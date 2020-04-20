 Нова програма МВФ частково покриє дефіцит держбюджету і розблокує можливість отримання фінансування в інших інституцій, - радник президента Устенко

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко під час вебінару з представниками вітчизняного бізнесу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.
"Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу", – зазначив Устенко.
За його словами, в умовах світової економічної кризи та карантинних заходів держава постала перед необхідністю негайно серйозно переглянути держбюджет, а без цього його дефіцит сягнув би 12% ВВП.
"Високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких належить Україна, не підлягає фінансуванню та фондуванню. Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризикам стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам у бюджет дефіцит буде значно меншим", – зазначив радник Володимира Зеленського.
Він також повідомив, що керівництво держави вже має план заходів щодо стимулювання економіки.
"Вони поетапно впроваджуватимуться після проходження піку захворюваності", – сказав він.
Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.
18 квітня документ підписав президент Володимир Зеленський.
Интерфакс-Украина@interfaxua 2 ч
Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка - советник президента
20.04.2020 г.
В районе пограничного контакта с Житомирской областью Украины заработала система экстренной связи и оповещения войск пограничного прикрытия Беларуси. .
В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения. см. от 10.04.2020 г.
Зеленский до сих пор так и не смог понять разницу между понятиями "начало переговоров о выделении кредита" и"выделение кредита" . Временная разница между первым и вторым может длится очень долго. Принятие закона о банках - предварительное условие НАЧАЛА переговоров. При всех, самых лучших вариантах Украина может получить первый транш не ранее середины июня 2020 года. Потому Украине следует уже сейчас и немедленно обратиться в МВФ о выделении стабилизационного кредита в связи с экономической ситуацией во время эпидемии CJVID-19. Это 1,5- 2 млрд $. Взамен МВФ потребует изменений в правительстве по ключевым экономическим должностям. Зеленскому решать, стоит ли Шмыгаль и К двух миллиардов долларов.
По состоянию на 06-00 в зоне отчуждения 24 очага активного горения.
Включение и расширение количества бронеавтомобилей "Козак" в оборонное финансирование ВСУ на 2020 г. осуществляемое по завышенным на 12-15% ценам, которое осуществляется при непосредственном участии министра обороны Тарана и содействии главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки, Завитневич ("Слуга народа") - это сознательный акт коррупционного противодействия финансированию ракетной программы Украины, что уже привело к прекращению финансирования части важнейших оборонных мероприятий.
19.04.2020 г.
Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.
После нашего сообщения полиция кинулась фиксировать нарушения в Почаевской Лавре
Власть не просто не контролирует ситуацию, она провоцирует на нарушение карантинного режима. Глава Тернопольской ОГА прекрасно знал, что в Почаевскую Лавру собирают всех окрестных священников членов их семей и не доложил руководству. ..
Ермак заменил Зеленского на совещании по локализации пожаров и обеспечения выполнения требований карантина во время празднования Пасхи. Характерно то, что Аваков тоже присутствующий на заседании был явно удивлен этой заменой. Впрочем и Ермак узнал что ему вести заседание за 10-15 минут до него.
После обещания Зеленского выплатить задолженность перед врачами на следующей неделе, Кабинет Министров своим распоряжением возложил ответственность за своевременность выплат медработникам на председателей ОГА. Крайние определены. Но денег нет.
Большинство крупных рынков просто проигнорировали запреты на деятельность от Кабинета министров.
Подразделения национальной гвардии стягиваются к Почаевской лавре.
Отчет Института ядерной и радиационной безопасности Франции подтвердил перемещение радиационно загрязненных массивов продуктов горения из зоны ЧАЭС в Киев. Уровень их не представляет особой опасности, но перемещение - подтвержденный факт.
18.04.2020 г.
Митрополит Онуфрий находится в Киевском институте сердца (руководитель Борис Тодуров) с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Интересный вопрос - Киевский институт сердца - это высокоспециализированное государственное учреждение для лечения кардиологических заболеваний. Данное медицинское учреждение естественно не определялось Минздравом базовым для приема инфекционных больных. На каком основании там находится гражданин Березовский, да еще и пол чужим именем? На каком основании директор Тодуров повергает риску десятки пациентов ?
И так, наступил момент истины. 26,9 млрд. гривен, т.е. половина "стабилизационного фонда" благополучно отправлена на выплаты пенсий, как и мы говорили. Другая половина фонда не существует вообще, ее просто еще не собрали. Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы". Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов !
Областная государственная администрация Тернопольской области нагло игнорирует противоэпидемические мероприятия и допускает нахождение людей на территории где уже есть множество больных. Назначенный Зеленским Труш не желает закрывать Лавру на предусмотренный карантин.
