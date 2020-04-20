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Все про:поранення (1706) Донбас (15779) операція Об'єднаних сил (2282)

 Снайпер найманців РФ поранив українського воїна на Донбасі, - штаб ОС

Стан здоров'я нашого захисника задовільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

"Поблизу населеного пункту Новоолександрівка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - сказано в повідомленні.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи Об'єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні ще один український воїн зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190239
 
 
 Топ коментарі
 
найскорішого одужання пораненому захиснику! і повного...чуешь, воїн? повного відновлення!!!
Бережи вас Боженька, синочки !!!
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А где фотки останков снайпера? Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 574
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Выздоровления и сил воину.....

А у «снайпера» пусть руки отсохнут........
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найскорішого одужання пораненому захиснику! і повного...чуешь, воїн? повного відновлення!!!
Бережи вас Боженька, синочки !!!
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Выздоровления и сил воину.....

А у «снайпера» пусть руки отсохнут........
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место выстрела рызсского упыря нужно накрывать веерным арт обстрелом в течении 50 минут.
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що з цоьго приводу може вьісрати тов. йермак? чи воно ще не чуло?
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)(уйло младший есть арта. Отработать дай приказ. Аааа тиж говно уклонист. Слушай Алькор де був ти и иди нахер
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