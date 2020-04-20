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Все про:обстріл (6199) поранення (1710) Авдіївка (1337)

 Окупанти обстріляли наші позиції під Авдіївкою, поранено одного воїна, - штаб ООС

20 квітня російські окупанти вкотре відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Авдіївка з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна доставили до лікувального закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я нашого захисника задовільний.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі відкривали вогонь у районі Мар'їнки, Новоолександрівки і Південного, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190265
 
 
 Топ коментарі
 
У скрепних загострення. Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Смерть будь-яким окупантам , люта і невідворотна .
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У скрепних загострення. Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Смерть будь-яким окупантам , люта і невідворотна .
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Не поняв, раніше повідомлялось "1 украинский воин погиб, ...."; а тут за полеглого - мовчок? Кому вірити?
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