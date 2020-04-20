 Жителі Владикавказа зібралися на мітинг проти самоізоляції: почалися затримання, в ОМОН летить каміння. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Росія.
У центрі Владикавказа в понеділок кілька сотень жителів міста вийшли на стихійний мітинг проти режиму самоізоляції. Вони дійшли до будівлі уряду Північної Осетії і зажадали відставки глави республіки В'ячеслава Бітарова. Там на них уже чекав ОМОН, почалися затримання.
Втім, незабаром після цього Бітаров разом із членами уряду дійсно вийшов до протестувальників. Він спробував переконати їх у тому, що всі їхні підозри про нібито надуманість проблеми коронавірусу безпідставні - і що режиму самоізоляції необхідно дотримуватися.
"Не я придумав цю політику, від цієї хвороби є один засіб - посидіти вдома", - говорив Бітаров. "А чого (пивоварний завод. - Ред.) "Баварія" працює?" - відповідали на це учасники протесту. "Якщо мені хтось доведе, що коронавірусу нема, я все знову відкрию", - наполягав глава республіки.
До вечора з'явилися повідомлення, що в ОМОН полетіло каміння і почалися жорсткі затримання. На площі перед Будинком уряду поліцейські застосували кийки проти протестувальників, а невідомі у відповідь почали кидати каміння і відра з будівельного майданчика.
Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: "Юг. МБХ медиа" pic.twitter.com/oTmtKzGbTN— МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
Спасибо.
самой мирной религии чуть больше чем полностью
Это общество - Нефтчи
(футбольный фольклор)
https://youtu.be/C_3f4hcnUAE
И на это дерьмо, в космонавтских скафандах с дубьем, это же не врачи...
Проплаченные,америкавсехкупилакараул!!!!
Fidar Khubaev@Fidar_Khubaev
Власти республики начинают терять контроль над происходящим.
Город берут в блокаду. Из военной части в посёлке Спутник едут 10 КАМАЗов с солдатами вооружёнными до зубов.
Город в осаде. У дома правительства число людей увеличивается в геометрической прогрессии.
М.Ю.Лермонтов, "Герой нашего времени"
Осетинцы, еще больше зомбированны, чем кацапы! Многие уроды, поехали воевать на Донбасс!
Видать этот битаров, хорошо грабит, что вышли на протест.
#83 Восстание в Северной Осетии Ivan Yakovina