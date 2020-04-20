 Коли Зеленський скаржиться на 16 тис. поправок до банківського закону – він скаржиться сам на себе, бо закон блокують його ж депутати, - Герасимов

Про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Він також зауважив, що закон про банки блокується депутатами з монобільшості, тому скарги президента Зеленського на величезну кількість поправок виглядають нещирими.
"Велике питання виникає – чому влада і Зеленський не організували ухвалення цього закону одразу в цілому. Чи була така така можливість? Так, вона реально була. Після того ми всі побачили 16 тисяч поправок. Така кількість поправок – всі вже зрозуміли, що це така могутня спроба завалити цей закон. І не дати це провести. Зеленський, коли скаржився на ці 16300 поправок, не згадав найважливішого. Що ці поправки внесені представниками команди Зеленського. Представниками "Слуги народу". Тобто Зеленський скаржився сам на себе. Тому що поправки внесли його люди. Оці всі тисячі", – нагадав Герасимов.
Він зауважив, що керівництво парламенту і монобільшість вирішили піти довгим і ризикованим шляхом – начебто з метою подолати "поправочний спам" ухвалили закон про зміни до Регламенту, які суттєво обмежують права парламентської опозиції.
"Він є поганим, я сподіваюся, що він буде тимчасовим. Тому що окрім того, що він може допомогти прийняти банківський закон, на жаль, він повністю вбиває опозицію в парламенті. Наразі він ухвалений без обмеження у часі. Обіцяють, що колись хтось десь якось внесе ці терміни. Звичайно, побачимо. Хоча довіри до влади немає", – зазначив Артур Герасимов. Він також нагадав, що і тут депутати, зокрема з монобільшості, включили блокування і зареєстрували постанови проти змін до Регламенту.
"Цей закон має бути підписаний. Але вже виставлено дуже багато бар‘єрів. Перше. Для того, щоб цей закон був підписаний, знову тільки заради цього має збиратися Рада і відхиляти постанови, які були вже зареєстровані, щодо скасування антипоправчного закону. Тобто має бути для цього одне засідання. Після того він має бути підписаний Зеленським. Після того має включитися спеціальна процедура, яка триватиме сім-десять днів. Тому що мають депутати знову подати знову поправки до банківського закону, обрати найбільш важливі. Комітет має їх опрацювати. З 16 тисяч депутати дуже обмежено мають обрати найбільш важливі", – пояснив Герасимов.
Він нагадав, що фракція "Європейська Солідарність" подала лише 5 поправок до банківського закону.
"Нам буде дуже легко обирати, бо ми дали всього 5 дуже жорстких поправок. Дуже правильних з точки зору юридичної, з точки зору фінансової. Що будуть робити "Слуга народу" і команда Зеленського, яка внесла 15 тисяч правок, я не знаю. І тільки після того, як буде підписано оцей попередній регламентний закон, приблизно через 10 днів може бути прийнятий банківський закон", – роз’яснив процедуру співголова "Європейської Солідарності".
Він зазначив, що окрім відсутності політично волі ця історія також демонструє і професійну неспроможність влади. "Все, що коіться з цим законом – це ще один приклад некомпетентності і непрофесійності влади", – переконаний Герасимов.
В ходе торгов нефть в моменте падала до $0,00.
Ранее сообщалось о падении WTI ниже $1 за баррель.
Да?
Зеля-колени,эбонитовая палочка,порноактриса в ЗЕборделе.
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Было ВСЕГО ДВЕ ДОРОГИ во втором туре....ты понятно Пороха не выбирал..(
...
Contra spem spero! ( без надії сподіваюсь )
«Стыдно!»: Успенскую в вышиванке разнесли в Сети из-за нового способа заработка
Мода 18-апр, 06:109 5 260 0
Российская певица, уроженка Киева Любовь Успенская разозлила Сеть предложением за баснословную сумму записать видео-поздравление в условиях карантина. Она сопроводила пост в Instagram фото в украинском платье-вышиванке.
Успенская сделала домашнюю фотосессию в черном наряде с алыми розами и красной лентой на голове. Она предложила поклонникам услугу музыкального поздравления на заказ.
«Я с радостью запишу для вас видео-поздравление, которое навсегда останется с вами, будет неожиданным, подарит улыбку и приятные эмоции», - пообещала певица.
