 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з найкривавішою стріляниною в історії Канади

Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вражені і засмучені абсолютно бездушною і жахливою ​​стріляниною, що сталася в Новій Шотландії в Канаді. Молимося за наших канадських друзів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини в провінції Нова Шотландія, яка стала наймасовішою в історії Канади за кількістю жертв, загинуло 16 осіб.