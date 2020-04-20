 Жителі Владикавказа зібралися на мітинг проти самоізоляції: почалися затримання, в ОМОН летить каміння. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Росія.

У центрі Владикавказа в понеділок кілька сотень жителів міста вийшли на стихійний мітинг проти режиму самоізоляції. Вони дійшли до будівлі уряду Північної Осетії і зажадали відставки глави республіки В'ячеслава Бітарова. Там на них уже чекав ОМОН, почалися затримання.

Втім, незабаром після цього Бітаров разом із членами уряду дійсно вийшов до протестувальників. Він спробував переконати їх у тому, що всі їхні підозри про нібито надуманість проблеми коронавірусу безпідставні - і що режиму самоізоляції необхідно дотримуватися.

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"Не я придумав цю політику, від цієї хвороби є один засіб - посидіти вдома", - говорив Бітаров. "А чого (пивоварний завод. - Ред.) "Баварія" працює?" - відповідали на це учасники протесту. "Якщо мені хтось доведе, що коронавірусу нема, я все знову відкрию", - наполягав глава республіки.

До вечора з'явилися повідомлення, що в ОМОН полетіло каміння і почалися жорсткі затримання. На площі перед Будинком уряду поліцейські застосували кийки проти протестувальників, а невідомі у відповідь почали кидати каміння і відра з будівельного майданчика.