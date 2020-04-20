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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
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Все про:пожежа (2233) Чорнобиль (169) зона відчуження (147)

 У Зоні відчуження здійснюється ліквідація трьох вогнищ лісових пожеж

Вранці 20 квітня вдалося локалізувати одне вогнище пожежі поблизу с. Корогод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Вранці 20 квітня вдалося локалізувати одне вогнище пожежі поблизу с.Корогод. Зараз основні зусилля спрямовано на гасіння інших трьох осередків поблизу с.Розсоха, с.Крива Гора, с.Рудьки і двох торфовищ в осередках, пройдених вогнем. Вживають усіх можливих заходів для максимального пролиття окремих осередків тління трав'яного настилу, пнів, лісової підстилки і залишків деревини з метою запобігання виникнення пожеж та недопущення утворення нових у районі згаданих вище сіл", - сказано в повідомленні.

Для скидання вогнегасних речовин на осередки тління задіяно три вертольоти і важка інженерна техніка. Завдяки вжитим заходам осередки займань і задимлення значно зменшилися.

Наразі в чорнобильській зоні швидкість вітру досягає 23 км/год, радіаційна ситуація перебуває під контролем, контрольні рівні потужності еквівалентної дози не перевищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190255
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы вы ликвидировали трех поджигателей. Больше толку было бы. И была бы гарантия что в новом месте завтра не загорелось
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Під час окупації німці сади охороняли збудувавши по периметру шибениці. Впіймають - повісять.
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Нова одиниця виміру швидкості вітру. Так вчили в Трускавці.
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Нова одиниця виміру швидкості вітру. Так вчили в Трускавці.
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Просто 4 м/сек выглядят не так внушительно. В Зоне отчуждения ведется ликвидация трех очагов лесных пожаров - Цензор.НЕТ 2398
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Съемка с обратной стороны дома от пожара
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Лучше бы вы ликвидировали трех поджигателей. Больше толку было бы. И была бы гарантия что в новом месте завтра не загорелось
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Під час окупації німці сади охороняли збудувавши по периметру шибениці. Впіймають - повісять.
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"Застигнутых на месте преступления поджигателей убивать на месте."
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