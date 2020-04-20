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 Суспільство, Здоров'я
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 Головний санлікар готує подання на пом'якшення карантину, а підписує його прем'єр, - Ляшко

Головний санітарний лікар України готує подання про продовження карантину, а уряд приймає рішення про пом'якшення або посилення його у певних сферах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Карантин у нас закінчується орієнтовно 24 квітня, тому зараз ми готуємо подання головного санітарного лікаря України до міністра охорони здоров'я, щоб він ініціював перед Кабінетом міністрів України продовження карантину. Надалі на засіданні уряду будуть розглянуті питання щодо певних сфер. І саме уряд ухвалює ті чи інші рішення щодо пом'якшення чи більш жорсткого карантину в певній сфері. Тому давайте почекаємо середи, коли буде засідання кабінету міністрів України", - сказав Ляшко.

За словами Ляшка, якби Україна не запровадила превентивні заходи, то зараз у країні могло бути близько 125 тис. хворих Covid-19. "Зараз у нас 5700 випадків підтверджених. Ми розуміємо, що карантин працює, карантин дає свої позитивні результати", - підкреслив він.

"Водночас ми в Міністерстві охорони здоров'я говоримо і про епідемічну складову, і розуміємо надважливі речі, які мають бути і застосовуватися населенням для того, щоб запобігти виникненню серцево-судинних захворювань. А це необхідно збільшувати трохи фізичну рухливість. Тому ми анонсуємо деякі речі, які будемо пропонувати Кабінету міністрів України: що в умовах карантину можна пом'якшити для того, щоб збільшити рухливість без значної шкоди для протиепідемічних заходів, які ми впроваджуємо. Плюс ми дозволимо відновлювати деякі сфери економіки, якщо вони дотримуватимуться умов протиепідемічних, якщо вони будуть чітко виписані і затверджені наказом МОЗ або постановою головного державного санітарного лікаря України", - сказав Ляшко.

Читайте також: Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190276
 
 
 Топ коментарі
 
Основний принцип роботи зекоманди: стрілочник стрілочником поганяє.
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Люди сидять дома.а платіжки приходять.Виникає питання.де брати гроші?
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Рішення про відкриття базарів будуть прийматись в останню чергу. Базари конкуренти магазинам що гилять ціни які хочуть.
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Основний принцип роботи зекоманди: стрілочник стрілочником поганяє.
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Карантин незаконно введений, тому його відмінить адміністративний суд! При введенні карантину влада порушила все що могла! Ніякого подання на введення карантину не було і не могло бути бо карантин вводиться тільки після введення особливого правового режиму Назвичайного або Воєнного стану а їх ніхто не вводив! Тому Ляшко хай перестане з себе корчити целку і припиняє цей карантинний балаган!
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Почитайте заголовок, а потом первое предложение! Кто у вас там пишет статьи???
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Автор статті у Інтерфакс, який такий самий як і зебіл.
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Как всегда решения о смягчении в некоторых отраслях будет приниматься без коррупционной составляющей?
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Рішення про відкриття базарів будуть прийматись в останню чергу. Базари конкуренти магазинам що гилять ціни які хочуть.
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"Рішення про відкриття базарів будуть прийматись в останню чергу."
Так, але зовсім не по тій причині, яку ти назвав. Ти назвав причиною конкуренцію.
А чому саме магазини обов'язково виграють цю конкуренцію? Не факт. Є дуже впливові на владу власники великих ринків, навіть більш впливові, ніж власники магазинів.
Базари ...гилять ціни... Теж дуже сумнівно. Насправді, йде постійне балансування у обох сторін між бажанням знизити (підвищити) ціну і вірогідністю втратити прибуток Бо втратити прибуток можна, виставивши або занадто низьку, або занадто високу ціну.
Вже давно немає такої практики, що на ринку завжди дешевше. Уважніше слідкуйте за економічними процесами.
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У кого буде нижча ціна, там люди і купуватимуть.
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Уря,но главный вопрос: С кого спрашивать потом то будем и чито будем кушать сейчас?
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Ні, це Зеленський п'ять років піднімав тарифи і ціни, це Зеленский підняв більше ніж в три рази курс долара і вибив з людей запас економічної міцності, фігляри ви і ти і твій Петрушка.
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Надо хотя бы для народа убрать обязательное ношение масок на улице- это ни к чему.
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Люди сидять дома.а платіжки приходять.Виникає питання.де брати гроші?
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Просити підтримки у Зе, бо він добрий до всіх.🐸
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пора брать банки почту и телеграф)))
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Це заклики до перевороту! Надіюсь, що тебе заберіть, бо інакше ти засланий казачок!
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З банками нєпонятка: без маски не пускають, а зайдеш у масці - охрана пристрелить.
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По словам Ляшко, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тыс заболевших Covid-19. "Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n3190276

