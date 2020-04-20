 Кабмін, найімовірніше, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.
"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.
При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.
"Ми на засіданні Кабміну, найімовірніше, продовжимо карантин, з огляду на ці розрахунки. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах уже цього тижня", - додав він.
вроде наши деятели тоже у американцев его запросили, посмотрим на будущую статистику, а вдруг поможет..но опять таки, надо пережить вот этот первый удар короновируса, а не поддаваться паническим настроениям--раз все переболеем, то давайте это сделаем все сразу, чтоб окончательно нашу медицину добить
Малий і середній бізнес за місяць карантину зазнав непоправних втрат, а якощо ще й всякого роду банківські клерки під виглядом фінансового моніторнгу почнуть кошмарити їх, то весь цей прошарок нашого підприємництва просто зникне.
Більше того, дія цього Закону розповсюджеється і на фізичних осіб, які не є фізичними особами-підприємцями.
Варто було б внести зміни до вказаного Закону щодо часу вступу його, наприкоад, з 01.01.2021 року.
А какое отношение твой пост имеет к заяве Шмыгаля в новости? Ты взял в коментах и опублтковал совершенно другую новость. Не отбирай хлеб у цензора. )))
Почитать.
- Вава старался, но у него не получилось!
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Политика 19-апр, 06:009 5 900 0
Фигуранты скандала вокруг брата главы Офиса президента Дениса Ермака - Сергей Шумский и Дмитрий Штанько - объяснили свой конфликт с Ермаком тем, что он отказывался вернуть деньги, которые брал за содействие в назначениях на должности. Об этом они рассказали в интервью «Бабелю».
Штанько рассказал, что первые конфликты стали возникать в сентябре 2019 года.
«Ко мне начали обращаться люди, мол, деньги заплатили, а ничего не движется», - пояснил он.
Тогда Шумский предложил Ермаку создать общественную организацию и вести свою деятельность через нее.
«Открываем в первых числах октября. Проводим учредительное собрание. Председатель - Денис Ермак. Выбрали. И тут он начинает исчезать с радаров, игнорирует звонки. Встречи раз в неделю в лучшем случае.
Говорю: «Денис, что происходит?» Объясняет, что очень занят.
Говорит: «Надо подождать до февраля 2020 года. Вот Андрей (Ермак) займет топ-должность». (Был) еще октябрь-ноябрь (2019). Пусть люди ждут. Но кое-кто не захотел ждать. Начали возмущаться. Просили вернуть деньги. И тогда он нам заявил: «Какие деньги? Я у вас ничего не брал», - рассказал Шумский.
Позже, по словам Шумского, Ермак посоветовал ему «отойти от Штанько».
«Мол, мы ничего не брали, пусть Дима сам разбирается, пусть его порвут», - пояснил он.
При этом, как утверждает Шумский, Ермак перечислил людей, от которых он взял 15 «верительных грамот» - взносов, по $15 тысяч каждый.
Тогда же между Штанько, Шумским и Ермаком состоялась встреча, на которой они просили брата главы ОП вернуть деньги.
«Он (Денис) очень не хотел (встречаться). А на встрече заявил: «Кто вы такие и почему вы на меня наехали?» Говорю: «Денис, деньги брались?» Отвечает: «Я вообще ничего не знаю. Разбирайтесь сами. У меня брат возле президента, вам всем жопа», - рассказал Шумский.
Очень информативная новость, всегда бы так!
- заплывать за буйки;
- без оранжевых жилетов со светоотражающими вставками прогуливаться на маневровых площадках железнодорожных станций;
- стоять под грузами кранов всех видов и конструкций;
- с кошёлками и чувалами в обоих руках перебегать в неустановленных местах восьмиполосные автомагистрали с разрешённой скоростью движения 130 км/ч, в том числе, имеющие разделительные барьеры;
- входить в необесточенные трансформаторные подстанции с напряжением 6'000 вольт и выше.
Вышеперечисленные меры разработаны Пенсионным фондом Украины.
8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - домом стоимостью 3 509 302 евро.