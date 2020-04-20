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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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Все про:Бразилія (76) карантин (3195) протест (1145) COVID-19 (4050) коронавірус (2796)

 Президент Бразилії Болсонару вийшов на акцію протесту проти карантину, запровадженого через COVID-19

Під штабом армії в столиці Бразилії відбулася акція протесту проти запроваджені карантинні заходи. Учасники закликали ввести військове правління, закрити Конгрес і Верховний суд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, в акції взяв участь президент Бразилії Жаїр Болсонару. На захід зібралися, за різними даними, від 200 до 600 осіб. Президент був без маски.

Нагадаємо, в Бразилії найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Латинській Америці. За останніми даними - 38 654, з них 2462 - летальні.

Карантин запровадили губернатори штатів і чиновники охорони здоров'я. Конгрес і Верховний суд підтримали режим самоізоляції, який ввели губернатори. А президент Бразилії Жаїр Болсонару виступив проти. Він хоче, щоб економіка відновилася, стверджуючи, що карантин призведе до більших проблем, ніж коронавірус, який він називає "невеликою застудою".

Минулого тижня Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я після тижневих сперечань із ним через запровадження карантину.

Опитування показують, що більшість бразильців не підтримують той шлях розв'язання кризи, який пропагує президент.

Читайте також: COVID-19 виявлено у президента Бразилії Болсонару

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190268
 
   
 Топ коментарі
 
А еще Гринпис совместно с Гретой протестуют против убийства вирусов.
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Карантин ввели губернаторы штатов и чиновники здравоохранения. Конгресс и Верховный суд поддержали режим самоизоляции, который ввели губернаторы. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против. Он хочет, чтобы экономика восстановилась, утверждая, что карантин приведет к большим проблемам, чем коронавирус, который он называет "небольшой простудой". Источник: https://censor.net.ua/n3190268не читатель, а писатель?
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Не трогай )(уйло, ему не до того....... Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1941. BRENT стоит 2 (ДВА) доллара, MTI 46 центов за бочку. Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1941
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Дивно, як то президент може виходити сам проти себе?
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Карантин ввели губернаторы штатов и чиновники здравоохранения. Конгресс и Верховный суд поддержали режим самоизоляции, который ввели губернаторы. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против. Он хочет, чтобы экономика восстановилась, утверждая, что карантин приведет к большим проблемам, чем коронавирус, который он называет "небольшой простудой". Источник: https://censor.net.ua/n3190268не читатель, а писатель?
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І тут же - Участники призвали ввести военное правление, Источник: https://censor.net.ua/n3190268
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Там парламент главнее президента. Не так как у нас все вместе в куче и что хотят то и делают, гонят законы в турбо режиме, но только не нормальные , а сатанинские, спешать как в последний день Помпеи.)
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А еще Гринпис совместно с Гретой протестуют против убийства вирусов.
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Так через неделю-две те же бразильцы придут сносить Болсонару и не его место поставят текущего министра здравоохранения. Ну а по поводу судов согласен. Закрыть их на@уй, поскольку от них один вред. И не только в Бразилии.
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Это значит, что в связи с карантином экономика Франции, Италии , Испании в упадке. В мае планируют открыть все предприятия, т.к. платить рабочим простои нечем.
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А у нас в Україні зебіли говорять, що раніше краще не було😄 Скоро у них все закінчиться і тоді Порошенко ще кілька разів буде винний, але це їм не допоможе🐸
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Мається на увазі, що люди вимагають військового положення і проти карантину, щось не грає.
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Очередной клоун у власти. Это стало тенденцией.
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Вот что-то не то с этим карантином .
Как бы этот вирус не оказался вечным ...
Ведь так удобно для властей - все в намордниках , на работу -домой - в магазин и быстренько в конуру .
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"Участники призвали ввести военное правление"

Неужели военное правление мягче карантина?
Эти весёлые бразильцы думают, что военное положение - это что-то вроде их любимого карнавала. Странно, что ситуация в Венесуэле их не отрезвила.
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Правильно, - закрыть Конгресс,Верховный Суд, уволить Президента и проводить карнавал 365 дней в году без перерывов на обед.
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А на акцію протесту проти самого коронавіруса чого не виходив?
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