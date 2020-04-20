 Почаїв закривають на в'їзд і виїзд із завтрашнього дня через спалах COVID-19

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з ВТЕБ і НС. Через різке зростання захворюваності COVID-19 у . Почаїв з 10:00 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд із карантинної зони міста", - сказано в повідомленні.

Він додав, що за попередню добу офіційно в м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження COVID-19, всього в Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%.

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