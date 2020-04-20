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 Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах

Баварія стане третьою землею у ФРН і першою на заході країни, де з метою стримування поширення коронавірусної інфекції запроваджують обов'язкове носіння захисних масок у громадському транспорті та в магазинах.

Про це в понеділок, 20 квітня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, який оприлюднив відповідну заяву земельного уряду під час виступу у ландтазі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Раніше обов'язкове носіння масок у транспорті та при здійсненні покупок ввели землі Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія, зазначає агентство новин AFP.

Зедер зазначив, що важливо, аби рот та ніс у людей були закриті, "для цього буде достатньо й шарфа". За словами голови уряду Баварії, рекомендація щодо носіння масок у землі запроваджена вже з цього тижня з метою, щоб всі люди до цього звикали.

Він також оголосив про заходи земельного уряду з підтримки батьків з дітьми, митців та спортивних клубів. Він "стримано позитивно" оцінив дієвість запроваджених заходів, однак застеріг від нетерплячості та передчасних послаблень.

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На відміну від кількох країн-сусідок, у Німеччині загалом та в окремих землях не запроваджували обов'язкове носіння масок, посилаючись на дані експертів, що ті не рятують від зараження вірусом. Однак згодом експерти визнали дієвість масок у стримуванні поширення інфекції. Також у країні не було в продажу достатньої кількості масок, аби забезпечити всіх жителів, а тому обов'язкове носіння могло призвести до браку масок для тих, хто їх особливо потребує, зокрема, медичних працівників.

Раніше німецькі вчені назвали умови для поступового зняття карантинних обмежень. Однією з рекомендацій було запровадження обов'язкового носіння масок у громадському транспорті та низці інших місць, де неможливо уникнути скупчення людей.

Нагадаємо, 20 квітня Німеччина, Франція, Чехія, Польща і Норвегія послабили карантин. Зокрема, у ФРН дозволили відкритися підприємствам площею не більше 800 кв.м., а також автосалонам, велосипедним магазинам і книгарням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190252
 
   
 Топ коментарі
 
Но это не одно и то же, что власти наделали в Украине. В Германии работает весь транспорт включая метро.
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І почали це робити 21.04.2019 року.
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и это при 140 тыс. инфицированных.
а мы, как дурни, гробим страну.
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Но это не одно и то же, что власти наделали в Украине. В Германии работает весь транспорт включая метро.
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В Германии аппаратов ИЛ в 5 раз больше, чем в Украине и в принципе с медициной все гораздо лучше. Да и сами немцы по своей природе гораздо более сознательные, ответственные и по возможности - держат дистанцию.

Послушайте хотя бы наших медиков, которых в помощь Италии выслали - они все в один голос твердят - в Украине - только жесткий карантин, ибо если в Италии не справились с ее уровнем медицины - в Украине с нашим уровнем медицины при таком развитии событий будет пздц.
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Відмовитесь від ШВЛ, коли в Вас вже не буде іншого виходу.
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Вообще, смертность у тех, кто обращается к врачам выше, чем у тех, кто не обращается. И не потому, что врачи лечат плохо, а потому что обращаются к врачам в основном больные, а сравнивают их с теми, кто в основном здоровые.
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а русские тоже более ответсвенньіе в Германии, чем дома на рашке. так по парку от встреного прохожего в кустьі линяют просто заглядение.
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Тебе то откуда знать, узколобый ты наш? Опять блещешь низкопробным остроумием и флудишь на форуме, ВСТРЕНИЙ ПРОХОЖИЙ? По какому парку? На кого ты заглянулся? В каком из парков Германии ты был вообще? Что у тебя опять линяет? 2 метра дистанцию выдерживают все, не взирая на национальность ( ну, кроме арабов)..
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При вечном карантине будет "пздц" без всякого вируса... В мире в день по статистике в среднем ежедневно умирает 160 тыс. человек.
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Да, Вы правы, только трамваи, автобусы и метро ездят пустыми.
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и это при 140 тыс. инфицированных.
а мы, как дурни, гробим страну.
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газпром вошел в меркель,и говорит..слыш ГИТЛЕРШа..када даш газу и нефти?
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"Бавария стала третьей землей в ФРГ и первой на западе страны, где с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводят обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах."

"По словам главы правительства Баварии, рекомендация относительно ношения масок в земле введена уже с этой недели с целью, чтобы все люди к этому привыкали."

