 У лісосмузі на київському Виноградарі виявлено закопаний мішок із тілом чоловіка, - Нацполіція

Про це інфрормує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько о 13:20 до чергової частини Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що в лісі неподалік від проспекту Георгія Гонгадзе знайшли останки людини. На місці події правоохоронці виявили кістки, а при подальшому огляді території знайшли останки тіла чоловіка, закопані в мішку в землі.

Виявлене направлено на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють особу загиблого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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