 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі відкривали вогонь у районі Мар'їнки, Новоолександрівки і Південного, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Південне. По захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

Поблизу Мар'їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував проти наших воїнів ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано необхідну допомогу, їх евакуйовано у воєнний медичний заклад. На жаль, один український захисник зазнав поранень, не сумісних із життям.

З наявних вогневих засобів наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

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На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

19 квітня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Піски, Мар'їнка та Луганське.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, які вели оборонні дії, знищили двох російських найманців і ще двох поранили.

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За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили вбивство і 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 31 адміністративне правопорушення.

Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.