Власть опаздывает и задерживает все жизненно необходимые решения. Причина - Зеленский. Он не информирован, ибо документов не читает, привычка откладывать на "потом" только усугубляет ситуацию. Например Зеленский не знает о пожарах в Житомирской области. Сбалансировать это мог бы премьер, но не этот. Ермак который понимает, что смена власти означает лично для него тюрьму, продолжает рассказывать Зеленскому сказки о "вселенском заговоре" против него. Мы уже не будем говорит о других приемах контроля за Зеленским. Контроль за распространением коронавируса потерян. Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью.
Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год.
Скончался монах Киево-Печерской Лавры прибывший туда недавно из Почаевской Лавры.
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.
МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.
НепоганаТетяна@ian_tanya 12 мин
Цена нефти WTI опустилась ниже $8 впервые в истории (с)
Selvestor Vivat@S_vivat
Цены на нефть упали до более чем 21-летнего минимума и это не предел падению цен. Нефти больше чем нужно. Танкеры стоят в портах и не могут слить нефть в виду полного переизбытка рынка. Май обещает ещё большее падение цен на нефть. Российская нефть никому не нужна.
прошлые не в кредит жили, а на заработанное в условиях войны и за позапрошлых долги отдавали
Так делают все вменяемые адекватные люди.
А ты можешь предложить альтернативу ?
Олег Устенко
https://file.liga.net/persons/oleg-ystenko
Но что толку?
Зебилу с его подельником нас рать на Украину!
Их цель - уничтожить Украину!
Коломойский затеял этот балаган с Зебилом только ради этой цели!
И они прекрасно с ней справляются!!!
Представляю, как они оба уху ели от радости, когда увидели, сколько безмозглого лохтората в Украине!
и войну на востоке.
Ответ: давал бы. Ведь я служу своей стране, а не тем кто у меня денег просит.
Наверно потому, что хочет " посадить эту страну в долговую яму "?
МВФ -- это бизнесмены, стратегический план у них на десятилетия, он (план) не зависит от руководителя.
Что-то антисоветское, наверно ?
Лично у меня требование банкира свести на минимум благотворительность заёмщика не вызывает протеста
Или может это помогло Польше? На кого работает МВФ?
От тебя, Антошка, кацапом за версту воняет.
Ты, гражданин РФ, чувствуешь на себе вину за убийства украинцев ?
Агитируешь украинских лохов остаться без кредита под 2 % годовых ?
А общепринятое кацапское утверждение про то, что МВФ затягивает в долговую яму рушится простым вопросом о том, почему по прошлому договору первый транш прошел (в конце декабря 2018 года), а два других транша (в мае и сентябре) не прошли.
Передумали загонять в долговую яму ?
Руководство страны не влияет ?
Кстати, ты не ответил на вопрос о пагубности требований МВФ.
Я понимаю, что с точки зрения совка требование жить по средствам - это преступление.
ЗеМВФ. И я отвечу.
в феврале 2015?
а таким лохам, как ты, по телевизору рассказал, что гривня падает не из-за нехватки доллара, а из-за измерения курса валют Нацбанком.
Они его последний раз слышали в кино про Электроника
и ржали
Только цифры:
За три месяца 2020 года у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тысяч гривен. Из них 3,4 тыс гр - это штраф Сытнику за совершение коррупционного правонарушения!
Директор НАБУ Сытник за март этого года получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.
Расходы бюджета на "антикоррупцию" в 2019 году - 3 млрд гр, в 2020 году заложено 3,7 млрд!
Экономика / Мнения 19-апр, 06:089 4 873 0
Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если МВФ не даст очередной транш
Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если Международный валютный фонд не даст очередной транш. По мнению эксперта, в этом случае президенту Украины Владимиру Зеленскому придется спасаться бегством.
Такой прогноз Погребинский дал в эфире телеканала NewsOne 17 апреля.
По словам эксперта, украинский бюджет держится практически на заимствованиях, без которых наступит коллапс.
"...Две трети доходной части бюджета - это заимствования. Без них бюджет не складывается вообще... Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег (МВФ - Ред.), то вообще никак не складывается, вообще нельзя платить ни пенсий, ни зарплат... И это означает, что через месяц... президенту Зеленскому надо искать самолет в какой-нибудь Оман", - сказал гость эфира.
По его мнению, если власти примут решение о запуске печатного станка, то через полтора-два месяца доллар будет стоить около 300 гривен.
Украина имеет рейтинг на уровне В , то есть мусорный рейтинг ( ненадёжный заёмщик ) , поэтому она может занимать на мировом финансовом рынке под 10- 12% годовых , а МВФ может дать под 2 - 3 % ( если есть инфа из СМИ другая , напишите ) . В этом фокус.Кроме того , если МВФ даёт кредит , то тогда проще договориться и с другими финансовыми организациями в мире. Почему касапы воют против МВФ ? Чтобы Украина занимала дороже , чтобы не смогла выйти из кризиса , чтобы была бедность и разруха в Украине . Чтобы потом тыкать пальцем в нашу сторону - смотрите мол до чего Майдан довёл , поэтому касапы сидите тихо и слушайте эфэсбешника карлика, иначе будет плохо.