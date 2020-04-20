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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:карантин (3195) Почаїв (20) Тернопільщина (280) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%

Станом на 10:00 20 квітня в Почаєві зареєстровано 13 нових хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в лабораторному центрі МОЗ.

Станом на 10:00 20 квітня в Почаєві зареєстровано 13 нових хворих (це більш ніж 50% від загальної кількості нових хворих, виявлених за добу по всій області), в Кременецькому районі загалом кількість інфікованих коронавірусом зросла до 42 осіб.

Отже, Кременецький район вийшов на друге місце в області за кількістю хворих на коронавірус. На першому залишається Монастириський, який був епіцентром захворюваності коронавірусом в області, там зафіксовано 161 хворий.

Всього на Тернопільщині станом на 20 квітня лабораторно підтверджено коронавірус у 414 жителів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190232
 
 
 Топ коментарі
 
Вот, что секта козлосранская делает!

Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 1856
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На Католическую Пасху в Польше ни одной души не было в костелах и на улицах!!! Все поголовно в масках,даже водители в машинах! ,корона-зараза редкая!,берегите себя и окружающих!,членорояльным не понять!
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Нужно между этими "лаврами" соцсоревнование организовать - где больше ипанутых насобирается...
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****.нах такая полиция.сегодня ехал возле церкви ккча машин и дебилоидов с детьми без мамок...позвонил всем пох так никто и не приехал
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дебилоидов с детьми - а как ты их отличаешь?
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нормальный человек в пандемию не пойдет попу сраку целовать и на коленях ползать.еще раз повторю если ты ничего не боишься сиди в церкви и нех шляться
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А ты в церкви попу cраку целуешь???

А ты если боишься, то не выходи из дома
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Детей от дебилоидов? Нууу, я бы например по возрасту отличал, а ты?
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естественный отбор ? Почаевцы идут по пути неандертальцев ?
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Кількість відвідавших церкву на Пасху,кількість адмінпротоколів,кількість затриманих.....Де дії держави?Влада у нас є?Бездіяльність органів управління -це заклик до анархії,непокори,безладу.
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Перед пасхою треба треба було їм організувати якийсь з"їзд (московського патріархату) по передачі досвіду задурманення людей, та й термін з"зду продовжити до 21 числа. Всіх перевірити на коронавірус, та й відпустити по домах з богом. І був би порядок.
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А если бы там вчера был только 1 больной, то их количество сегодня выросло на 1300%!!!
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Вот вам и самые украинские украинцы - тернополяне!
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Задача: Представим ситуацию, что это прихожане Украинской церкви, а не РПЦ нарушили бы правила карантина на Пасху.

Вопрос: Успел бы уже Зеленский записать гневный ролик и что он на нем говорил бы?
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