-Так обязательно или рекомендация? 85%населения Бавария ходит в магазин без масок. Правда ещё две недели назад ходили все 95%.
ps/ у меня маски есть,купил ещё в сентябре до корановируса из-за другой болезни и просто не хотел заражать окружающих. Так одевая их в магазин чувствовал себя инопланетянином, буквально две недели назад.(Нюрнберг, Бавария)
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Ab KW 18 (27. April), gilt eine Maskenpflicht für ÖPNV und Einzelhandel.
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а ну так бы и сообщили,что не для всего населения.
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Немцы вообще без печали. Во Франкфурте в магазинах в маске редко кого увидишь. А в транспорте подавно.
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В Мюнхене тоже самое. Дистанцию держат, но маски никто не носит. На выходных турки с детьми скачут на закрытых детских площадках...Полицаи их гоняют, те расползаются на полчасика, потом опять собираются кублом... Пришёл в маске в больницу, устал объяснять персоналу, зачем я одел маску- снял... В клинике под Мюнхеном ( Asklepios Gauting) закрыли онкологическое отделение- все врачи заболели...
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А я ще в лютому під час відвідування офтальмологічної клініки попросив знайому санітарку подарувати або продати мені одноразовий "комплект пацієнта" (халат, штані та інше, щоби надягти на автослюсаря під час виконання робот). Вона подарувала "нулевий" компллект за шоколадку і випадково доклала ще пакет із 18 "нулевими" масками! Коли я вдома це побачив і передзвонив їй, вона сказала - "можете не повертати". Як же ж вони стали у нагоді вже у березні!
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у меня примерно такая же ситуация- только заказывал на "амазоне". Заказал коробку из 100 шт. одноразовых, использовал тогда штук 10. Остальные сейчас трачу.
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Я фактично користуюся по черзі 4-ма масками. Потім пшикаю на них спиртом (96%) і опромінюю кварцевою лампою. Якщо відчувається озон, значить лампа видає спектральну лінію 185 нанометрів, ця хвиля ультрафіолету вбиває всю живу органіку. Для роботи з такою лампою треба мати надійні захисні окуляри.
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я не очень верю в короновирус. Не в том плане,что его "нет", а в том масштабы мер и ограничений слишком завышены. Если вы "в возрасте", то ваши действия правильные(береженного- Бог бережёт.), если "нет", то достаточно просто носить маску на случай если вы заражены,но болезнь проходит бессимптомно и вы о болезни даже не подозреваете.Важно не заразить тех, у кого болезнь может протекать не столь оптимистично- у летних и у изначально хворых людей.
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* в тех масштабах мер,они слишком завышены...
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Я син лікарів і батьки ще у 6-7-річному віці прищепили мені основні рефлекси гігієни та асептики. Тож я їх просто освіжив у пам'яті. А що там "є" чи "нема" - то вже другорядне питання. І Ви бережіть себе.
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Вбиває мікроби і віруси не ультрафіолет,а озон що утворюється внаслідок іонізації повітря.
Окуляри не допоможуть якщо будеш регулярно вдихати великі дози О3.
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В аптеках по €2,50, на EBay покупаю по 1 из Китая...
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Нифига себе - *первой*! Мы уже полтора месяца носим маски повсюду вне дома!
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И что толку? При скрытом периоде 5-10 дней в Италии от карантина уже весь вирус должен был исчезнуть недели две назад...
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Не так, как ты думаешь. Пищевые предприятия работают, супермаркеты работают. Банки, почты, семейные врачи, все отделения больниц, магазины агрикультуры, полицейские, карабиньеры... В магазиных и на почте носят хирургические маски (малонадёжные). У продавцов обнаруживают здоровое носительство. Если умирают семейные врачи и реаниматологи - анастезисты, полицейские, которые носят маски FFP2... Это значит, что о вирусе не всё известно! Написали, что французы обнаружили в технической воде коронавирус. Думаю, нас ждут ещё пренеприятнейшие сюрпризы относительно известий о выживании вируса.
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А в это время в Африке
Жителям Кении будут раздавать коньяк Hennessy для «борьбы» с коронавирусом

Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
По словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве «дезинфицирующего средства для горла».
«Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса», - сказал он. Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах - Цензор.НЕТ 8561
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ну хоть не метанолом лечатся, и то хорошо Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах - Цензор.НЕТ 3722
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