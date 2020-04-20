EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  5433  81
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5109) Кабмін (4087) карантин (3195) Денис Шмигаль (242) COVID-19 (4050) коронавірус (2796)

 Пік захворюваності COVID-19 в Україні очікується на початку травня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть впроваджувати антикризові заходи щодо підтримки економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це президенту Зеленському на традиційній нараді з подолання епідемії коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який зараз задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів сталася технічна помилка, де перезавантажували обладнання, але загалом на Великдень багато українців із підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов'язково будуть включені в загальну статистику.

Читайте також: Онлайн-зустріч Шмигаля з Меркель відклали, - представник уряду ФРН Зайберт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190251
 
 
 Топ коментарі
 
Когда я в очередной раз слышу про перенос пика немного вперёд, вспоминаю байку про лягушку, которую варили на медленном огне... Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 774
 показати весь коментар
 
Могут писать что угодно, никто не отвечает за свои слова.
 показати весь коментар
 
В світі також багато абсурду по вводили.Ніхто не задумувався,чому на інфікованих,кажуть захворілі? Чому саме за цей вірус зробили графіки в реальному часі? Чому його назвали пандемією? Вірус звісно що є,але щось підозріло це все.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Блин, на что жить? Я даже в обменник не могу попасть, баксы поменять. Транспорт стоит, а пешком далеко.
 показати весь коментар
 
 
С моими ногами 7 км туда и 7 обратно, лучше пристрелите.
 показати весь коментар
 
7 кп це не дуже далеко. За годину пройдете.
 показати весь коментар
 
Це було років 20 тому, зараз вже зась, артрит.
 показати весь коментар
 
Тоді треба давно було мати свій транспорт.
 показати весь коментар
 
Ніколи не бажав мати транспорт, лежати під ним кожної неділі? А кращого не куплю. Я в юності накатався на мопеді, вже не хочу.
 показати весь коментар
 
Купив собі китайця, але нового, за 7 років акум два рази тільки міняв.
 показати весь коментар
 
 
Нехай купить електровелосипед чи самокат.
 показати весь коментар
 
Нехай. З нульовим доходом 2 місяці. Ага, і таксі. Чому не гелікоптер? Совітникі...
 показати весь коментар
 
 
10 тисяч гривень нема? А чого ви не відкладаєте гроші?
 показати весь коментар
 
Тому що в мене 3000 дохід останні 3 рокі. Держава жере по 1000 кожен місяць, + аренда. Чистими 3-4 тисячі. Багато накопиш, якщо за газ 2000 взимку???? Грамотей.
 показати весь коментар
 
 
А тут колеги пропонують таким як ти застрахувати і платити страховку.
 показати весь коментар
 
Вірно, якщо б мені було 20-30 так і треба. А в мене вже, отож. А пенсії ще нема.
 показати весь коментар
 
Споживання газу 300 куб/міс в аномально теплі зими? Ви смієтеся, шановний
 показати весь коментар
 
Так, у мене 300, шановний. У вас 20? В мене дров з вугіллям нема.
І бабла на японський котел теж.
 показати весь коментар
 
Я все розумію, але в такому випадку дешевше оформити якийсь кредит ( В Ощадбанку здається і зараз програма є), утеплитися і платити потім вдвічі менше
 показати весь коментар
 
Такси найми. Жлоб. Баксы поменяешь и немного таксисту дашь гривен.
 показати весь коментар
 
Подозреваю, что менять будешь минимум одну сотку баксов. Проезд 7 км туда-обратно на такси обойдется 5-6 баксов по курсу. Жлобяра.
 показати весь коментар
 
Когда я в очередной раз слышу про перенос пика немного вперёд, вспоминаю байку про лягушку, которую варили на медленном огне...
 показати весь коментар
 
 
Это с учетом того что упоротым дома не сиделось на вербную и пасху
 показати весь коментар
 
 
Пошукала святкування Великодня в мордорі. Там немає фото натовпу в церквах. Це диверсія РПЦ в Україні
 показати весь коментар
 
 
І Шмигаль планує, що після початку справжньої кризи всі будуть терпіти?
 показати весь коментар
 
 
Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин могут продлить. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook.
 показати весь коментар
 
Могут писать что угодно, никто не отвечает за свои слова.
 показати весь коментар
 
 
Ну правильно, в среднем инкубационный период длится 17 дней. Он ко вчерашнему числу 17 прибавил и получил первые числа мая
 показати весь коментар
 
Твой "инкубационный период" сродни "пику эпидемии", месяц назад начинался с 5 дней... спрос растет..., у кого дольше?
 показати весь коментар
 
 
Шмыгаль перенёс пик на начало мая. Шо там его переносить.
 показати весь коментар
 
 
Шпигалям зарплату нараховують вчасно. Брехати про черговий "пік" вони можуть вічно.
 показати весь коментар
 
 
какой пик???
у нас НИЧЕГО не происходит.
аж 150 смертей за полтора месяца.

