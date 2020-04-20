 Кабмін, швидше за все, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, виходячи на цих розрахунків. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах уже цього тижня", - додав він.

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