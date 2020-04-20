 Почаїв закривають на в'їзд і виїзд із завтрашнього дня через спалах COVID-19

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з ВТЕБ і НС. Через різке зростання захворюваності COVID-19 у . Почаїв з 10:00 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд із карантинної зони міста", - сказано в повідомленні.
Він додав, що за попередню добу офіційно в м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження COVID-19, всього в Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%.
Гореть вам в гиене огненной..
Мрази мокшанские!
Когда эту невесть из пмц начнут вешать на столбах?
Секта!
Залишилося ще одне церковне божевілля у цьому році пережити - Трійцю, коли такі ж юрби "вірян" попхаються до свої капіщ із заготовками для віників, щоб їх "посвятити". Ніколи цього не розумів. В чому прикол тягнути клунки з яйцями, ковбасою, бухлом та випічкою(по фігу чи то "паска", чи то "куліч", як у "тупоконечників" та "гостроконечників") до ряжених чуваків з мокрими мітелками. Ти що, сім тижнів такою їжею принципово не харчувався? Ха-ха три рази. Так сиди в хаті та наминай все це спокійно, а не перетворюйся у дикуна із витріщеними очима. Це, до речі, стосується не тільки цього року.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
даст-даст. и пронесет всех .... на кладбище.
не смешно ли скулить перед теМ кто вирус и подарил, ибо "маловерили". Чо, нет? Вирус сам по себе возник, мутировал? Ну так тем более божку побоку, раз даже вирус не смог склепать Зевс же молниями кстати завидует, а не вирусами. Вирусами - Нургл завидует. А медиками - Асклепий, или Аполлон какой-то.
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Мрази....