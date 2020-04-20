 Орієнтовна сума збитків через пожежі на Житомирщині - 25 млн грн, цього тижня розглянуть питання про їхню компенсацію, - доповідь Зеленському

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це доповіли главі держави на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів.
"Цю допомогу потрібно буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", - підкреслив Зеленський.
Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато зі згорілих будинків були порожніми.
Жертв серед населення немає, повідомили главі держави.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.
Магдин - населення становить 35 осіб (станом на 2001 рік).
Личманы - Население по переписи 2001 года составляет 47 человек.
Во Владикавказе полиция разгоняет массовый антипутинский митинг.
https://www.youtube.com/watch?v=ioPm4RFXBWM
https://youtu.be/OnQtYpIPFSs
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.
То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
Фото попавших в беду пожарных опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".
Как пояснила в комментариях супруга автора фото, между селами Средняя и Нижняя Рудня перепахали поле, чтобы пожар не продвигался дальше. Проехать там невозможно, поэтому пожарные рискнули перебраться через трухлявый мост.
зЕЛЯ 19 МАРТА 2019 ГОДА....
🤣🤣