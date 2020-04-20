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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, За кордоном
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 Жителі Владикавказа зібралися на мітинг проти самоізоляції: почалися затримання, в ОМОН летить каміння. ВIДЕО

Тоді як у більшості регіонів Росії посилюють карантин, жителі Північної Осетії бойкотують режим самоізоляції, збираються на мітинги і відмовляються вірити, що коронавірус реальний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Росія.

У центрі Владикавказа в понеділок кілька сотень жителів міста вийшли на стихійний мітинг проти режиму самоізоляції. Вони дійшли до будівлі уряду Північної Осетії і зажадали відставки глави республіки В'ячеслава Бітарова. Там на них уже чекав ОМОН, почалися затримання.

Втім, незабаром після цього Бітаров разом із членами уряду дійсно вийшов до протестувальників. Він спробував переконати їх у тому, що всі їхні підозри про нібито надуманість проблеми коронавірусу безпідставні - і що режиму самоізоляції необхідно дотримуватися.

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"Не я придумав цю політику, від цієї хвороби є один засіб - посидіти вдома", - говорив Бітаров. "А чого (пивоварний завод. - Ред.) "Баварія" працює?" - відповідали на це учасники протесту. "Якщо мені хтось доведе, що коронавірусу нема, я все знову відкрию", - наполягав глава республіки.

До вечора з'явилися повідомлення, що в ОМОН полетіло каміння і почалися жорсткі затримання. На площі перед Будинком уряду поліцейські застосували кийки проти протестувальників, а невідомі у відповідь почали кидати каміння і відра з будівельного майданчика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190249
 
   
 Топ коментарі
 
немало осетинцев воевало на Донбассе в составе российских оккупационных сил. неважно какой россиянин все равно это враг как правило.
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Майданить вздумали?
Проплаченные,америкавсехкупилакараул!!!!
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Давно не смотрел программу "В мире животных".
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Тепер цих мітингарів арештують і запакують по тюрмам.
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Нет. Там же менты их родственники. Они же не посадят какого-то дядю Жору.
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Посадіть з радістю. Це у нас цінують родичів, а на росії пишуть доноси.
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Просто чурбанье которие умели только спирт бодяжить взбунтовались ща кавказ как предяавит кримнаши на веслах через азов припливут
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А ссылку на словарь можно увидеть?
Спасибо.
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Милие парни с кавказа. Осетини полуупоротие. А а представители
самой мирной религии чуть больше чем полностью
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Так чурбаньё это - второе название осетин? На осетинском, что-ли?
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Видимо прийдется обяснить. Я представитель титульной нации я тут живу мои предки тут воевали и всяких черножопих я сюда не звал. Когда началось ато ниодна из диаспор армянская айзербонская осетинская непроявилась так что идите *****
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Ну а кто. Их попросили из крима а они в знак протеста жарят шашлики на перекопе. Чечени и те воевали в батальоне Шейха Мансура а татри твои виразили озабосеность3
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Кто-кого попросил из Крыма? Сталин? Так там ещё было чурбаньё и армяне и греки, вовсе не осетины...
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Басмачи, вроде бы , были в Средней Азии... Северная Осетия оттуда переехала?
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С гор спустились басмачи
Это общество - Нефтчи
(футбольный фольклор)
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Давно не смотрел программу "В мире животных".
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тобі треба на ютуб "Киевская русь 5 прямой єфир", там зоопсихолох каждьій стрим разбирает феноменьі на живьіх самоидущих в чат-рулетку примерах.
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Подвести патроны !!! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!!
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А зачем ? Они сами хотели быть под кацапами,вот пусть выгребают.
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немало осетинцев воевало на Донбассе в составе российских оккупационных сил. неважно какой россиянин все равно это враг как правило.
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Ну те были в основном из Южной Осетии.
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Я так понимаю, что этой тетке скучно жить и она ищет приключений
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А что ей еще делать? Пенсия ее тю-тю, на Крым пошла и на Сирию.
И на это дерьмо, в космонавтских скафандах с дубьем, это же не врачи...
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Ну, вообще-то это довольно оригинальный способ самоубийства. Но о вкусах не спорят. Ей видней.
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Майданить вздумали?
Проплаченные,америкавсехкупилакараул!!!!
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Fidar Khubaev@Fidar_Khubaev





