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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Почаїв закривають на в'їзд і виїзд із завтрашнього дня через спалах COVID-19

У місті Почаїв з 21 квітня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з ВТЕБ і НС. Через різке зростання захворюваності COVID-19 у . Почаїв з 10:00 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд із карантинної зони міста", - сказано в повідомленні.

Він додав, що за попередню добу офіційно в м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження COVID-19, всього в Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190253
 
   
 Топ коментарі
 
А для чого пити Боржомі коли печінка вже відвалилася?
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Напалмом б продезенфицировать этот рассадник русского мира и короновируса.
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поганая метла не поможет, кропить бензином
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На кол суку бородатую!
Гореть вам в гиене огненной..
Мрази мокшанские!
Когда эту невесть из пмц начнут вешать на столбах?
Секта!
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дебильнисть передающаяся воздушно капельным путем..
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Напалмом б продезенфицировать этот рассадник русского мира и короновируса.
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А для чого пити Боржомі коли печінка вже відвалилася?
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Как теперь фсбшные попы харчеваться будут ?
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Пасха прошла - на пол-года им должно хватить.
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на них снизошла благодать.. амброзией конечно же.. нектаром ишшо
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Moisha | 19 Квітня, 2020 at 15:04 | Відповіcти

Залишилося ще одне церковне божевілля у цьому році пережити - Трійцю, коли такі ж юрби "вірян" попхаються до свої капіщ із заготовками для віників, щоб їх "посвятити". Ніколи цього не розумів. В чому прикол тягнути клунки з яйцями, ковбасою, бухлом та випічкою(по фігу чи то "паска", чи то "куліч", як у "тупоконечників" та "гостроконечників") до ряжених чуваків з мокрими мітелками. Ти що, сім тижнів такою їжею принципово не харчувався? Ха-ха три рази. Так сиди в хаті та наминай все це спокійно, а не перетворюйся у дикуна із витріщеними очима. Це, до речі, стосується не тільки цього року.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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А я откуда знаю? Просто комментатор, но по комментарию видно что не веропитек - так что будь он хоть негр, но норм. чувак все равно)
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Не витримують святі місця цю Московську сєкту... відторгають, як інородне тіло.
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"на волю бошу"...... Эту голову я бы гнал аж до канадской границы. Вместо того шоб работать, оно скулит и наверное молится за то шоб божок не убивал поциентов, ибо не допетрал шо аппаратов не хватит, особенно если там есть капища РПЦУ
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И это бандеровский, самый правильный проукраинский край!
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"Казаться легче, очень сложно быть"(С)
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А до Пасхи, предвидя весь этот цирк и зная , что в Почаеве есть коронавирус, это нельзя было сделать? Хороша ложка к обеду! А теперь немного поздновато! И если бУдет новая вспышка (дай Бог конечно, что б пронесло) то виноваты в этом только наши чиновники, "активно" и громогласно борящиеся с пандемией!
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(дай Бог конечно, что б пронесло)\\\\\\\\\\\\

даст-даст. и пронесет всех .... на кладбище.
не смешно ли скулить перед теМ кто вирус и подарил, ибо "маловерили". Чо, нет? Вирус сам по себе возник, мутировал? Ну так тем более божку побоку, раз даже вирус не смог склепать Зевс же молниями кстати завидует, а не вирусами. Вирусами - Нургл завидует. А медиками - Асклепий, или Аполлон какой-то.
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100%,это зедебильные специально делают! Все знали ,что там куча больных кацарылых попов и все равно ,допустили туда сотни верующих кацапов,которые развезут по всей области и Украине.
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Лавру таки побоялись закрити, Кличка на них нема.
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Прихожане , их можно смело назвать дебилами, когда идут в мпц, они не понимают, что идут на убой..
Мрази....
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