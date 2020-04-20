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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Кабмін, швидше за все, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи у деяких сферах.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, виходячи на цих розрахунків. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах уже цього тижня", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пік захворюваності COVID-19 в Україні очікується на початку травня, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190259
 
 
 Топ коментарі
 
А теперь, зебилы, потрудитесь объяснить, почему карантин ввели, когда на эпидемию не было и намека, а ослаблять его собираетесь тогда, когда только намечается рост числа заболевших. Деньги закончились? А раньше об этом не знали? Никакой стратегии, одни бессмысленные дергания. Все страны планируют свои мероприятия, наши же дурачки все делают на авось... А один придурок на самокате кричал, что теперь только на 5 лет будут бюджеты принимать. А по факту оказалось, что даже на неделю ничего спланировать не в состоянии. Где таких профнепригодных набрали?
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А шо билетики на Шапито 95 жрать не хочешь??? ЗЕбилы говорят если солькой посыпать то вполне себе вкусно, главное жрать их под видосики ЗЕкловуна, и тогда вообще вкуснятина, даже без соли!
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Смотри Рассмеши Гомика..ЗЕбилы говоря успокаивает. Кабмін, швидше за все, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3121
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ну лекарство нужно еще окончательно проверить, а потом и произвести в достаточных объемах, понятно это все не сразу делается...поэтому в других странах для спасения критических пациентов будут колоть, то, что есть в наличии
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Много уже всего насоздавали, но ничего не проверили. Вот когда проверят, запустят в производство, потом можно что-то говорить. А пока есть только гидроксихлорохин, который делает из людей инвалидов. Техастскую нефть уже торгуют по 1 центу за барель. Если бы были хоть какие-то надежды на улучшение ситуации с вирусом, никто бесплатно нефть не отдавал бы.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Ремдесивир
вроде наши деятели тоже у американцев его запросили, посмотрим на будущую статистику, а вдруг поможет..но опять таки, надо пережить вот этот первый удар короновируса, а не поддаваться паническим настроениям--раз все переболеем, то давайте это сделаем все сразу, чтоб окончательно нашу медицину добить
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Сегодняшнее падение цен могло носить эмоциональный характер, считает эксперт. Но цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне, июле и августе пока торгуются в коридоре $20-30 за баррель, а фьючерсы с поставкой в сентябре-декабре - по $30-35 за баррель, то есть рынок верит в постепенное восстановление цен на сырье. Источник: https://censor.net.ua/n3190270
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В Украине ужесточат проверку всех клиентов банков и финансовых учреждений. Уже 28 апреля 2020 г. вступит в силу новый закон о финансовом мониторинге. Часть операций могут заблокировать, а с клиентов потребуют дополнительные документы. https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/v-ukraine-proveryat-vseh-klientov-bankov-chi-perevodyi-mogut-zablokirovat-i-kakie-dokument-potrebuyut.htm
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П.С.
Малий і середній бізнес за місяць карантину зазнав непоправних втрат, а якощо ще й всякого роду банківські клерки під виглядом фінансового моніторнгу почнуть кошмарити їх, то весь цей прошарок нашого підприємництва просто зникне.
Більше того, дія цього Закону розповсюджеється і на фізичних осіб, які не є фізичними особами-підприємцями.
Варто було б внести зміни до вказаного Закону щодо часу вступу його, наприкоад, з 01.01.2021 року.
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Сам запостил новость и сам ответил. Гы.
А какое отношение твой пост имеет к заяве Шмыгаля в новости? Ты взял в коментах и опублтковал совершенно другую новость. Не отбирай хлеб у цензора. )))
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Уряд лише натякнув, що будуть пом"якшення в деяких галузях для виходу із карантину. Я намагався сконцентрувати увагу дописувачів, що в Уряду та депутатів Верховної Ради України є реальний інструмент аби не усладнювати роботу малому та середньому бізнесу, і вже зараз зробити реальний крок для його порятунку.
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Ну молодцы долбодятлы, банковскую тайну уничтожили, теперь ещё и счета блокировать решили как им заблагорассудится. Приведёт это к чему? Все сразу заплатят налоги и станут ходить строем? Да хрен там. Опять вернуться к расчётам наличкой.
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То у них пик на 14 апреля,то на 20-21,теперь на конец апреля и начало мая...ну что тут скажешь...а когда суки будут возмещать убытки?
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Британцы доказали: "Ваш коронавирус - фигня!"
Почитать.
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дивна політика. Чекають на пік епідемії, і водночас послабшують карантин. А навіщо він тоді був потрібний?
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Чтобы кожен зебил говорил:
- Вава старался, но у него не получилось!
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Смягчим карантин для:
- ломбарды круглосуточно;
- АТБ, Епицентры и т.д. круглосуточно.

