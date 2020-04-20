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Все про:Укрбуд (13) Антикорупційний суд (568) Максим Микитась (31)

 Микитась не вніс 100 млн грн застави, але ВАКС вирішив його не заарештовувати

Вищий антикорупційний суд відмовивсязадовольнити клопотання прокуратури про арешт ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, попри те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.

Рішення винесла суддя Катерина Широкая, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав до суду щодо взяття Микитася під варту без альтернативи застави, бо той не вніс упродовж передбачених 5 днів заставу у розмірі 100 млн гривень.

Однак суддя це клопотання відхилила, повний текст ухвали суду буде опубліковано упродовж 5 днів. 

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190234
 
 
 Топ коментарі
 
та все он внес. меньше, конечно, и не совсем туда. Но, ровно столько, сколько запросили.
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У этой страны будущего не будет... Жаль...
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Зачем вносить залог 100 млн в казну государства, если можно подарить значительно меньшую сумму судье Екатерине Широкой? Елки-палки, ведь все умеют считать, и все знают, что два миллиона в 50 раз меньше ста!
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Та нах это зеленое ху*ло вообще трогать?Зеля и так сам скоро свалит
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Что значит свалит ? На нары , за предательство национальных интересов Украины и воровство , назначенных им мошенников-аферистов
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та все он внес. меньше, конечно, и не совсем туда. Но, ровно столько, сколько запросили.
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так це ж Антикорупційний суд! сформований по реформі Петра Олексійовича - він брати не буде!
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отвали , зебил! тут люди общаются! иди лучше сосни обрезанный!
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Зачем вносить залог 100 млн в казну государства, если можно подарить значительно меньшую сумму судье Екатерине Широкой? Елки-палки, ведь все умеют считать, и все знают, что два миллиона в 50 раз меньше ста!
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Нет и судов в Украине, нужно делать полное форматирование
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Всі рівні перед законом? Але чомусь одні "рівніші", ніж решта... Невже "мудрий нарід" за майже рік ще не нажерся цього?
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А если этому судье отрубать голову и вырезать всю его семью , то тоже можно на шашлыки ходить ?
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сто миллионов гривень? я за такие деньги принесу почки у всех моих соседей вырежу, сто миллионов, я представить не могу эту сумму, сто миллионов, откуда судьи знают что можно сделать за сто миллионов
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мабуть потрібно відкривать суперантикорупційний суд самий справедливий суд в мирі, із банкоматом для офісу ПРЕЗИДЕНТА змість судів,і тоді корупціонери,не витримають розцінок банкомату і перестануть красти.
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после такого вопиющего факта правового беспредела, НАБУ и ГБР должны вступить в следственно-интимную связь с этой судьёй и и превратить её жизнь в конвеєр бесконечных допросов.. Это просто пипець какой-то!
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ВАКС, на который так надеялись все сознательные граждане Украины, оказался обыкновенной коррупционной ваксой, или совокупностью не лучших представителей человеческого рода, желающих получать большие деньги и ничего для этого не делать. Нынешняя судебная система, основанная на судебной круговой поруке, никуда не годится.
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Мы должны понять очевидный факт- независимое правосудие в Украине невозможно. Если оно не будет зависеть от ВР, президента, народа, то оно будет зависеть от олигархов, уголовников,и просто бандитов, от которых судья будет получать потоки взяток. Вывод простой: -тогда пусть уж лучше вся судебная система и и судьи зависят от ВР(утверждение судей и контроля за ними) и от народа (путем выборов судей), а от них от прокуратуры.
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"-На нет и суда нет",сказала судья Екатерина Широкая,ласково гладя мальчика Максимку Микитася по голове.Написал бы "по головке",но это будет выглядеть как то двусмысленно. Микитась не вніс 100 млн грн застави, але ВАКС вирішив його не заарештовувати - Цензор.НЕТ 311
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С каждым днём всё больше убеждаюсь, что наш суд - самый гуманный в мире!
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