Подписчики ринулись уточнять цены на поздравление от звезды и очень удивились, узнав, что она просит за видеообращение 300 000 рублей (около 110 тыс гривен).
В комментариях к посту ее разнесли за заоблачную стоимость услуг и напомнили, что в условиях карантина это неуместно.
«Люба украинка», «Что, последний кусок доедаете?», «Баба Люба решила бабла срубить! И не стыдно», «В такое время надо помогать людям, а не поздравления за деньги предлагать…. Стыдно!», «300 тысяч рублей объявили ваши люди по обращению в шапке вашего профиля! Люба, вы в курсе? Или может ваш профиль взломали? Слов нет», «300.000 руб Люба просит. Это п**дец, ребята. За снятое видео. Точно крыша едет на карантине такие ценники. Ну, блин, сидя дома, это даже не концерт, одумайтесь немного. Я в шоке вообще», - писали возмущенные фолловеры.
Флешмоб "Слуг" в Раде обернулся очередным позором "3е-бильнoй команды"
Общество 18-апр, 06:339 6 068 0
Неспособность воспринимать критику свойственная правителям, как правило поощряется лизоблюдами из свиты, которые готовы за ошибки царя рвать все, кроме маек с дико креативным принтом!
Владимир Александрович ушел тропой всех своих предшественников, когда вместо того чтобы поблагодарить за то, что внимательные родители заметили ошибки во время онлайн уроков начал оправдываться и язвить.
Это глупо. Так ведут себя самодуры.
Критика - это золото, которое надо собирать крупицами и переплавлять в драгоценности.
Критика - это переживание за твой труд, указание на то, как тебе сделать твой продукт лучше, тебе стать лучше!
Но...
Вслед за президентом, который не смог отреагировать адекватно и огрызнулся "правом на ошибку", глупый флешмоб подхватили лизоблюды из ЗЕСлуг.
Надев майки с текстом вождя они дефилировали по Раде возбуждая общественность для достойных отзывов их тупости.
Ошибка - это приговор. Но вот критика - это лекарство. Горькое, но лекарство.
Ну, а если это не понятно, извольте отведать:
«Я имею право на ошибку», подумал таксист и всосал поллитра водочки перед сменой.
«Я имею право на ошибку», подумал судья и невиновный сел на 15 лет.
«Я имею право на ошибку», подумал газовщик и больше в этом доме никто не живёт.
«Я имею право на ошибку», подумала медсестра и вместо 5% глюкозы взяла 40%.
«Я имею право на ошибку», подумал реаниматолог и перепутал гипергликемию с эпилепсией.
«Я имею право на ошибку», подумали соросята и ничего не изменилось.
Потому что, кроме ошибок, они не сделали вообще ничего
David Kohan
Мнения 18-апр, 08:079 4 303 0
Про Татьяну Черновол можно писать много. Кто-то её любит, кто-то ненавидит.
Но равнодушными людей она не оставляет. И не 100 баксов она, безусловно, чтобы всем нравиться. Как и все люди она может ошибаться, и да, не идеал, не ангел.
Но. Что у Татьяны не отнять так это силу духа и принципиальность. И готовность идти за свои идеалы до конца. Причём не важно чьего.
Конечно, победа над противником предпочтительнее, но если для этого понадобиться жертвовать собой - не вопрос.
Это не может не импонировать.
Обвинять Таню в убийстве на Майдане, устроить ей судилище сегодня - это самострел для власти. Мне удивительно, как они этого не понимают.
Да. Это реванш антимайдана.
У Зеленского преследуют майдановцев, а не тех, кто их убивал. Ничего удивительного. Умные люди понимали это ещё год назад. Удивительно, почему остальные этого не понимали.
Хотя нет. Майдановцы, активисты и добровольцы уже сидят. По абсолютно надуманным обвинениям. Зато беркутовцы отпущены и реабилитированы.
Ну ок. Это, допустим, моральное удовлетворение. Хоть и глупое, но понятное.
Уголовным делом власть мстит Татьяне за активное участие в оппозиции. За расследование "дела Омана", за съёмки истерички Портнова на дебаркадере Коломойского. За рассекреченный особняк Коломойского в Днепре.
