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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 У Франції кількість смертей від Covid-19 перевищила 20 тисяч

За час від початку епідемії Covid-19 у Франції кількість летальних результатів досягла 20 265 випадків.

Про це повідомив директор генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За останню добу померло 547 інфікованих коронавірусом.

Госпіталізовано наразі 30 584 пацієнти, зокрема 1 465 нових за останню добу. За добу в реанімаційні відділення Франції надійшли 208 осіб, тепер у них перебуває 5 683 пацієнти у важкому стані. При цьому кількість хворих у реанімаційних відділеннях знижується 12 день поспіль.

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Загалом по країні від початку епідемії виявлено 114 657 випадків зараження коронавірусом, 37 409 осіб вилікувалися в лікарнях.

"Не зважаючи на введені суворі правила ізоляції і всі вжиті для боротьби проти Covid-19 заходи, епідемія досі залишається ще дуже смертоносною і не можна послаблювати зусиль", - зазначив Саломон. Він підкреслив, що епідемія у Франції ще далека від завершення, її рівень смертності перевищує всі епідемії грипу, які були раніше, і боротьба проти коронавірусу потребує мобілізації всіх сил.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190271
 
 
 Топ коментарі
 
Меньше в жопу нада ****ться и больше границы от папуасов и кацапов охранять
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Статистику смертности по месяцам за 2017, 2018, 2019 и 2020.
Вот тогда и почувствуем разницу между просто жизнью и корвидом
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"Клуб 500" решил все таки воплотить в жизнь идею о "золотом миллиарде", запугав все население Земли с помощью СМИ. По отношению к количеству населения эпидемии НЕТ, а О ПАНДЕМИИ вообще речи не может быть. Сравниваем смертность за ближайшие года, она почти не измена. Афера века в поисковике ЮТУБА, ответы по многим вопросам.
Люди не будьте ЛОХами, но правила предосторожности никто не отменял.
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Меньше в жопу нада ****ться и больше границы от папуасов и кацапов охранять
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Однако напомнить об этом не мешает.
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а Макрон как и тупин до последнего ждал с карантином, даже первый тур выборов успел провести, вот вам и 20000 трупов...
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Як можна цю інформацію перевірити на 100 відсотків?
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Антип61 Так це ж те саме,що і цензор і будь який інший сайт.Я казав за 100 відсоткові докази.Ви ж ніяк цю інформацію не перевірите.
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Сочувствую, горе у людей, но у нас в Украине тоже кацапским вирусом более 10000 тыс людей уничтожило, один сосед обстреливал наши территории, поставлял оружие их марионеткам, писали ли об этом французские СМИ?
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Зато карантин уже собираются снимать, Видите ли на работу им срочно припекло. Вторая волна еще сильнее накроет тогда и визжать и лечить будет некому
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Это значит на 20 000 меньше соцпособий платить представителям "самой мирной религии". У Франції кількість смертей від Covid-19 перевищила 20 тисяч - Цензор.НЕТ 3709 Профит.
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Статистику смертности по месяцам за 2017, 2018, 2019 и 2020.
Вот тогда и почувствуем разницу между просто жизнью и корвидом
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В Ломбардии смертность за март - апрель превышает смертность за тот же период прошлого года на 60%. В регионе Эмилия Романья - на 200%.
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Ещё показали статистику: за 5 лет второй мировой войны в Ломбардии погибли 2 000 (около) мирных жителей; за последние 2 месяца в той же Ломбардии от коронавируса умерли > 11000 населения.
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Украина может всех переплюнуть если сваливать всех умерших в сутки на COVID-19, но похоже боятся так уже подтасовывать статистику.
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"Клуб 500" решил все таки воплотить в жизнь идею о "золотом миллиарде", запугав все население Земли с помощью СМИ. По отношению к количеству населения эпидемии НЕТ, а О ПАНДЕМИИ вообще речи не может быть. Сравниваем смертность за ближайшие года, она почти не измена. Афера века в поисковике ЮТУБА, ответы по многим вопросам.
Люди не будьте ЛОХами, но правила предосторожности никто не отменял.
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Умрём все, 100% ! Так что не верещите! А при таком отношении властей к медикам, при визге нарида, маемо те що маемо!
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Тут дело не в доверии, все контролирует закон. Главное качество и на сколько все быстро делается. В любом случае спасибо автору за интересную информацию. Кстати, так как из за корона вируса приходится сидеть в карантине, нашел удаленную работу, сервис опознавания капчи, приятно, когда даже сидя дома можно зарабатывать на жизнь. Можете взять себе на заметку.

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