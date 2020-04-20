 Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в лабораторному центрі МОЗ.

Станом на 10:00 20 квітня в Почаєві зареєстровано 13 нових хворих (це більш ніж 50% від загальної кількості нових хворих, виявлених за добу по всій області), в Кременецькому районі загалом кількість інфікованих коронавірусом зросла до 42 осіб.

Отже, Кременецький район вийшов на друге місце в області за кількістю хворих на коронавірус. На першому залишається Монастириський, який був епіцентром захворюваності коронавірусом в області, там зафіксовано 161 хворий.

Всього на Тернопільщині станом на 20 квітня лабораторно підтверджено коронавірус у 414 жителів.

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