Но я ж понимаю, что это шоу с Таней ещё нужно для того, что бы отвлечь внимание населения от вяло висящего достоинства власти. От подсчётов самолётов с масками и тестами, где цифры не сходятся. От поисков вот того всего обещанного в аптеках и больницах.
Типа убить двух зайцев.
Ребятки. Вы таки лучше займитесь чем-нибудь хоть сколько-то полезным. Ну, не знаю… Закажите ещё тестов, да хоть и через прокладку нового министра МОЗ.
Иначе зайцами будете вы.
И судьба Януковича покажется вам пределом мечтаний.
Потому что Таня взойдёт на эшафот. Но с вами вместе.
Тане не нужно собирать толпу. Она сама вас вые*ет и бантик повяжет. Для красоты.
А нам всем я хочу ещё раз напомнить, что начали с дела Шеремета. Продолжили вот делом Татьяны.
И если мы продолжим молчать, то запрессуют всех участников Майдана. Не важно, что вы там делали.
Был бы человек, а статью найдут.
Сейчас, в режиме реального времени, переписывают историю.
Пока мы сидим в карантине, нам меняют ценности.
В стране уже атмосфера, когда быть свободным и инакомыслящим - порицаемо.
Задавать вопросы нельзя. Нужно сидеть и бояться. Бояться просто выйти на улицу.
Какая уж тут Революция?
Елена Подгорная
Но при этом ,потому что население не на ЭТО надеялась ( не о себе - т.к. голосовать за придурков не позволяет интеллект)Жаль, что идиотов оказалось так много(((
Надеюсь, что этот пост прочту не только я........
Общество 18-апр, 20:389 9 109 0
Борьба Сороса против Коломойского ведётся в пяти юрисдикциях: в США, Англии, Украине, Израиле и Кипре. Ключевой процесс проходит в Канцлерском суде штата Делавэр, где Коломойскому выдвинуто обвинение в создании преступной сети.
О судебных процессах против Игоря Коломойского сообщает телеграмм-канал "Разведчик".
"Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество вменяют еще трём участникам преступной схемы: Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber), а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.
Изучив дополнительные материалы, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - акт RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Это имеет принципиальную особенность, позволяющую прежде всего привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочие действия, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры - фактически правоохранители США получили право доставлять Игоря Коломойского и других фигурантов дела для их участия в судебном процессе: согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочерёдно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии, и никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.
Основной медиа-актив Игоря Коломойского - компания 1+1 Media (владелец канала 1+1) - имеет американскую юрисдикцию, что накладывает риски конфискации по решению суда.
Создан серьёзный прецедент, поскольку это касается всех, без исключения, активов Коломойского во всех странах, куда может распространиться юрисдикция США.
Тучи над Коломойским сгущаются: есть все основания полагать, что эти слаженные действия глобальных игроков, с группами Лёвочкина-Фирташа и Ахметова, которые дали голоса за Закон об изменениях в Регламент Верховной Рады, ускорив тем самым рассмотрение и принятие антиколомойского закона, направлены на устранение Коломойского с бизнес-политической карты Украины: не получив контроль над Приватбанком Игорь Коломойский не сможет заменить юристов банка во всех юрисдикциях, где идут судебные процессы, и соответственно снять претензии с себя и Боголюбова
Интересы Приватбанка представляет международная адвокатская группа ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP. Специальная процедура, запущенная решением суда, предполагает мониторинг органами юстиции всех (!) финансовых взаимодействий с подозреваемыми и их структурами и включение этих лиц и структур в судебное рассмотрение.
Таким образом, окружение Президента Зеленского и его самого могут связать с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США, - возможно, намёк на это Зеленский уже получил через Баканова, во время его первого визита в США.
Возможности американской юстиции несопоставимо более широкие, чем украинской, и судя по логике развивающихся событий, в Украине в скором времени на одного олигарха станет меньше, а его энергетические активы отойдут Ахметову, другие - группе Фирташа-Лёвочкина и группе Сороса", - сообщает телеграмм-канал.
Мнения 19-апр, 00:369 3 166 0
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
Нам продолжают напоминать о нашей ошибке. Прямо, грубо, нагло. Мы и так уже поняли, что ошиблись, зачем же тыкать в морду? Но, видно, это им доставляет удовольствие.
Они нас так классно сделали, что отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить нам, какие мы лохи, они не могут. Они смеются и потешаются. Такой себе садизм победителей.
Какие там учителя? О праве на ошибку - это они про себя, любимых, которым до сих пор море по колено. Это от непонимания. От незнания. От умственной слепоты и духовной глухоты.
Десять дней назад все каналы в Греции уже гремели про пожар в Чернобыльском лесу. Я тогда подумала, что, наверное, фейк, потому что украинские СМИ молчали. Сегодня, на одиннадцатый день, всех пронесло.
Президент написал, что призвал к себе начальника по пожаротушениям и другим срочным и опасным делам в Украине, для отчета. На одиннадцатый день, после дождичка. А, если бы дождик не пошел?
Правда, там половина жоппоблока помолилась раввину, захороненному в тех лесах, на предмет дождичка, говорят, услышал и организовал. Повезло Зеленскому. Я так понимаю, что по случаю бедственного пожара в зоне непосредственной близости от саркофага, нам стоит теперь ожидать помощи от братской Албании, которая отплатит нам такой же суммой за нашу доброту и поддержку.
Правда, мы запоздали на полгода с нашей добротой, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ждем ответной доброты...
Криклий сегодня разразился предвидением. После того, как мы все победим пандемию и выйдем из заточения, в Украине случится чудо. Всему миру приготовиться, потому что чудо случится в одной отдельно взятой стране Украине, больше нигде.
Экономика у нас не просто поднимется, не просто возродится, а сделает бум и продемонстрирует Ренессанс. Этот аваковский протеже курит, колется или пьет?
Не буду задавать глупые вопросы насчет того, слушал ли он экономистов из Англии, Германии и США? Слышал ли их оценки экономического состояния всего мира? Читал ли доклад МВФ, вышедший прямо сегодня, с убийственными цифрами экономических потерь?
Конечно, нет… Но я хочу этому выкормышу задать один вопрос - а чего Ренессанс у нас не настал до эпидемии? Ведь время было. Или, ладно, во всей экономике, но почему Криклий не показал нам Ренессанса в отдельно взятой области экономики - на Укрзализнице, например? Потому что там все как было, так и осталось, а Ренессанс наступил исключительно для одного Сергея Лещенко.
Не буду распространяться про Черновол, которая, почему-то, для некоторых ассоциируется с Майданом, а у меня исключительно с Пашинским. Все эти потуги немного попугать папередников и возбудить всех тех, кто все еще хочет справедливости и наказания для воров и мародеров, выглядят как насмешка.
Порошенко съездил на Банковую перед голосованием закона о рынке земли и теперь ходит петухом, потому что без него невозможно протянуть антинародные законы.
Сейчас Зеленский контролирует в своем монобольшинстве уже не больше 200 депутатов, вот и пригодился Петр Алексеич. Они решили Танюхой затушевать казус с Петей Алексеичем. Затушевать не получилось, поэтому Черновол бросили сажать. Имеют же право на ошибку.
Я слушаю иногда этих слуг и думаю - что дальше?
Там эта Ирина Верещук на всех каналах ораторствует за всех "слуг". Не понимаю, как она успевает. И какой бы вопрос ей не задали, она всегда начинает свою мантру с того, что да, они ошибаются, но ошибки свои осознают и понимают. Этот как постоянно находиться в дурдоме, где сумасшедших спрашивать о чем-либо бесполезно, потому что они все равно будут тебе отвечать, что хотят.
Вчера услышала, что рано или поздно, Ермака уберут с поста главы ОП. Кого же назначат? А следующего из 95 Квартала - Шефира. Они там в очереди стоят, как наследные принцы на престол и двигаются в этой очереди по мере того, как стоящий впереди вылетает.
Они все скопом - это большая ошибка.
Недавно прочла один комментарий, где одна почитательница Зеленского гневно клеймила всех критикующих и пугала тем, что, если Зеленский уйдет, то на его место придет или Порошенко или Аваков. Или реванш или диктатура. Мы этого хотим?!
Хочу ей ответить очень просто - если Зеленский будет продолжать в таком же духе, то Порошенко или Аваков придут наверняка. И это будет исключительно его вина. Потому что те человеческие ошибки, которыми он себя окружил - его ответственность.
