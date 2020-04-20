 Для забезпечення медиків засобами захисту від вірусу, МОЗ закупило 71 тис. захисних костюмів

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків якісними засобами індивідуального захисту. Тому вже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні", - заявила Шаталова.

Як підкреслила заступниця міністра, закупівля була проведена з дотриманням усіх процедур, а костюми біозахисту відповідають всім стандартам якості. "Це костюми китайського виробництва, які мають всі європейські сертифікати, підприємство відповідає стандартам ISO, костюми біозахисту - стандарту 14126, крім того, костюми біозахисту відповідають вимогам виробів для медичного використання, а також у своєму комплекті мають бахіли", - підкреслила Шаталова.

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За словами заступника міністра, вартість одного костюма становила 488 грн. "Договір уже опубліковано і найближчим часом ми отримаємо ці костюми в Україні і розподілимо їх по всіх регіонах. Ми будемо впевнені, що наші лікарі захищені належним чином, а одяг, який ми їм дамо - відповідатиме всім необхідним критеріям. У цих костюмах лікарі будуть надійно захищені", - резюмувала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Нагадаємо, що раніше державному підприємству "Медичні закупівлі України" було доручено закупити захисні костюми для наших медичних працівників. Втім, знайдені ними костюми не відповідали міжнародним стандартам і не могли належним чином захистити медичних працівників. Саме тому МОЗ узяло ініціативу в свої руки і здійснило закупівлю.

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