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100% , они ещё не все соки высосали из украинцев космическими ценами , никакого снижения цен нет в АТБ , дерут три шкуры в Киеве так точно
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«У меня брат возле президента. Вам всем ж@па». Участники скандала с братом Ермака рассказали, почему поссорились с ним
Политика 19-апр, 06:009 5 900 0

Фигуранты скандала вокруг брата главы Офиса президента Дениса Ермака - Сергей Шумский и Дмитрий Штанько - объяснили свой конфликт с Ермаком тем, что он отказывался вернуть деньги, которые брал за содействие в назначениях на должности. Об этом они рассказали в интервью «Бабелю».

Штанько рассказал, что первые конфликты стали возникать в сентябре 2019 года.

«Ко мне начали обращаться люди, мол, деньги заплатили, а ничего не движется», - пояснил он.

Тогда Шумский предложил Ермаку создать общественную организацию и вести свою деятельность через нее.

«Открываем в первых числах октября. Проводим учредительное собрание. Председатель - Денис Ермак. Выбрали. И тут он начинает исчезать с радаров, игнорирует звонки. Встречи раз в неделю в лучшем случае.

Говорю: «Денис, что происходит?» Объясняет, что очень занят.

Говорит: «Надо подождать до февраля 2020 года. Вот Андрей (Ермак) займет топ-должность». (Был) еще октябрь-ноябрь (2019). Пусть люди ждут. Но кое-кто не захотел ждать. Начали возмущаться. Просили вернуть деньги. И тогда он нам заявил: «Какие деньги? Я у вас ничего не брал», - рассказал Шумский.

Позже, по словам Шумского, Ермак посоветовал ему «отойти от Штанько».

«Мол, мы ничего не брали, пусть Дима сам разбирается, пусть его порвут», - пояснил он.

При этом, как утверждает Шумский, Ермак перечислил людей, от которых он взял 15 «верительных грамот» - взносов, по $15 тысяч каждый.

Тогда же между Штанько, Шумским и Ермаком состоялась встреча, на которой они просили брата главы ОП вернуть деньги.

«Он (Денис) очень не хотел (встречаться). А на встрече заявил: «Кто вы такие и почему вы на меня наехали?» Говорю: «Денис, деньги брались?» Отвечает: «Я вообще ничего не знаю. Разбирайтесь сами. У меня брат возле президента, вам всем жопа», - рассказал Шумский.
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читаю кацапские новости у них тоже решили продлить на все майские как синхронно как сговорились
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То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет...
Очень информативная новость, всегда бы так!
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На це бидло Україна давно хрен положила,а воно думає що хтось його слухає. Кабмін, швидше за все, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5526
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Через не так шоб очень, но по самое немогу коррумпированных агентов в КабМине на не вполне строго конфеденциальной, но весьма коммерческой основе удалось добыть оперативную информацию о каких именно «смягчениях некоторых мер» идёт речь. Итак, лицам, которым исполнилось 60+ лет будет разрешено:
- заплывать за буйки;
- без оранжевых жилетов со светоотражающими вставками прогуливаться на маневровых площадках железнодорожных станций;
- стоять под грузами кранов всех видов и конструкций;
- с кошёлками и чувалами в обоих руках перебегать в неустановленных местах восьмиполосные автомагистрали с разрешённой скоростью движения 130 км/ч, в том числе, имеющие разделительные барьеры;
- входить в необесточенные трансформаторные подстанции с напряжением 6'000 вольт и выше.
Вышеперечисленные меры разработаны Пенсионным фондом Украины.
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В чем смягчение будет выражаться? Ходить на работу разрешат,а получать зарплату пока нет?
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с 11 мая будет "полукарантин", с 29 мая "четвертькарантина", а с 10 июня рекомендательные меры!
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в июне месяце ожидается массовое банкротство малого бизнеса!
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20.04.2020 г.

8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - домом стоимостью 3 509 302 евро.
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Вы излишне любопытны,то что своровано с Бениной помощью ,Бубочка будет защищать ,до последнего Украинца.Не для того с Беней бабло складировали в Обмане.
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В медицинском журнале The Lancet исследования пришли к выводу, что только в странах ОЭСР в период с 2008 по 2010 год​ более 500 тыс. раковых больных скончались именно из-за экономического кризиса. Они не могли получить необходимую медицинскую помощь из-за того, что потеряли работу, а также из-за того, что ряд правительств принял решение сократить социальные расходы.
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Завидую з.******** ,им для полного счастья видосика от Шмаркли хватает,а нам трижды в день есть хочется
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