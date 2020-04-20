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 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі відкривали вогонь у районі Мар'їнки, Новоолександрівки і Південного, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Південне. По захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

Поблизу Мар'їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував проти наших воїнів ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано необхідну допомогу, їх евакуйовано у воєнний медичний заклад. На жаль, один український захисник зазнав поранень, не сумісних із життям.

З наявних вогневих засобів наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте також: Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території. ФОТОрепортаж

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

19 квітня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Піски, Мар'їнка та Луганське.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, які вели оборонні дії, знищили двох російських найманців і ще двох поранили.

Також читайте: Снайпер найманців РФ поранив українського воїна на Донбасі, - штаб ОС

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили вбивство і 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 31 адміністративне правопорушення.

Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190248
 
 
 Топ коментарі
 
Земля пухом загиблому воїну!
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Вот вам и устойчивое перемирие. Вот вам и Пасха
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Самое время @уйлу-младшему заглянуть @уйлу-старшему в анус. И увидеть там желание... Желание на@рать на голову @уйлу-младшему.
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Схиляю голову...
Мої співчуття рідним загиблого Героя..
Одужання пораненим хлопцям!!
...........................................
Хай здохне раша !
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды открывали огонь в районе Марьинки, Новоалександровки и Пивденного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7789

Убить расеянского агрессора-почетная обязанность каждого гражданина Украины!
1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды открывали огонь в районе Марьинки, Новоалександровки и Пивденного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5250
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Добрые пожелания войнам и скорбь за погибшими ,это конечно хорошо , но от этого никому ни холодно ни жарко , войны продолжают гибнуть и травмироваться . Надо что то делать , со всем этим зеленым Г ...... , которое запрещает превентивные удары 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі відкривали вогонь у районі Мар'їнки, Новоолександрівки і Південного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8061
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Царство небесне воїнам- захисникам. Мирної української землі кожному вбивці наших воів над головою ☝️☝️☝️
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Устойчивое, безвременное прекращение огня, как сегодня с утра информировало управление ООС по вчерашней сводке. Есть такое поверье - если чешется левая рука - к деньгам, если чешется правая рука и курок Барет М82А - значит нажимай и любуйся результатом.
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