 Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах

Про це в понеділок, 20 квітня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, який оприлюднив відповідну заяву земельного уряду під час виступу у ландтазі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Раніше обов'язкове носіння масок у транспорті та при здійсненні покупок ввели землі Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія, зазначає агентство новин AFP.

Зедер зазначив, що важливо, аби рот та ніс у людей були закриті, "для цього буде достатньо й шарфа". За словами голови уряду Баварії, рекомендація щодо носіння масок у землі запроваджена вже з цього тижня з метою, щоб всі люди до цього звикали.

Він також оголосив про заходи земельного уряду з підтримки батьків з дітьми, митців та спортивних клубів. Він "стримано позитивно" оцінив дієвість запроваджених заходів, однак застеріг від нетерплячості та передчасних послаблень.

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На відміну від кількох країн-сусідок, у Німеччині загалом та в окремих землях не запроваджували обов'язкове носіння масок, посилаючись на дані експертів, що ті не рятують від зараження вірусом. Однак згодом експерти визнали дієвість масок у стримуванні поширення інфекції. Також у країні не було в продажу достатньої кількості масок, аби забезпечити всіх жителів, а тому обов'язкове носіння могло призвести до браку масок для тих, хто їх особливо потребує, зокрема, медичних працівників.

Раніше німецькі вчені назвали умови для поступового зняття карантинних обмежень. Однією з рекомендацій було запровадження обов'язкового носіння масок у громадському транспорті та низці інших місць, де неможливо уникнути скупчення людей.

Нагадаємо, 20 квітня Німеччина, Франція, Чехія, Польща і Норвегія послабили карантин. Зокрема, у ФРН дозволили відкритися підприємствам площею не більше 800 кв.м., а також автосалонам, велосипедним магазинам і книгарням.