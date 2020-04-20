 Найманці РФ майже місяць перешкоджають доступу СММ ОБСЄ на окуповану територію Донецької та Луганської областей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 20 квітня.

Зазначено, що 18, 19 і 20 квітня "члени збройних формувань знову забороняли доступ патрулям Місії під час спроб проїзду/проходу до непідконтрольних уряду районів офіційними дорожніми коридорами: 4 рази в Донецькій області та 1 раз у Луганській області. Крім того, патрулям СММ відмовляли під час спроб проїзду/проходу в підконтрольні уряду райони: 2 рази в Луганській області та 2 рази в Донецькій області".

У ті самі дні на блокпосту південніше моста в Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) найманці двічі заборонили патрулям Місії прохід у підконтрольні уряду райони і ще один раз - у непідконтрольні уряду райони, пояснивши це тим, що блокпост закритий у зв'язку з COVID-19.

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"19 квітня на блокпосту, що за 600 м на захід від н. п. Верхньошироківське (колишній Октябр; непідконтрольний уряду, на 85 км південніше від Донецька), члени збройних формувань відмовили патрулю Місії в проїзді до непідконтрольних уряду районів, не надавши жодних пояснень.

18 і 20 квітня на блокпосту поблизу н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, за 39 км на північний схід від Донецька) патрулі СММ не змогли проїхати до непідконтрольних уряду районів, бо впоперек усього дорожнього полотна було встановлено дорожні шипи, а посеред шляху був попереджувальний знак мінної небезпеки. Спостерігачі не зафіксували там членів збройних формувань.

18 і 19 квітня на блокпосту поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний уряду, за 23 км на північний захід від Донецька) члени збройних формувань двічі відмовляли команді Місії в проїзді до підконтрольних уряду районів і один раз - до непідконтрольних уряду районів; у 2 випадках вони пояснили це карантинними обмеженнями у зв'язку з COVID-19, а в одному випадку не надали жодних пояснень", - сказано в повідомленні.

В ОБСЄ підкреслюють, що регулярні обмеження свободи пересування Місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні.

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