 Окупанти обстріляли наші позиції під Авдіївкою, поранено одного воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна доставили до лікувального закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я нашого захисника задовільний.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

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