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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (163) падіння (17)

 Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

Увечері 20 квітня вартість найближчого ф'ючерсу на нафту марки WTI рекордно впала на 94,66%, до $ 1 за барель. Пізніше вона стала негативною і досягла рівня мінус два долари.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Ціни на американську нафту WTI продемонстрували найсильніше одноденне падіння в біржовій історії торгів на побоюваннях подальшого скорочення попиту і швидкого заповнення нафтосховищ.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на Dow Jones травневі контракти на американську нафту на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися до мінус $2 за барель. Термін дії цих контрактів закінчується у вівторок.

Водночас наступний за терміном контракт WTI - з поставкою у червні - торгується за ціною $21,37 за барель, що на 15% нижче рівня на закриття ринку в п'ятницю.

Читайте також: Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д

Учасники ринку побоюються, що незважаючи на угоду ОПЕК+ пропозицію на ринку суттєво перевищуватиме попит. Це стало очевиднішим після того, як Міжнародне енергетичне агентство й ОПЕК минулого тижня оновили свої короткострокові прогнози щодо попиту та пропозиції, сказав РБК старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Нинішнє падіння цін могло мати емоційний характер, вважає експерт. Але ціни на ф'ючерси WTI з поставкою в червні, липні і серпні поки торгуються в коридорі $20-30 за барель, а ф'ючерси з поставкою у вересні-грудні - по $30-35 за барель, тобто ринок вірить у поступове відновлення цін на сировину.

У період сильної турбулентності спреди (різниця в ціні) між різними сортами нафти і між інструментами з різним терміном поставки можуть рости, але не можна виключити, що на якийсь час і нафта марки Brent, і нафта сорту Urals теж опустяться нижче $10 за барель. Падіння цін, особливо на фізичному ринку, необхідне для балансування ринку - що нижчі ціни, то більше проєктів знизять або припинять видобуток, розповів експерт.

Також читайте: Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190270
 
   
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Это значит, что её уже наливать не во что. А она всё течёт, и её куда то, необходимо девать! Или принимать меры по остановке непрерывного процесса! А повторный старт много денег стоит!
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urals устоит минус 2$ сейчас
во-вторых, у рашки нет крупных хранилищ. Они всегда все гнали по трубам, т.к. раньше был спрос.
в-третьих, консервация скважин на сибирских месторождениях очень долгий и дорогой процесс.
Короче, мутин сейчас в своем бункере ходит по большому белой пеной.
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я так понимаю послезавтра бензин на заправках па 10 грн. за литр или на наш рынок правила мировой экономики не распространяются...
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Все закупились по 20 долларов с гаком. Цена упала потому что никто покупать больше не хотел. Да и негде ее хранить. На поставки в июне цена держиться выше 20 долларов. Потому ожидать какого-то снижения пока рано.
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Украинский рынок???? Ціна на нафту марки WTI стала негативною - Цензор.НЕТ 348 Где ты такое видел? Сей час у нас не только самая дорогая электроэнергия будет , но и самый дорогой бензин в мире! Правительство постарается защитить своих патронов, и их интересы! В этой формуле денег Украинский народ не участвует.
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Цена на российскую нефть стала отрицательной -- https://lenta.ru/news/2020/04/20/urals/
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шо вы за WTI беспокоитесь , у пиндосов есть куда сливать , а вот у лаптей нет
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Операция
"Анаконда", завершающий этап. Ціна на нафту марки WTI стала негативною - Цензор.НЕТ 5055
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могу дать ссылку на сайт что делает линк на фото -- https://linkpicture.com/en/?set=en
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"...Корнет Оболенский, рабсии конец!..."
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Оновлено: станом на 21:40 вартість нафти впала до рекордних мінус 40 доларів за барель, ставши від'ємною вперше в історії. Це означає, що виробники платять покупцям за те, що вони забирають нафту.
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Это означает что кто-то попал на деньги играя на бирже. Цена упала за несколько часов до закрытия торгов. Производители начнут страдать только при долгосрочном падении цен. А сегодня в обед цена еще была 18 долларов за баррель. Даже теоретически если бы была возможность купить то ее и хранить негде потому что все забито.
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Скорее всего, кто-то очень неплохо заработал сыграв на понижении. Это ожидалось. 21 апреля - новые фьючерсы -новые контракты - новые цены. Сделка одного дня. Кто-то знал, кто-то ждал этого момента.
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Хто годину тому купив нафту по 0.03 долара - ***** ти лошара
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такими темпами- путин и не будет вылазить со своего бункера. Через 10 лет найдут, откопают, как староверов в глухих лесах, бежавших от церковной реформы, спросят: "Владимир Владимирович, это что у вас многоходовочка такая?". А он им: "А чё там у хохлов?"...
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Цена российской нефти в Европе стала отрицательной
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Американская миссия машину не предоставит.
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Оказалось, что половые органы бабушки.
И мозгов нет вообще.
Ленинский мозг закрутили в трёхлитровую банку, а тут мозга нет.
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Это типа кацапы должны еще доплачивать тем кто берет их мочу?
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Производители куриных окорочков аплодируют.
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Urals.. -2 доляра !? Значит у кацапов уже из унитазов нефтяра поперла. Чтоб они нею захлебнулись. Все. Ціна на нафту марки WTI стала негативною - Цензор.НЕТ 1623
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Скоро обяжут дАрАгих россиянцев ее покупать или хотя бы принимать на ответственное хранение во всех имеющихся в доме емкостях.
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Челюсть реально упала! )))
А я все раньше шутил насчет цены на нефть, что в математике есть и отрицательные числа!
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Трамп офигенно помог стабилизировать цены на нефть ! Молодец!
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Возьму несколько составов нефти с вашей доплатой.
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И шо характерно, в рашенской ленте MSN нет сообщений ни об отрицательной цене, ни о российской нефти. Успокаивают хозяина, что б чего не вышло?
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Украина, Беларусь! Ловите момент! ЗАБИРАЙТЕ нефть у нас! Она у нас готова для транспортировки и хранится уже в танкерах. Заполните все возможные хранилища и ёмкости. Тут же перерабатывайте и уже храните в виде бензина и диз.топлива или даже мазута. Такая халява долго не продлится. Вирус в итоге уйдёт, а страна на момент выхода из кризиса окажется в очень выгодной энергетиченской ситуации. На носу посевная.
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Коломойский сделает всё, чтобы не дать стране выйти из кризиса.
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Спасибо!
Но не с нашими Зебилами-малороссами.
Они сейчас думают, как х.уйла спасти.
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Окно возможностей напихать рашке,
а за рулём малоросский дурачок
по образу и подобию его избирателей,
шо вы бль наголосовали лохопеты вы наивные?.
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