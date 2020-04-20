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 Без держпідтримки можливий крах значної частини стоматологічної мережі, - глава Асоціації стоматологів України

В стоматології України склалася катастрофічна ситуація.

Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook глава Асоціації стоматологів України Ірина Мазур. У зв'язку з цим, асоціація звернулася з листом до прем'єр - міністра України Шмигаль Д.А і міністра охорони здоров'я України Спепанову М.В. з проханням розглянути можливість підтримки стоматологічної галузі, передає Цензор.НЕТ.

Як пояснює Мазур, з початком проведення "реформування вторинної ланки охорони здоров’я всі комунальні стоматологічні заклади трансформовані в комунальні некомерційні підприємства. Розпочалися масові скорочення лікарів та інших медичних працівників, зведено до критичного мінімуму фінансування стоматологічної допомоги. У зв’язку з карантинними обмеженнями та з введенням протиепідемічних заходів на місцях стоматологічні заклади не можуть працювати в режимі самофінансування та самозабезпечення без державної підтримки".

Громадська організація "Асоціація стоматологів України" рекомендувала проводити в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності лише невідкладну стоматологічну допомогу, що пов’язано з високим ризиком ймовірного інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19. Страждає внаслідок запровадження карантину і приватна стоматологія.

За словами голови асоціації, "у багатьох країнах впроваджено держпідтримку, соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, в тому числі і стоматологічної галузі. Без державної підтримки стоматології, як напрямку охорони здоров’я, який може бути одним з найбільше постраждалих в результаті введених карантинних обмежень, не виключається крах значної частини стоматологічної мережі, як комунальної, де задіяно 16 852 спеціаліста, так і приватної, де працює 8079 стоматологів.

Державна підтримка може включати в себе збільшення  державного фінансування в комунальній сфері та встановлення більш адекватних коштів на лікування стоматологічних хвороб. В приватній стоматології можлива підтримка шляхом зменшення податкового тиску та інші заходи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190269
 