Власти республики начинают терять контроль над происходящим.
Город берут в блокаду. Из военной части в посёлке Спутник едут 10 КАМАЗов с солдатами вооружёнными до зубов.
Город в осаде. У дома правительства число людей увеличивается в геометрической прогрессии.
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Не, ну ладно возмущаться по поводу иррациональных мер и истерии вокруг вируса. Но говорить, что он выдумка - это совсем недалеким надо быть.
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Ну что осетины,понравился вам рюсский мир ? Так вам падлы и надо.
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При чём тут Северная Осетия и русский мир? Божий дар и яишница?
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Молодці осетини. А в Україні живуть терпіли, які краще будуть подихати вдома з голоду, ніж вийдуть на протест.
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Іди в Лавру протестуй,хто ж тебе не пускає до інших здичілих.
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Що, тєрпіла, ти ще дома? Ану швиденько на протест. Чи ти зібрався подохнути дома?
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А чего вы все под левыми флажками??? Или збежали с Украины а теперь тут кудахтаете??? Относица к сразу троим товарищам выше..
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Потому что не рабы.
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Потому что не рыбы. 20 лет уже как выбрали себе пуйло в президенты так сразу стали не рыбами.
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Шо же вы так этого вопроса стесняетесь?😂🌷Но писать на Цензоре так хочется,шо аж трисет?😂🌷
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А когда это внезапно «Северная Осетия» стала регионом *********?
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Когда происходит госпереворот ,вы жители обязаны сидеть дома и ждать указаний . Если кто из вас умрет от голода и отчаяния ,то знайте вождь обнулился и будет править всегда .
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Пол Осетии на Донбассе воевало за "русский мир". За Украину случаев неизвестно.
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а чего они камнями бросаются, неужто молотова не читали?
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Хорошее место для народных протестов, все средства для сдерживания атак ОМОНа прямо под ногами протестующих )
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То ли их коронавирус убьёт, то ли менты, то ли ментов камни- главное, чтобы их побольше сдохло. Чем их больше сдохнет там, тем меньше ВСУ будет работы в Донбассе. Жители Владикавказа собрались на митинг против самоизоляции: начались задержания, в ОМОН летят камни - Цензор.НЕТ 8069
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Согласен. Что русня, что дети гор - обое рябое.
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Війни , воювати чужими тушами хєрой, а тут соплі - єдине хйло в європі заникалось у бункер. Яке воно нікчемне. Все рівно ж здохнеш скоро ,в пекло вилетиш мразь.
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А украинцам слабо послать выдуманный вирус и Авакова? Только рабы боятся Авакова.
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Вообще-то послали. Вчера, например, по церквям. Только это такой же перегиб, как и действия Авакова. Кидает из крайности в крайность.
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Бунтари!!!! всех в колодки и в острог арестантов!!
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Жалкие люди! сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев,﻿ которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.Преглупый народ! отвечал он.Поверите ли? Ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя и разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

М.Ю.Лермонтов, "Герой нашего времени"
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гАните их гАните, как говорит кацапка, пускай злятся, там может республику захотят свою народную замутить, чем больше в россии беспорядков, тем меньше времени будут думать про Украину, им еще возврат за все придет, рано или поздно
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а тут ещё нефть марки Брент подешевела сегодня 26,55 ( минус 5% ) за день , скоро не только камни полетят , головы полетят у эфэсбешников
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А что там крыса плешивая, еще в бункере сидит? Не вытравили?
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кто следующие - урал, дагестан, башкирия, буряты? ждем хороших новостей о падеже кремлядского режима..
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BBC пишет, что митингующие также требовали освобождения задержанных, в том числе инициатора акции оперного певца Вадима Чельдиева, который не верит в существование коронавируса.
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Не знаю кого мне больше не жаль. Мусоров, осетинов или тупую овцу коментирующую за кадром на первом видео ))
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Дике населення. Ацаки їх запакують. Вони не цяцькаються як наші з рюзькою релігійною сектою кирила.
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Дурні кацапи чи розумні, нам побоку! Головне, щоби усі вони здохли.
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в конце концов все размышления по поводу кацапов должны сводится к этому
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Пуст Вано ******** Салманбеку, што Майдан - ето находка для американского шпиона Жителі Владикавказа зібралися на мітинг проти самоізоляції: почалися затримання, в ОМОН летить каміння - Цензор.НЕТ 76
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И тупая овца, комментирует)
Осетинцы, еще больше зомбированны, чем кацапы! Многие уроды, поехали воевать на Донбасс!
Видать этот битаров, хорошо грабит, что вышли на протест.
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Вы держитесь,Всего вам доброго! - кремлёвский Фюрер
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