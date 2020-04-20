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 На Харківщині перекопали ґрунтові дороги до села, закритого на карантин через COVID-19

У селі Високопілля на Харківщині, де від COVID-19 померли дві жінки, перекопали ґрунтові дороги, якими місцеві об'їжджали встановлені карантинно-пропускні пости.

Про це Суспільному телефоном розказав головний дільничний Валківського відділу поліції Микола Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб місцеві не виїжджали іншими шляхами, оскільки багатьма ґрунтовими дорогами люди об'їжджали наш пост — їх перекопали", — сказав Коваленко.

У селі щодня дезінфікують вулиці. Виїзд і в'їзд до населеного пункту — за перепустками. Патрулі перевіряють, щоб люди ходили у масках, а також питають, з якою метою вийшли з дому.

За словами Коваленка, люди, родичі яких живуть у Високопіллі, приїжджають з Валок чи Харкова і передають харчі на блокпосту.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо про перший летальний випадок на Харківщині — померла 71-річна жінка, в якої діагностували СОVID-19. Вона жила в селі Високопілля Валківського району.

Після смерті жінки в селі запровадили карантин на два тижні, транспорт їде в об'їзд. За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, померла могла контактувати з великою кількістю людей, оскільки продавала свічки й у вихідні була у церкві.

Як заявила в. о. головного санлікаря регіону Любов Махота, у Високопіллі вводиться режим суцільної обсервації.

20 квітня в селі зафіксували другу смерть від коронавірусу.  Вдома, де мешкала 70-річна померла, провели дезінфекцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190266
 
 
 Топ коментарі
 
Головне це не відновлювати дороги після епідемії!
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Тому, що порушення Конституційних прав громадян треба робити по максимуму.
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Головне це не відновлювати дороги після епідемії!
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Тому, що порушення Конституційних прав громадян треба робити по максимуму.
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Бачу, ти на свіже повітря не виходиш...
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Воно само боится вируса, потому и не выходит. Скоро вход в свой дом перекопает. На Харьковщине перекопали грунтовые дороги к селу, закрытому на карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 6237
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Перекопали грунтові дороги, по яким в село їздили в обхід стаціонарних постів.
Грунтову дорогу після епідемії відновлювати?
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Прочитайте ще кілька раз, бо я відповів на це питання.
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Во всём нормальном мире практикуется - полная изоляция.
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Так розумію,дороги в найбільший розплідник інфекції-місто Київ ,теж заблоковані,а грунтовки перериті ? Ну,як в нормальному світі ?
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Не так - где большой показатель смертности (на 1 жителя), вводится полная изоляция. Как в Vo'. Это наиболее эффективно.
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Маленький вирус так напугал больших людей
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Утром 20 апреля под Киевом сняли блокпосты, на которых у проезжающих проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.
Как передает корреспондент "Страны", больше при въезде в столицу замеры никто не производит.
Так, на Бориспольском шоссе сейчас нет ни медиков, ни скорой помощи, ни бронемашины. На дороге только дежурит полицейская машина. Причем за 10 минут правоохранители так никого и не остановили.
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Цікаво коли пєдалік разом з сабакяном відновлять блок-пости і почнуть заміряти довжину пісюнів всяких вїжджаючих?
Головне їм не підказувати таку ідею бо вони легко поведуться. На Харківщині перекопали ґрунтові дороги до села, закритого на карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 5737
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Почаїв закрили на карантин. Подякуйте масковським попам.
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Пора уже в каждом населенном пункте организовывать местные патрули самообороны чтобы отгонять длинными палками прокаженных из других сел
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Виталик, пора уже перекопать рвом вокруг Лавры, пока народ не взял сам все в свои руки в том числе тебя
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дату смотрел?там уже все поменялось после того,как Джонсон в реанимации побывал
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Такими темпами влада отримає повний контроль над людьми.Це стосується і інших країн.
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фашисти при владі, сьогодні нагородили свого дідугана.
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капець: перекопали дороги. а в поле як їхати? Чи потраву скотині?
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Но свечки она продавала в храме ПЦУ, вот что важно.
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новинскому с температурой 36,8 обследование и томографию сделали, а селянам дороги перекопали
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