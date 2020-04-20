 У Хмельницькій області підтверджено 53 випадки COVID-19, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Хмельницька обласна державна адміністрація у Фейсбуці.

З 53 підтверджених випадків Covid-19 5 осіб одужали, 3 летальні випадки і один - на контролі Чернівецького лабораторного центру.

Раніше в понеділок міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що за минулу добу сім областей України не надали інформацію про тестування громадян країни на коронавірус, серед них - Хмельницька область.

Згідно з даними, оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я вранці 20 квітня в Хмельницькій області було 49 випадків Covid-19 (5 одужали).

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