 Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах

Про це в понеділок, 20 квітня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, який оприлюднив відповідну заяву земельного уряду під час виступу у ландтазі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Раніше обов'язкове носіння масок у транспорті та при здійсненні покупок ввели землі Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія, зазначає агентство новин AFP.
Зедер зазначив, що важливо, аби рот та ніс у людей були закриті, "для цього буде достатньо й шарфа". За словами голови уряду Баварії, рекомендація щодо носіння масок у землі запроваджена вже з цього тижня з метою, щоб всі люди до цього звикали.
Він також оголосив про заходи земельного уряду з підтримки батьків з дітьми, митців та спортивних клубів. Він "стримано позитивно" оцінив дієвість запроваджених заходів, однак застеріг від нетерплячості та передчасних послаблень.
На відміну від кількох країн-сусідок, у Німеччині загалом та в окремих землях не запроваджували обов'язкове носіння масок, посилаючись на дані експертів, що ті не рятують від зараження вірусом. Однак згодом експерти визнали дієвість масок у стримуванні поширення інфекції. Також у країні не було в продажу достатньої кількості масок, аби забезпечити всіх жителів, а тому обов'язкове носіння могло призвести до браку масок для тих, хто їх особливо потребує, зокрема, медичних працівників.
Раніше німецькі вчені назвали умови для поступового зняття карантинних обмежень. Однією з рекомендацій було запровадження обов'язкового носіння масок у громадському транспорті та низці інших місць, де неможливо уникнути скупчення людей.
Нагадаємо, 20 квітня Німеччина, Франція, Чехія, Польща і Норвегія послабили карантин. Зокрема, у ФРН дозволили відкритися підприємствам площею не більше 800 кв.м., а також автосалонам, велосипедним магазинам і книгарням.
Послушайте хотя бы наших медиков, которых в помощь Италии выслали - они все в один голос твердят - в Украине - только жесткий карантин, ибо если в Италии не справились с ее уровнем медицины - в Украине с нашим уровнем медицины при таком развитии событий будет пздц.
а мы, как дурни, гробим страну.
"По словам главы правительства Баварии, рекомендация относительно ношения масок в земле введена уже с этой недели с целью, чтобы все люди к этому привыкали."
-Так обязательно или рекомендация? 85%населения Бавария ходит в магазин без масок. Правда ещё две недели назад ходили все 95%.
ps/ у меня маски есть,купил ещё в сентябре до корановируса из-за другой болезни и просто не хотел заражать окружающих. Так одевая их в магазин чувствовал себя инопланетянином, буквально две недели назад.(Нюрнберг, Бавария)
Окуляри не допоможуть якщо будеш регулярно вдихати великі дози О3.
Жителям Кении будут раздавать коньяк Hennessy для «борьбы» с коронавирусом
Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
По словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве «дезинфицирующего средства для горла».
«Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса», - сказал он.