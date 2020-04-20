 Рятувальники ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області і чотири - в зоні відчуження ЧАЕС, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України в Фейсбуці.
"У Чорнобилі для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково вісім шляхопрокладачів Збройних сил України", - наголошується в повідомленні.
Крім того, створено 405 км мінералізованих смуг.
В ходе торгов нефть падает на 316% до -$39,55.
Это происходит впервые в истории.
Она опустила до -$2 за баррель.
Адже надів маску - і ти захищенний від диму!
Що, не захищає, не затримує дим? А часточки диму значно більші від вірусів...
Це прозвучить жорстко, але дим - це був гарний тест на спроможність масок виконувати свою функцію. Висновок: не спроможна. До речі, правильні маски тестують саме димом. Скільки вони коштують - це зовсім інша справа. До речі, не так вже й дорого.