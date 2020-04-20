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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:карантин (3195) священик (58) Геращенко Антон (541) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 Якщо хтось із парафіян помре, це може бути кримінальний термін, - Геращенко про відповідальність священників за порушення правил карантину

Всі священнослужителі, які в день святкування Великодня 19 квітня порушили карантинні обмеження в храмах, будуть притягнуті до тієї чи іншої форми відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Якщо хтось захворіє з тих парафіян, які були в храмі цього дня, і не дай Боже помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика впродовж найближчого тижня-півтора - це буде штраф або умовний термін. Але ніхто це просто так не залишить", - зазначив він.

За його словами, переважна більшість церковних служителів, пастирів погодилися з тим, що потрібно дотримуватися правил карантину і не пускати людей до храмів, де в обмеженому просторі вірус може передаватися.

Як повідомлялося раніше, у великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьох священників оштрафували за скупчення людей у храмі на Вербну неділю, ще щодо 12 матеріали вивчаються, майте ж совість! - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190237
 
   
 Топ коментарі
 
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.

Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.

И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.

И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.

А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется пиздить ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.

Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
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ПОТРЯСАЮЩЕ

Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.
И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца".

ЗНАЧИТ ИНСТИТУТ СЕРДЦА ПОСТРОЕН на ДЕНЬГИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Новинский с мацковскими попами присвоили себе этот институт и сделали себе ВИП ПАЛАТЫ
ЗЕ объявлял что не потерпит ВИП ПАЛАТ ,И ШО ?

Пока украинцы будут такими терпеливыми рабами: которых все имеют , Украина не станет мощным государством
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Нікого Геращенко не посадить.
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.

Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.

И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.

И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.

А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется ******* ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.

Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
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Немецкий профессор экономики Стефан Хомбург в WELT: «Почему блокировка Германии неправильная - и Швеция делает намного лучше». «В целом, такие страны, как Швеция, Южная Корея или Тайвань, действовали разумно, не блокируя население. Вирусологи неуклонно проводили граждан и политиков через кризис уверенной рукой, а не тревожили их постоянно меняющимся курсом. Кризис был успешно пережит без ущерба для основных прав и рабочих мест. Германия должна принять эту политику в качестве образца для себя».
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Могли бы мусоров задействовать, и ничего бы этого не было, 300 тысяч дармоедов все равно ничем полезным не занимаются
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как ничем? 50 мусоров за одним пловцом могут гонятся ..
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коментар відмічено як спам  
 
не пловцом а зебилом))
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а не проще было бы ранее заварить ворота в этих гадюшниках ?
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Может быть, а может и не быть, как он доказывать собирается, что заражение было именно в церкви, а не после где-то в переполненном супермаркете? Вирус пригласит свидетелем на суд?
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никак. это власть пустозвонов. дегенерат ляшко забывает на когда он назначил пик эпидемии, вводит бессмысленные ограничения, а потом в этом признаётся... власть олигофренов.
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Переповнені супермаркети в Кременецькому районі? Ви переплутали Почаївську лавру з Київською
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балаболка херащенко - а крадуцкого уже арестовали за вывоз из Украины - несколько тонн масок, в результате чего - люди в Украине остались без средств защиты?
херащенко, балаболка дешевая только потрындеть и попиариться может...
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А ещё тарелки облизывать и подтявкивать ,куда ветер дует …🐲🤑🎒- тварь без чести и совести
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Если кто то умрет, то это ваша вина тоже! Потому что вам писали повсюду, что закройте все храмы и все мероприятия закройте! А сейчас провели эту херь и там сотни тысяч чел пришло и заразилось и будут по всем уголкам страны расползаться и всюду заражать других! И вина тут непосредственно МВД и власти, которые не пресекли этого! Преступная бездеятельность! Именно вы этой бездеятельностью и способствовали, что теперь в стране начнется АД из зараженных!
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130000 бесновалось, Зеля высрал, а прошлого года - 7.5.млн.(!)
я правда не верю шо в этом так мало, но и не верю шо в прошлом так много(верозавриков на шабаш сбеглось)
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не-а! обычный экспоненциальный рост примерно 10% в день
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,вы уже месяц ждёте жесть. После очередей на границах вы тоже ждали жесть. Или уже забыли?
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ой антоха - залипёха... абы шо сказануть...
вопрос на засыпку - вы переписали всех тех прихожан поименно?
нет?! а на нет и суда нет...
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Те и сами спалятся, если в больничку попадут.
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Юридически это просто недоказуемо. Такую чушь несет.
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Интересно почему реально правдивое сообщения отмечено как спам?? Это старания коронаботов?
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Він ще після замаху Шайтанова на Авакова не може відійти.
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РПЦ смачно харкнула владі в обличчя! Показали які безпорадні лохи при владі. Дідько з ними з тими самогубцями, але рознесуть заразу навколо .
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это будет трудно доказать с 140 000 тестами на борту ..Я вижу от власти только угрозы это аля Конотопська видьма ..Я выбираю Конституцию и плевал я на всякие законы которые королевская придумывает= а мажоры -депутаты от СН как с Полтавской области ниразу не сидевшие за воровство в автодоре еще при Ющенко .голосовавшие за это
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Ну, Антошка, если вы спецом гэбнявые секты на Пасху не прикрыли с целью их дальнейшего выдворения из Украины, то да, аплодирую вам стоя. Но ведь это не так? Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 7861 Посмотрим, на сколько тонка у вас кишка.
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Перефразируя - "Если кто-то из граждан умрет после того, как в страну завезли сотни тысяч потенциально больных коронавирусом без всякой обсерации - это будет уголовный срок"... для кого?...
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И вот жти морды ОРГАНИЗОВАЛИ СЕЬЕ ВИП ПАЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БОЛЬНИЦЕ СЕРДЦА
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Може державі не треба було допускати такого? Ну і кому буде легше від того, що когось тепер оштрафують чи навіть, не побоюсь цього слова, засудять? А купа людей буде заражена, а хтось помре. А законослухняні будуть і далі сидіти по домівках і втрачати гроші, роботу. А попередити не можна було? А закрити церкви не можна було?
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ПОТРЯСАЮЩЕ

Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.
И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца".

ЗНАЧИТ ИНСТИТУТ СЕРДЦА ПОСТРОЕН на ДЕНЬГИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Новинский с мацковскими попами присвоили себе этот институт и сделали себе ВИП ПАЛАТЫ
ЗЕ объявлял что не потерпит ВИП ПАЛАТ ,И ШО ?

Пока украинцы будут такими терпеливыми рабами: которых все имеют , Украина не станет мощным государством
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Ссылка про нахождение ОНУФРИЯ В ВИП ПАЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УКРАИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/18/7248472/
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А вот для этих глупцов ДАЖЕ МАСКИ ИЗ ГОСРЕЗЕРВА отогнали китайцам : не говоря уже о ВИП ПАЛАТАХ
Якщо хтось із парафіян помре, це може бути кримінальний термін, - Геращенко про відповідальність священників за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 5947
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Членограй всегда работал на публику , ему поверить , себя обмануть ! О чем Вы говорите…
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Я об этом уже писал. Почему-то наше стадо не замечает этого треша.
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Тодуров очень нарывается на короновирус с последующей вентиляцией его самого, Тодурова, на данном аппарате.
Превратил институт в лежбище антиукраинских мразей.
Не так давно прятал в ДЕТСКОМ отделении обвиняемого в убийстве Крысина.
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А какая из этих долбанутых на всю голову признается, что была на этом шабаше???
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та даже и признается - поп высрет: а может она на улице заразилась? еготутнет(вируса).
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Если эти выжившие из ума старухи и деды передохнут сами - и их родичами - хрен с ними, они сознательно пёрлись.... НО.... бил....ть, они же не живут на необитаемом острое, они же таскают заразу по всей стране. Я давно не удивляюсь, НО эта **...Я власть есть, или её нет? Какого хера не завалили входы в эти паноптикумы, не поставили на порогах самых отмороженных мусоров, не свезли в кутузку попов???? И от народа хотят выполнения правил карантина??? Сборище идиотов. Тьфу.
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Так наша власть с подх.уйловниками заодно.
А Вы не знали???
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"Якщо хтось із парафіян помре, це може бути кримінальний термін, - Геращенко про відповідальність священників за порушення правил карантину"- а хто відповість за те що замах на авкяна так і не відбувся?
Брехлива секс-лялька авакяна знов бреше!
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Надо было ,не глаза закрывать на циркус🎪 ряженных попяр, а поставить кордон из ваших нацжен из подтанцовке ,которые бросали свинок в Порошенко
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во-первых, власть сама должна была закрыть церкви, и все было бы ОК, но засс*ла, кишка тонка.
Во 2-ых, тут есть адвокаты? как они собираются доказать, что бабка Маня заразилась вирусом именно в Лавре??
конечно, когда на 5-7 день будут массовые заражения, это вряд ли утаишь, но если нет, как они собираются доказать источник заражения?? дебилы.
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Геращенко, я буду очень рад если новая власть найдет за что тебя, идиота, посадить
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Атонина Геращенко необходима кое-кому в качестве резиновой куклы.
За это её и держат "на важном опасном посту".
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А если начнут умирать знакомые прихожан, кто это будет отслеживать и как это доказать?!
Это все бла, бла, бла импотентной, коррупционной власти!
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Бараны рассуждают правильный им загон зробили чи ни.Конституция и права им не нужны.А слугам тем более.
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Антошка, ты бы так беспокоился, когда из Украины вывозились тонны масок.
И когда лимоны и имбирь подорожали в 3 раза.
Тут тебя нет ?
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Маски были по 2 гривны, теперь по 16 - за это никого не сажают ?
Маски должны быть в каждой аптеке по прежней цене - Геращенко должен проверять.
Иначе всё это ши ддовская афёра - слупить с людей деньги НА ПУСТОМ МЕСТЕ
и изгадить празднование Пасхи.
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А вот что говорят учёные -вирусологи: Немецкие ученые о COVID-19. Крематории в Китае.

(Ютуб).
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єти тушки должньі умереть. хоть раз сделать для страньі хорошое дело для старта вьідворения сталинской сектьі.
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