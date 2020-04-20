 Російський слідчий, який розслідує "злочини" Чубарова, заявив про відвід адвоката через нібито конфлікт інтересів із Чийгозом, – Полозов

Про це повідомив захисник у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково слідчий виніс постанову про відвід адвоката, тобто мене, від участі у справі. Як підставу слідчий зазначив, що раніше я захищав Ахтема Чийгоза у справі "26 лютого", співучасником якого слідчий вважає Рефата Чубарова. І що Ахтем Чийгоз уже свідчив суду по суті пред'явленого звинувачення. А отже, на думку слідства, між інтересами одного мого підзахисного (Ахтема Чийгоза) та іншого підзахисного (Рефата Чубарова) можуть бути суперечності, що виключає можливість моєї участі в справі", – повідомив Полозов.

Він підкреслив, що кримінально-процесуальним законодавством РФ, а також галузевими нормами, наприклад законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" чи Кодексом професійної етики, не заборонено одному адвокату бути захисником відразу кількох обвинувачених, які є фігурантами однієї справи.

"Єдиною істотною обставиною, яка не дає змоги адвокату захищати одночасно двох фігурантів однієї справи, є наявність у їхніх інтересах (позиціях) істотних суперечностей. В іншому разі, якби законодавець і судова практика виходили тільки з гіпотетичних припущень про можливий (який може статися колись у майбутньому) конфлікт інтересів двох фігурантів, сам факт захисту адвокатом більш ніж одного підзахисного був би під забороною", - зазначив адвокат.

Він також нагадав, що Рефат Чубаров не був фігурантом справи "26 лютого" в жодному із процесуальних статусів.

Незаконні постанови слідчого (як про відмову в допуску в ролі захисника до справи, так і про відвід адвоката) Полозов оскаржив у порядку статті 125 КПК в "Київському районному суді" окупованого Сімферополя.

Нагадаємо, в березні 2020 року Слідчий комітет РФ розпочав кримінальне провадження щодо голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, приписуючи йому організацію масових заворушень у 2014 році в Криму. Пізніше Слідком РФ в окупованому Криму заочно пред'явив звинувачення очільникові Меджлісу.

Прокуратура Криму почала провадження за фактом порушення РФ законів та звичаїв війни через переслідування глави Меджлісу Чубарова.

Крім того, за даними адвоката Миколи Полозова, російські слідчі в окупованому Криму звинуватили лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва за трьома статтями в межах попереднього слідства.