Наверное от насморка больше умерло за то же время.
вы в своем уме?????
 показати весь коментар
 
 
Вам будет интересно, за эти месяц пока данных нет.
А вот информация за январь 2020 года
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_died.asp

53610 человек умерло в Украине за этот месяц.
 показати весь коментар
 
 
Всех просто дурят. Бубочке выгодно. Падение економики списать можно на вирус.
 показати весь коментар
 
 
В світі також багато абсурду по вводили.Ніхто не задумувався,чому на інфікованих,кажуть захворілі? Чому саме за цей вірус зробили графіки в реальному часі? Чому його назвали пандемією? Вірус звісно що є,але щось підозріло це все.
 показати весь коментар
 
 
Иди, лизни перила в подъезде,идиот.После этого потерпи пару дней и будет тебе счастье.С какой целью кацапскую пургу на сайте несешь?
 показати весь коментар
 
Почему кацапская? Пиши швецкая, белорусская. Они же не карантинят жорстко как кацапы. По-этому где логика в твоих словах?
 показати весь коментар
 
 
Василий Бондарев Ти і є паскудний московит.Вашій недоімперії кранти,а ти тут пасешся.
 показати весь коментар
 
Сколько же вас, идиотов ,развелось.К чему призываешь, шляться по улицам,заражать друг друга,как московские попы призывали? Покажи пример ,овощ,лизни перила - меньше одной паскудой кацапской станет.
 показати весь коментар
 
 
Василий Бондарев Пішов смоктати у кадирівців.Ви на Московії це любите.
 показати весь коментар
 
Терпите, зебильчики, в карантине - хуже не будет.
 показати весь коментар
 
 
Вони зараз чухають макітру як би то жебрати онлайн.
 показати весь коментар
 
 
Смотрю, путена и Бубочку вирус добьёт одновременно.
Что значит друзья!
 показати весь коментар
 
 
Новость за февраль 2018 года:"Эпидемический порог в Украине превышен на 16,8%. Порог превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. Гриппом и ОРВИ заболели 258 036 человек, из них 70% - дети... На отчетной неделе зарегистрированы два летальных случая среди детей до 17 лет от гриппа и риновирусной инфекции", - говорится в сообщении."

Интересно тогда были призывы карантина и крики "все умрут" ?
 показати весь коментар
 
 
Та в январе этого года умерло по официальным данным МОЗ 650 человек от гриппа и пневмонии...
 показати весь коментар
 
 
А сие откуда Шмыгалю известно????
Он большой вирусолог? Или может инфекционист? Он хорошо разбирается в медицине?
 показати весь коментар
 
Ожидали в апреле, теперь будем ожидать мае, в мае будем ожидать в следующем месяце)
 показати весь коментар
 
 
До этого уже называлась не одна дата. Например Ляшко говорил что пик 14 апреля. Но скорее всего пик будет 25 мая ( окончание 11 мая майских праздников и плюс две недели инкубационного периода.) Хотелось бы ошибиться, но думаю будет где то так. А уж ослаблять карантин до 12 мая вообще полная околесица.
 показати весь коментар
 
Потрібно вже послаблювати інакше економіка рухне. Мільйони безробітних і як наслідок це за собою потягне дуже багато проблем.
 показати весь коментар
 
 
Послаблять - и шо? Экономику Осел уже опустив. Ще до вируса.
 показати весь коментар
 
 
Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101
 показати весь коментар
 
 
У меня уже маска протерлась и грязная. Вы шо там, у Бубочки. здурели шо ли?
 показати весь коментар
 
 
Угу,"Парашенка придет -каранавирус заберет!"
 показати весь коментар
 
А що буде зі "свідками победобєсія"? Гепа з Допою пропонували провести "Безсмертний волк" стоячи на балконах з портретами.
 показати весь коментар
 
Это идея. И свистки всем выдать. Хто не может дуть ротом - тот дует за деда задом. Патриотичненько.
 показати весь коментар
 
 


Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 рокуішемічна хвороба серця - 25053.
Может пора вводить карантин? И боротся с этой пошестью?
 показати весь коментар
 
 
Поперередні підсумки за місяць для мене:1.Відсутність притомної державної влади в центрі. І як наслідок цього: 2.Відсутність кваліфікованого захисту медичного персоналу. 3.Відсутність жорсткого впливу на релігійні організаії.4. Недостатня дисципліна виконання протиепідемічних заходів частиною громадян.
 показати весь коментар
 
Цифри дуже великі. Якби їх пустити під тестування на коронавірус. За ними більше співчували б.
 показати весь коментар
 
Вы уж там определитесь когда пик. Только и слышу про перенос
 показати весь коментар
 
 
Щойно подивився- Україна-58 тис.тестів, 1328/млн. населення, Біларусь-102 тисячі тестів, 10800/ млн. населення. No comments
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору