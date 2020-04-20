 У Франції кількість смертей від Covid-19 перевищила 20 тисяч

Про це повідомив директор генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За останню добу померло 547 інфікованих коронавірусом.
Госпіталізовано наразі 30 584 пацієнти, зокрема 1 465 нових за останню добу. За добу в реанімаційні відділення Франції надійшли 208 осіб, тепер у них перебуває 5 683 пацієнти у важкому стані. При цьому кількість хворих у реанімаційних відділеннях знижується 12 день поспіль.
Загалом по країні від початку епідемії виявлено 114 657 випадків зараження коронавірусом, 37 409 осіб вилікувалися в лікарнях.
"Не зважаючи на введені суворі правила ізоляції і всі вжиті для боротьби проти Covid-19 заходи, епідемія досі залишається ще дуже смертоносною і не можна послаблювати зусиль", - зазначив Саломон. Він підкреслив, що епідемія у Франції ще далека від завершення, її рівень смертності перевищує всі епідемії грипу, які були раніше, і боротьба проти коронавірусу потребує мобілізації всіх сил.
а можна тут тиць обрати Францію.
от Ковида будет ж.
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Вот тогда и почувствуем разницу между просто жизнью и корвидом
Люди не будьте ЛОХами, но правила предосторожности никто не отменял.