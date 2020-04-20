 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з найкривавішою стріляниною в історії Канади

Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вражені і засмучені абсолютно бездушною і жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії в Канаді. Молимося за наших канадських друзів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини в провінції Нова Шотландія, яка стала наймасовішою в історії Канади за кількістю жертв, загинуло 16 осіб.
Откуда этот крендель постоянно вещает? "Народный президент", ага... Заныкался в бункере и тявкает оттуда.
Но...поезд уехал...
Наших тут убивают из-за твоего отступления, а оно что-то там вещает на Канаду...
Дебил, тебе все равно никто не верит, но хотя бы для протокола что-то выдавил от себя о наших погибших и раненых...
Казлина ты малоросская подх.уйловская!!!