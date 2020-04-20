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Все про:Зеленський (5109) Канада (800) співчуття (52)

 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з найкривавішою стріляниною в історії Канади

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо у зв'язку зі смертями 16 жителів Канади, які загинули внаслідок стрілянини.

Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вражені і засмучені абсолютно бездушною і жахливою ​​стріляниною, що сталася в Новій Шотландії в Канаді. Молимося за наших канадських друзів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини в провінції Нова Шотландія, яка стала наймасовішою в історії Канади за кількістю жертв, загинуло 16 осіб.

Зеленський висловив співчуття у звязку з найкривавішою стріляниною в історії Канади 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190233
 
 
 Топ коментарі
 
ідіот, а щоденні втрати на дамбасі, тебе не засмучують? Зеленский выразил соболезнования в связи с самой кровавой стрельбой в истории Канады - Цензор.НЕТ 219
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"Отряд не заметил" соболезнования потерпевшего...
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А ЗЕбил хоть понял, что Новая Шотландия в Канаде, а не в Канадии или как отдельное государство. Зеленський висловив співчуття у зв'язку з найкривавішою стріляниною в історії Канади - Цензор.НЕТ 4421
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Слово "понял" не может писаться в одном предложении с этим потерпевшим. Чтоб понять, нужен мозг.
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а як можна забанити оцьго майкл бом cc4b168d з проросійської ботоферми,а то лізе на наші чати, з провокаціями
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Забань лучше своих друзей ермака,шуфрича,медведчука,бондаренко,рабиновича,киву,дубинского.......реально польза будет Украине.
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Это брат Порошеко украл у Порошенко 100 млр., а Порошенко его убил и забрал 100 млрд. у брата Порошенко Зеленський висловив співчуття у зв'язку з найкривавішою стріляниною в історії Канади - Цензор.НЕТ 4611
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А шо если национализировать все, что принадлежит Порошенко, оно же убыточное.
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А зебилам лишь бы национализоровать))))
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И выразил бы тоже соболезнование родным тех, кто уже больше месяца не зарабатывает денег для того чтобы кормить свои семьи.
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ідіот, а щоденні втрати на дамбасі, тебе не засмучують?
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А где от Ленки или квартала95? Зажали для своего лохтората?
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О, дратути!
Откуда этот крендель постоянно вещает? "Народный президент", ага... Заныкался в бункере и тявкает оттуда.
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Получилось, что мальчик носит футболку с надписью: "Мой папа - дурак".
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Ясный пень. Как же без пиара. Нужно постоянно зетипиллам напоминать шо Бубочка еще живой. А то паника начнется. -А-а-а!!Как же мы без Осла то проживем! Где искать Лошару...в Омане или в Ростове?
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Усі наші прези (звісно без овоча) ніколи не розуміли настання сприятливих умов для налагодження контактів з сильнішими - "Співчуваеш? Запропонуй допомогу!"
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Зеленский это Йагупоп Первый! Он никто и звать его никак.
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Співчуває канадійцям і лугандонським таксистам, дезертирам... А коли буде співчувати нашим воїнам?
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У мене вже десять років нема скайпу.
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И это при том, шо законы про оружие в Канаде - примерно такие же, как в Украине, а в некоторых аспектах даже жестче.
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Куда уже? Максимальная емкость магазинов для полу-авто длинноствола - 5 патронов, для короткоствола - 10. Дальше - только полное разоружение.
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от либералов всего можно ожидать - несменяемые магазины а-ля СКС или вообще только однозарядные
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Они даже магазины на СКС калечат - ставят заглушку, шоб только 5 в магазине. Столкнулся лет 8 назад, купил СКС Заставу для проекта( гражданская полу-авто винтовка в булл-пап) из Канады. Цена - просто смешная, магазинная коробка искалечена.
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Вы не правы. "Партнеры" могут еще денег прислать. Это все не просто так.
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тут он мгновенно среагировал...а на распродажи должностей ермаком и слив государственности - он на морозе....значит зелебобики ВСЕ ОН ВИДИТ, в КУРСЕ и в ДОЛЕ
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Зелебобики тоже уже все видят и в курсе... Доли им не видать как собственных ушей.
Но...поезд уехал...
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зря он так с дружественной Канадой.. этот кривороженый велосипедист апокалипсиса
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Фарисей ты конченный!!!
Наших тут убивают из-за твоего отступления, а оно что-то там вещает на Канаду...
Дебил, тебе все равно никто не верит, но хотя бы для протокола что-то выдавил от себя о наших погибших и раненых...
Казлина ты малоросская подх.уйловская!!!
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У зельца все фальшивое, в том числе соболезнования. Нормальные люди, к коим я, безусловно, причисляю канадцев, это прекрасно понимают.
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Краще так швидко реагував на те що відбувається в Україні. Мовчить по 10 днів, думає саме розсосецця
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За українців помолись,с.у.к.а!!!!!!!Нах ти тій Канаді всрався зі своїми молитвами.Ну бісить нереально...
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