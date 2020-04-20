 20 квітня на Донбасі загинув лейтенант Андрій Шинкарук (оновлено)

Про це в Фейсбуці повідомив колишній військовий капелан Львівської Академії сухопутних військ, єпископ УГКЦ Степан Сус, передає Цензор.НЕТ.

Сус зазначив: "Спочивай з Богом, Андрію! Сьогодні на сході України від рук ворогів, які нічого не поважають, навіть свято Воскресіння Господа, загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного. Слава Україні! Героям слава! Вічна пам'ять! Згадаймо Героя України в нашій молитві!"

Читайте також: Окупанти обстріляли наші позиції під Авдіївкою, поранено одного воїна, - штаб ООС

"З превеликим болем повідомляємо про непоправну втрату. 20 квітня, близько 16:30, в результаті множинних осколкових поранень, захищаючи Україну, загинув офіцер Андрій Шинкарук. Приносимо глибокі співчуття рідним і близьким Андрія. Ніколи не пробачимо. Помстимося", - повідомили пізніше в 28-й ОМБр.



