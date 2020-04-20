 ВМС США повідомили про провокації російського винищувача над Середземним морем

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У заяві ВМС США не уточнюється, де саме відбулося зближення, але повідомляється, що це сталося над міжнародними водами. За даними декількох сайтів, які відстежують рух літаків, інцидент стався у східному Середземномор'ї, неподалік від узбережжя Сирії.
Як повідомляють у ВМС США, російський винищувач Су-35 двічі зблизився з американським літаком-спостерігачем P-8A. Вдруге відстань становила менше 8 метрів.
"Друге перехоплення було визнано небезпечним і непрофесійним", - сказано в заяві. Аналогічний інцидент стався в тому ж районі 15 квітня, повідомляють у ВМС.
Російське Міністерство оборони підтвердило факт зближення і повідомило, що винищувач було піднято з авіабази Хмеймім у Сирії. Жодні додаткові подробиці не уточнюються.
Літак P-8A Poseidon є протичовновим патрульним літаком.
Политика / Мнения 18-апр, 00:209 2 669 0
Полковник Александр Доманский, которого Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак планирует назначить на должность Командующего Силами Специальных операций ответственен за сдачу Логвиново (находится под Дебальцево). Об этом на своей странице в facebook написал журналист Юрий Бутусов.
«Это решение будет грубейшей ошибкой военно-политического руководства Украины, которая показывает недооценку значения Сил специальных операций в современной войне. О чем хотелось бы предостеречь, пока не поздно. Действующий командующий ССО ВСУ Игорь Лунев уже уведомлен о планируемой замене. К сожалению, никаких качественных изменений в результате замены не произойдет, а наоборот, будет разочарование, деморализация и продолжение оттока кадров», - пишет журналист.
Бутусов отметил, что при Викторе Муженко на должности командующих видами войск назначались офицеры из других видов. Журналист призвал не повторять таких ошибок
«Тем более, что командирские навыки Александра Доманского в качестве начальника штаба сектора «С» АТО вызывают немало вопросов. Именно командование сектора «С» 8-го февраля 2015-го года отдало приказ подразделениям 1-го батальона 30-й механизированной бригады и самоходно-артиллерийской батареи 128-й горно-пехотной бригады оставить ключевое в оперативном отношении село Логвиново на трассе Дебальцево-Новолуганское. И утром 9 февраля в пустое село без боя заехал взвод противника с одним танком, и таким образом, войска сектора «С» попали в оперативное окружение», - пишет Бутусов.
Журналист добавил, что Доманский с командующим сектором «С» знали о заходе противника в Логвиново, но ничего не предприняли.
«Именно командующий сектором «С» Таран и начштаба Доманский утром 9-го февраля получили доклад командира 54-го разведбата Леонида Климчука о заходе противника в Логвиново, но не приняли мер к перекрытию трассы. В результате 25 украинских военнослужащих, включая офицеров Генштаба, которые ничего не подозревали, заехали в Логвиново и были расстреляны на месте», - написал он.
Бутусов отметил, что «возможно, всему этому есть какое-то объяснение, но ни прошлый главнокомандующий Виктор Муженко, ни нынешний главнокомандующий Руслан Хомчак не провели хотя бы служебное расследование этих событий, и полагаться здесь можно только на свидетельства очевидцев. Сам Доманский свое участие в операции не комментирует».
Журналист добавил, что в случае назначения Доманского на должность, ряд опытных воинов ССО уйдут со службы.
«ССО - это бойцы и командиры, те, кто рисковал собой, и другого проявления лидерских качеств на войне не было, нет и не будет. Лидерство можно воспитать у солдата, а командующего научить лидерству невозможно. Армию лидеров надо взращивать, готовых командиров в штабах не отштампуешь», - резюмировал он.