А самая большая ошибка «парня из соседнего двора» состоит в том, что он опять наплевал на народ.
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
Olena Ksantopulos
Вот потому над вами и потешаются, что вы не понимаете разницы между хочу и необходимо и по-кацапски ёрничаете...
Политика 19-апр, 07:179 6 016 0
Владимир Зеленский уйдет с должности президента Украины еще до завершения каденции. Такое мнение бизнесмен, глава общественного совета города Днепр Геннадий Корбан выразил "Обозревателю" 18 апреля.
"Мне кажется, еще годик, и он скажет: "Извините". ...Его истинные намерения, думаю, были совсем неплохие, но, к сожалению, кроме хороших намерений и хороших качеств, нужно еще иметь знания, трудолюбие, усердие, умение вникать и самое главное - общаться с людьми. Не замыкаться, не самоизолироваться среди своих помощников, близкого круга, одноклассников и друзей", - считает Корбан.
По его словам, Зеленскому после ухода в политику следовало начать учиться, вникать и "у себя в голове строить какие-то модели".
"Это ему это было бы интересно, это было бы результативно и позитивно", - сказал бизнесмен.
Он подчеркнул, что поскольку Зеленский избран президентом "абсолютно конституционно, законно", "уйти" его не смогут.
"Его могут уйти только одним способом: если в стране произойдет военный переворот или он сделает что-то такое, где можно будет применить процедуру импичмента. Но он вряд ли что-то такое сделает, потому что вообще боится что-либо сделать. Он просто робот в этом плане. Мне кажется, он устанет и поймет, что это не его сфера деятельности", - считает Корбан.
Общество 19-апр, 07:549 5 931 0
Популярный украинский блогер, нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза в своем блоге пишет о том, что ему лично нравится в действиях Зеленского его последовательность. Сказал президент, что кумовства не будет и это не получилось, но ведь хотел.
Сказал президент, что не будет пользоваться кортежем и почти не пользуется.
Ну, не дают ему ездить на велосипеде, но ведь он хотел и с этим никто не поспорит. Даже кино об этом снял. Сказал, что коррупции не будет и нет больше коррупции, и, конечно же, коррупционеров больше нет. От слова совсем. Даже доказательства этому уже есть.
Береза отмечает, за три месяца 2020-го года усилиями всех антикоррупционных органов Украины и при поддержке ГПУ, СБУ и ДБР, которые давно возглавляют близкие Зеленскому люди, у всех осужденных за коррупционные преступления в бюджет государства конфисковали 14 284 гривен, а еще 45 копеек.
Без этих 45 копеек сумма не была бы такой внушительной. Итого 14 284,45. Здесь дальше должны звучать фанфары и аплодисменты Зеленскому и моновласти.
По словам нардепа, видимо, у коррупционеров забрали все, что они у нас с вами украли. Любого нормального человека должны теперь переполнять эмоции.
«Думаю, что такие мелочи, как продажа должностей, скандал с братом Ермака, договорняки с олигархами и украденные 120 миллиардов гривен из бюджета, про которые говорил экс-министр финансов Уманский, просто меркнут на фоне суммы в 14 284,45 гривен», - написал Береза.
Он добавляет, вот сказал, Владимир Зеленский, что коррупции не будет и ее больше нет.
ЗЕ отправил семью в Швецию , а киевляне дышите гарью ?
https://youtu.be/-AKfC4i6XFQ
ОТ ВАШЕЙ ТУПИЗНЫ И ИДИОТИЗМА.
народаурода
это ЗЕ-БЕня -
конь "тянитолкай" только наоборот
с обех сторон по заднице
53 хв ·
ПОКАЖИТЕ это Учителям и Врачам. Покажите это деткам с инвалидностью и интернатным... у нас ведь нет денег на содержание и все это пилится на кв.м. и продается...
Покажите это деткам Носовки (Черниговская область) - там закрывают "за ненадобностью" учреждения позашкильнои освиты...
Покажите это молодым Учителям, которым заморозили подъемные деньги...
Пусть каждый знает ЦЕНУ "соросятни", которую платит каждый из нас.
И привет Зеленскому, что все это опекает уже год.
АМИНЬ.