 Президент Бразилії Болсонару вийшов на акцію протесту проти карантину, запровадженого через COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, в акції взяв участь президент Бразилії Жаїр Болсонару. На захід зібралися, за різними даними, від 200 до 600 осіб. Президент був без маски.

Нагадаємо, в Бразилії найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Латинській Америці. За останніми даними - 38 654, з них 2462 - летальні.

Карантин запровадили губернатори штатів і чиновники охорони здоров'я. Конгрес і Верховний суд підтримали режим самоізоляції, який ввели губернатори. А президент Бразилії Жаїр Болсонару виступив проти. Він хоче, щоб економіка відновилася, стверджуючи, що карантин призведе до більших проблем, ніж коронавірус, який він називає "невеликою застудою".

Минулого тижня Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я після тижневих сперечань із ним через запровадження карантину.

Опитування показують, що більшість бразильців не підтримують той шлях розв'язання кризи, який пропагує президент.

Читайте також: COVID-19 виявлено у президента Бразилії Болсонару