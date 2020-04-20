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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (578) Зеленський (5109) пожежа (2217) допомога (1054)

 Орієнтовна сума збитків через пожежі на Житомирщині - 25 млн грн, цього тижня розглянуть питання про їхню компенсацію, - доповідь Зеленському

У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це доповіли главі держави на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів.

"Цю допомогу потрібно буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", - підкреслив Зеленський.

Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато зі згорілих будинків були порожніми.

Жертв серед населення немає, повідомили главі держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще 2 осередки лісової пожежі локалізували на Житомирщині, - ДСНС. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190241
 
 
 Топ коментарі
 
2,ТОТ КОШМАР, который устроили на границе доя украинцев , закрыв большинство пропускных пунктов и собрав тысячи людей в одном месте - ЗА ЖТО АВАКОВА В ОТСАВКУ
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
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зіц прєдсєдатєль Зельц
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Авакова пора в отставку
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
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півсотні людей - це, приблизно, 25 хат.... на 25 старих халуп виділяти 25 млн не занадто? це, майже, по 40 тис $.... у Львові можна 3 кімнатну квартиру в панельці купити
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А кто сказал, что 25 млн получат именно пострадавшие?
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Згорівші села, шо були згадані Білецьким.
Магдин - населення становить 35 осіб (станом на 2001 рік).
Личманы - Население по переписи 2001 года составляет 47 человек.
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25 лямов,а не забрать ли эти деньги у тех кто кто за не хилые зарплаты ,,охраняет,, эту зону?Поджог за поджогом а охрана бездействует вынуждены вводить нацгвардию.Так на какого хрена такая охрана?
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У знайомого під лісом трьох поверховий цегляний будинок у відмінному стані. За нього і 15 соток пропонують лише 6000 грн. Це відповідь тим, які говорять про страхування!
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А из какого перепугу компенсировать убытки тем кто по закону не должен был находится а не то что жить в 30-км зоне?
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думаю , на одни ГСМ для автотехники и самолётов не один миллион гривен набежит. А проще было , предвидя засуху и будущие пожары напрвить 2 -3 батальона нацгвардии и перекрыть доступ в пожароопасные районы , тогда и тушить бы не пришлось. Голоав нужна , чтобы думать и принимать решения , а не только в неё есть как это делает зеко - *****
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А возможно все так и задумано чтоб получить деньги из госрезерва на премии.Ведь эта зона уже горит не первую весну а никто так и палец о палец не ударил чтоб эти ,,поджоги,,предовратить.
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для них это слишком сложно , на Житомирщине горело более 4 000 га , если бы только зона ЧАЭС
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А Вы действительно думаете что эти 25 миллионов пойдут на компенсации людям?Хорошо если компенсируют 5 миллионов.И интересно как из охраняемой зоны в которой поджог за поджогом огонь выбрался за пределы зоны?
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уж звиняйте за офф:
Во Владикавказе полиция разгоняет массовый антипутинский митинг.
https://www.youtube.com/watch?v=ioPm4RFXBWM
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Авакова пора в отставку
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
 показати весь коментар
 
 
2,ТОТ КОШМАР, который устроили на границе доя украинцев , закрыв большинство пропускных пунктов и собрав тысячи людей в одном месте - ЗА ЖТО АВАКОВА В ОТСАВКУ
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
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В Житомирской области, где сейчас бушуют пожары, у села Нижняя Рудня пожарная машина застряла на старом деревянном мосту. Настил переправы под ней просто провалился.
Фото попавших в беду пожарных опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".
Как пояснила в комментариях супруга автора фото, между селами Средняя и Нижняя Рудня перепахали поле, чтобы пожар не продвигался дальше. Проехать там невозможно, поэтому пожарные рискнули перебраться через трухлявый мост.
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І ось по такому мосту приїдуть страховики, щоб застрахувати стару хату на 40000 баксів?
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я быдлу НИЧего НЕ ДОЛЖЕН...
зЕЛЯ 19 МАРТА 2019 ГОДА....
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Сміятися вже мона, чи почекати до зими??
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ЭПОХУ ДЕДНОСТИ Я ПРОСЛАЛ ЕЩЕ В ТУРЦИИ ГРЕЦИИ И НА КИПРЕ...ГАСТРОЛИ ЭТО за бугром это не круто...
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ЧМО ОБОСРАННОЕ...........похлеще КУЧМЫ и его шестерки Ведмедчукка
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Та не потрібна зеленому виродку Україна. Йому похер на пожежу і короновірус. Він навіть свою лєнку з байстрюками вивіз до швеції - подалі від країни, якою він керує. А ви про якийсь доклад розповідаєте.
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Украина это Королевство кривых зеркал, а Зеленский это Йагупоп Первый. Так вроде дурак, а посмотришь в зеркало вроде и умный и красивый!
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Уже можно начинать считать золотые портсигары?
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Подумал , почему начали тушить пожары резко ? Вспомнил аварию на ЧАЭС в 1986. Тогда руководство КПУ просто посадило своих жён и детей на самолёты и увезло их в Болгарию на море. А сейчас нельзя улететь - некуда , везде всё закрыто. Тут жёны и матери хенералов и дали дрозда зеко-манде и прочим. Вот так коронавирус помог киевлянам самым неожиданным образом, остальное от лукавого
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Ответственность 17000 за поджог! Убытки миллионные.... Законодавство батенька...
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