 Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Ціни на американську нафту WTI продемонстрували найсильніше одноденне падіння в біржовій історії торгів на побоюваннях подальшого скорочення попиту і швидкого заповнення нафтосховищ.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на Dow Jones травневі контракти на американську нафту на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися до мінус $2 за барель. Термін дії цих контрактів закінчується у вівторок.
Водночас наступний за терміном контракт WTI - з поставкою у червні - торгується за ціною $21,37 за барель, що на 15% нижче рівня на закриття ринку в п'ятницю.
Учасники ринку побоюються, що незважаючи на угоду ОПЕК+ пропозицію на ринку суттєво перевищуватиме попит. Це стало очевиднішим після того, як Міжнародне енергетичне агентство й ОПЕК минулого тижня оновили свої короткострокові прогнози щодо попиту та пропозиції, сказав РБК старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Нинішнє падіння цін могло мати емоційний характер, вважає експерт. Але ціни на ф'ючерси WTI з поставкою в червні, липні і серпні поки торгуються в коридорі $20-30 за барель, а ф'ючерси з поставкою у вересні-грудні - по $30-35 за барель, тобто ринок вірить у поступове відновлення цін на сировину.
У період сильної турбулентності спреди (різниця в ціні) між різними сортами нафти і між інструментами з різним терміном поставки можуть рости, але не можна виключити, що на якийсь час і нафта марки Brent, і нафта сорту Urals теж опустяться нижче $10 за барель. Падіння цін, особливо на фізичному ринку, необхідне для балансування ринку - що нижчі ціни, то більше проєктів знизять або припинять видобуток, розповів експерт.
во-вторых, у рашки нет крупных хранилищ. Они всегда все гнали по трубам, т.к. раньше был спрос.
в-третьих, консервация скважин на сибирских месторождениях очень долгий и дорогой процесс.
Короче, мутин сейчас в своем бункере ходит по большому белой пеной.
"Анаконда", завершающий этап.
И мозгов нет вообще.
Ленинский мозг закрутили в трёхлитровую банку, а тут мозга нет.
А я все раньше шутил насчет цены на нефть, что в математике есть и отрицательные числа!
Но не с нашими Зебилами-малороссами.
Они сейчас думают, как х.уйла спасти.
а за рулём малоросский дурачок
по образу и подобию его избирателей,
шо вы бль наголосовали лохопеты вы наивные?.