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС, - Точицкий - Цензор.НЕТ 2908
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Комплексная поддержка включает в себя - озабоченность, моральную поддержку и сострадание. Спасибо!!!!
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"Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля. В некоторых регионах Европы уже выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137."

DW.COM


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Мне нравится Бубочка,для него другие страны ,как подтяжки для падающих штанов, нет денег-МВФ помоги,Продали сами маски-МОЗ выручайте.Пожары потушить,блин,сами не можем ,ЕС выручай.Для какого хрена,такой призедент тогда нужен?
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Как-то слова Украина и помощь, стали почти синонимами.
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Так хтось колись глузувався з неньки України , стосовно допомоги : "Вы знаете, у нас совершенно новый уровень экономики, мы пришли к этому уровню, он называется попрошайничество. Все очень просто - мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема чрезвычайная, проверенная цыганами. Это не лохотрон, не финансовая пирамида - вы даете нам свои деньги, мы вам их потом не возвращаем, гарантия 100%,"
https://24tv.ua/ru/skandalnoe_vystuplenie_studii_kvartal_95_v_latvii_razgnevalo_polzovatelej_seti_n725029
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