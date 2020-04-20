 Ще четверо військовослужбовців Житомирського військового інституту захворіли на COVID-19, - Командування Медсил

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що військовослужбовці з 8 квітня перебували на обсервації в ізоляторі військового інституту в зв'язку з контактуванням з хворою особою.

Так, курсант Житомирського військового інституту, контактував з мамою, у якої було діагностовано захворювання на коронавірус. Після отримання цієї інформації 08.04.2020 року, військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 чоловік) був негайно ізольований. Після лабораторного підтвердження захворювання на COVID-19 хлопця було госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю.

З огляду на результат тестування, термін обсервації зазначеній групі військовослужбовців продовжений. Найближчим часом ПЛР-тестування проведуть всім, хто входить в цю групу.

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Нагадаємо, станом на 20 квітня в Збройних силах України зафіксовано 35 випадків захворювання на коронавірус.