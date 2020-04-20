 На Харківщині перекопали ґрунтові дороги до села, закритого на карантин через COVID-19

Про це Суспільному телефоном розказав головний дільничний Валківського відділу поліції Микола Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб місцеві не виїжджали іншими шляхами, оскільки багатьма ґрунтовими дорогами люди об'їжджали наш пост — їх перекопали", — сказав Коваленко.
У селі щодня дезінфікують вулиці. Виїзд і в'їзд до населеного пункту — за перепустками. Патрулі перевіряють, щоб люди ходили у масках, а також питають, з якою метою вийшли з дому.
За словами Коваленка, люди, родичі яких живуть у Високопіллі, приїжджають з Валок чи Харкова і передають харчі на блокпосту.
Нагадаємо, 15 квітня стало відомо про перший летальний випадок на Харківщині — померла 71-річна жінка, в якої діагностували СОVID-19. Вона жила в селі Високопілля Валківського району.
Після смерті жінки в селі запровадили карантин на два тижні, транспорт їде в об'їзд. За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, померла могла контактувати з великою кількістю людей, оскільки продавала свічки й у вихідні була у церкві.
Як заявила в. о. головного санлікаря регіону Любов Махота, у Високопіллі вводиться режим суцільної обсервації.
20 квітня в селі зафіксували другу смерть від коронавірусу. Вдома, де мешкала 70-річна померла, провели дезінфекцію.
Грунтову дорогу після епідемії відновлювати?
Как передает корреспондент "Страны", больше при въезде в столицу замеры никто не производит.
Так, на Бориспольском шоссе сейчас нет ни медиков, ни скорой помощи, ни бронемашины. На дороге только дежурит полицейская машина. Причем за 10 минут правоохранители так никого и не остановили.
Головне їм не підказувати таку ідею бо вони легко поведуться.
Заключение Британских ACDP (The Advisory Committee on Dangerous Pathogens )
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