Це брехня і не потрібно казати,що це вирахували математично.Математика тут не діє.
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чем правительство тогда лучше
чем попы кацаского сатаната??
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Океан успокоился и всё дерьмо всплыло на поверхность...Результат карантина!
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У світі посадили людей на самоізоляцію.Але якщо ти вийшов з неї,то тебе штрафують.Значить це не самоізоляція,а ув'язнення.У світі також люди не працюють,а платіжки приходять.Надзвичайні стани також не введені,значить також не конституційно.Якщо є надзвичайний стан,то ти можеш ні за що не платити.А на це ніхто не пішов.У світі,як і в нас банкрутять малий і середній бізнес.Це все схоже дійсно на якусь змову.Хоча я в ніякі не змови не вірив.
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Більше того, частково малий бізнес не відновиться. Робіть висновки!
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Ali Hasan Наші це все взяли як зразок,в інших країнах.
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Дійсно, що взяли. Але те, що взяли перекрутили по-своєму і зробили у гірших традиціях Швейка.
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Ali Hasan В тих країнах також фігня.Просто вини багатші і хоча би якась допомога людям є.
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брехня, было бы 125 млн заболевших только в Киеве...
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Хорошо 95 квартал устроился- если быстро победят вирус- то ура бубочка, а если нет- то виноват Ляшко 😀😀😀
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І у всіх випадках винуватий Порошенко!🐸
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І в новому цирку не смішно, бо працює сумний кловун.🐸
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В медицинском журнале The Lancet исследования пришли к выводу, что только в странах ОЭСР в период с 2008 по 2010 год​ более 500 тыс. раковых больных скончались именно из-за экономического кризиса. Они не могли получить необходимую медицинскую помощь из-за того, что потеряли работу, а также из-за того, что ряд правительств принял решение сократить социальные расходы. В Украине сейчас происходит уничтожение малого бизнеса которому запретили работать по заказу корпораций и распил бюджетных средств выделенных на пандемию. Большое количество людей осталось без средств к существованию Зеленский предлагает им идти в стройотряды или мести улицы и работать за еду
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После вчерашнего идиотизма 30-дневный отсчет нужно начинать заново. Религиозные фанатики обнулили все предыдущие "выходные".

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А впереди проводы,многие попрутся на кладбище в предстоящее воскресенье,потом на майские попрутся на природу на шашлык,как раз сейчас самое время ужесточить карантин до числа 11-12 мая,пока все выходные майские пройдут,а не ослаблять,месяц быть на карантине,когда в начале апреля не было столько выходных и ужесточать,а когда действительно надо усилить карантин,они собираются ослабить,сначала запустили без тестов туристов и с Куршавелей депутатов и министров,разрешили церквям рашкинским шабаш,сейчас ослабят перед проводами и майскими,потом 10 мая скажут будем усиливать,как специально всё делается,шоб карантин был бесконечным!
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Норвеги постійно поносили шведів що вони не карантинять. Навіть війська на кордон підтягли, сьогодні читаєш. - С понедельника в Норвегии дети пошли в садик. Как и в соседней Дании, начали открывать школы. "Ходить в дошкольные учреждения абсолютно безопасно", - заявил министр образования Гури Мелби.
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Поки не буде досягнутий максимум (тобто стале сповільнення темпів захворювання), говорити про пом'якшення карантину недоречно.
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