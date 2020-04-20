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 Події, Київські новини
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 У лісосмузі на київському Виноградарі виявлено закопаний мішок із тілом чоловіка, - Нацполіція

У Подільському районі Києва перехожі, які прогулювалися з собакою в лісосмузі, виявили труп.

Про це інфрормує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько о 13:20 до чергової частини Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що в лісі неподалік від проспекту Георгія Гонгадзе знайшли останки людини. На місці події правоохоронці виявили кістки, а при подальшому огляді території знайшли останки тіла чоловіка, закопані в мішку в землі.

Виявлене направлено на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють особу загиблого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190275
 
 
 Топ коментарі
 
как сказать - место там удобное - вот тебе лес , вот тебе озеро - с Синего озера в свое время ни одного криминального жмура от туда вытянули да и озеро то какое то проклятое - у меня с дома минимум человек пять утонуло - правда в те времена когда его озером назвать можно было а не как сейчас
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петуШарiй також було б добре, але ж гидотний мордатий педофiл ховається у Нiдерландах...
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
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Сильно сомневаюсь, что там только из вашего дома, утонуло человек пять.
И не слышал что бы из этого озера хоть одну жертву убийств достали.
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Феденков не смог точно опознать в стрелявшем Ярослава Мазурка. В судебном порядке причастность к данному преступлению подозреваемого Мазурка Ярослава Теодозиевича пока не доказывалась. Многие жители Украины до сих пор не верят в то, что «Караванский стрелок» - это Ярослав Мазурок. Например, спустя год после его смерти было выдвинуто предположение, что стрелок не Мазурок, а охранник депутата Бориса Колесникова.
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Я проезжал на городской электричке как раз в тот момент, когда больше полусотни ментов бежало возле жд полотна к месту самоубийства. Потом прочитал в нете, что это было.
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Зарад все на короновірус списують, так що відчитаються про розкриття справи.
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петуШарiй також було б добре, але ж гидотний мордатий педофiл ховається у Нiдерландах...
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
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"неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе"
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Карма...
Но район нельзя назвать криминальным.
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как сказать - место там удобное - вот тебе лес , вот тебе озеро - с Синего озера в свое время ни одного криминального жмура от туда вытянули да и озеро то какое то проклятое - у меня с дома минимум человек пять утонуло - правда в те времена когда его озером назвать можно было а не как сейчас
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Сильно сомневаюсь, что там только из вашего дома, утонуло человек пять.
И не слышал что бы из этого озера хоть одну жертву убийств достали.
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ну понятно что не только , я пишу то что мне известно и тем более я не живу на самом Виноградоре
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Наша полиция с трудом раскрывает преступления по горячим следам.
Такое вряд ли раскроют.
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Чьи то руки в крови , а значит и душа...Не понимают . что творят...
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