 
 Топ коментарі
 
Вслед за судьями жалуются еще одни малообеспеченные
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Точно! Стоматологи - самый не защищенный слой населения Украины)
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У меня сосед стоматолог. Трое детей, жена не работает ,две машины . И нужна поддержка?
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интересно к кому стоматологов отнести к "зебилам" или "шоколадным"?
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Раз просять гроші у зевлади, то це зебіли!
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Может все таки только по совместительству актеры фильмов для взрослых , которые так любимы зелохочмошником ?
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Депутаты, вон, мужественно преодолевают все невзгоды уже 30 лет, с них пример берите, если отдадут.
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Останнім часом ціни у стоматологів такі що не кожному і вистачить на банальне відбілювання, пломбу чи нарощення. Уявляю, як вони накрутять ціни після карантину.
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Не накрутять. Народ на карантині вигрошиться капітально, так шо не буде на кому накручувати.
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Во времена "сибирских руд" комуняки создали моряка матрос-моторист, предлагаю слямзить это изобретение и сделать стоматолог-инфекционист и послать на борьбу с коронавирусом.
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Заразу розносити Без господдержки возможен крах значительной части стоматологической сети, - глава Ассоциации стоматологов Украины - Цензор.НЕТ 5158 Краще цнотливиць з кільцьової
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непонятно, с чего бы сразу крах случится у этих скромняг. закрыли кабинет на месяц-другой, оборудование жрать не просит. плюс Шмыгаль круглосуточно над планом поддержки в карантин работает уже больше месяца, небось извел себя уже весь. так что, ждите.
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закрыли кабинет на месяц-другой
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Пра-а-альна. Позакривать іх всєх нафіг.
В моєму місті стоматологічне відділення взагалі ліквідували три тижні тому. Медрехворма, однако.
Ліквідували також пологове відділення. Якщо знайти приватного стоматолога ще можна, то щоб народити дитину, треба вже їхати в сусідній райцентр за 40 км. Або шукати бабу-повитуху, як в позаминулому столітті...
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по поводу "закрыть" имеется в виду если будет запрещено оказывать эти услуги на время карантина. также как закрыли тысячи других предприятий, или урезали их деятельность.
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Ах***ть, стоматологи уже у нас бедными прикинулись. Зубы вставить стоит как квартира в Киеве, а они помощи просят. Давайте еще юристов и адвокатов с депутатами спасать, ато бедолаги похудают за время карантина
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теперь я знаю кто пойдет на укладку дорог, аннонсированную нашей новообличчєвой командой
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Ну совсем оборзели Самые дорогие машины и самый дорогой отдых у стоматологов
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Ну, тупые! Уберут госполиклиники , частники взвинтят цены на стоматуслуги!
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Брешут как дышат. Стоматологи госполиклиник богаче нотариусов, например, но беднее представителей провизорской мафии. Но вместе это все - живоглоты, с которыми никакая власть никогда бороться и не пыталась, наоборот, - взятки и бесплатное обслуживание это наше всё.
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Цензор это место для выражения своей ненависти. Вы новость хоть читали? Речь не идёт о частных, коммерческих практиках. А о коммунальных. Поэтому сублимированная зависть к успешным коммерческим стоматологам трансформировалась в ненависть к средним стоматологам, которые за ЗП нахаляву лечат пенсов и прочие малоимущие слои населения в коммунальных клиниках. Мощный у нас народ. В своей зависти и ненависти - не сокрушим. Объединить его может только всеобщая любовь к Порошенко. Нашему Ким Ир Сену.
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Щоб тобі лікували зуби в комунальних поліклініках!🐸
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Я могу пока себе позволить дорогую стоматологию. А если обнищаю и будет проблема - придётся идти в коммунальную. И вам придётся. Не зарекайтесь. Будьте здоровы.
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Не якщо, а станете бідним. Тепер цього не уникнути. Тільки от не підете в комунальну поліклініку, бо там не буде лікарів!
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Возможно и не будет. Благодаря западной реформе медицины в нашей стране, проводником которой здесь явилась страшная тётка Супрун под протекторатом Порошенко. Такие дела...
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а что, есть бесплатные стоматологические клиники? реально? я, правда, не знал.
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Есть бюджетные. Где ценник отличается в разы.
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Просто в любом случае программа поддержки на время карантина должна охватывать всех пострадавших экономически людей. Но наши текущие типа власти могут только чесать языками и еще вредить.
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Ничего нового. Все власти этим отличались. Но каждая последующая превосходила "учителей".
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насчет разов. в частной клинике прайс за работу удаление нервов и пломба 1200,аналог в госстоматологии 450
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Якщо болять зуби, то винуватий Порошенко!🐸
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А вы сделайте протезы по 600$ , как в Европе и всё будет Ок.
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Смеетесь? В Норвегии пломба больше 1к евро!
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Так езжай в Норвегию! Пломбы ставить. Чего ты нам в Украине, пытаешься навязать такие дорогие услуги. К хорошему привыкаешь быстро, к водопаду денег, а к редкому дождику , как народ выживает слабо? Меняй работу, иди во власть, там сосредоточены все неизлечимые бабло-еды!
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Завтра зедипутаны заноют!,100пудово!,редкие закулисные ватные гниды!
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Стоматологи обеднели?
Да ну нафиг)))
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А для чого нам зуби,якщо 1сти н1чого не мае,дякуемо пане пирЗЕдент
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Відкрийте інфекційні в стоматології, їм мало роботи
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когда буду депутатом ,Стоматология будет Бесплатной.
Платной для иностранцев и з\п от 3минимальных.
Ибо ,переименование улиц и асфальтизация от лукавого.....
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Українська стоматологія одна з найдешевших і світі. Чому вас це не влаштовує - хз. Ну не їжте то й не псуйте собі зуби. А будете депутатом - робіть безплатну стоматологію . От тільки скільки ви зубів вилікуєте - жодного
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Предлагаю забрать 50% зарплат у судей и отдать стоматологам!!!!
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