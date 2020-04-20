 У Зоні відчуження здійснюється ліквідація трьох вогнищ лісових пожеж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Вранці 20 квітня вдалося локалізувати одне вогнище пожежі поблизу с.Корогод. Зараз основні зусилля спрямовано на гасіння інших трьох осередків поблизу с.Розсоха, с.Крива Гора, с.Рудьки і двох торфовищ в осередках, пройдених вогнем. Вживають усіх можливих заходів для максимального пролиття окремих осередків тління трав'яного настилу, пнів, лісової підстилки і залишків деревини з метою запобігання виникнення пожеж та недопущення утворення нових у районі згаданих вище сіл", - сказано в повідомленні.

Для скидання вогнегасних речовин на осередки тління задіяно три вертольоти і важка інженерна техніка. Завдяки вжитим заходам осередки займань і задимлення значно зменшилися.

Наразі в чорнобильській зоні швидкість вітру досягає 23 км/год, радіаційна ситуація перебуває під контролем, контрольні рівні потужності еквівалентної дози не перевищено.

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