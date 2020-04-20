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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Економіка
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 Рятувальники ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області і чотири - в зоні відчуження ЧАЕС, - МВС

Сили Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області та чотири в Чорнобильській зоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України в Фейсбуці.

"У Чорнобилі для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково вісім шляхопрокладачів Збройних сил України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, створено 405 км мінералізованих смуг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області і чотири - в зоні відчуження ЧАЕС, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190272
 
 
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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года падает до -$40.
В ходе торгов нефть падает на 316% до -$39,55.
Это происходит впервые в истории. Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД - Цензор.НЕТ 3480
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Нефть российской марки Urals показала отрицательные значения, об этом свидетельствуют данные торов.
Она опустила до -$2 за баррель. Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД - Цензор.НЕТ 9514
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Сьогодні в Києві було перший раз за останній тиждень чисте повітря!
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Зараз у кожного є маска. Запитання: чому люди у Києві страждають від диму???
Адже надів маску - і ти захищенний від диму!
Що, не захищає, не затримує дим? А часточки диму значно більші від вірусів...
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Просто ти не пробував київський дим останнім часом. Пожартував би ти після того, як отруївся димом!
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Читай уважніше. Я не про дим, а про те, що примітивні маски, які носять 95% киян, і які рекомендує влада, не захищають від диму, а тим більше від вірусів.
Це прозвучить жорстко, але дим - це був гарний тест на спроможність масок виконувати свою функцію. Висновок: не спроможна. До речі, правильні маски тестують саме димом. Скільки вони коштують - це зовсім інша справа. До речі, не так вже й дорого.
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Скільки може коштувати хата із землею до пожежі в такому Овруцькому селі?
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Бубочка для захисту українців від коронавірусу благав прихожан не ходити до Храму на Паску , замість того щоб чоботом Закону наступити ефесбешним попам на яйця . Це тому що для нього такого ,як Держава Україна не існує , він не вірить в силу Закону цієї Держави . Так і з вогнем , невже не можна максимум ресурсу Держави Україна мобілізувати на гасіння пожежі . Таке відношення може бути лише в одному випадку , коли вся Україна , разом з українцями бубочці і нах-уй не здалися . 73% дупоголових ідіотів ці пожежі палають завдяки вашому голосуванню .
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