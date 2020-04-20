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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7734) пограбування (442) прокуратура (2144)

 У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар

Київська місцева прокуратура № 9 повідомила про підозру 38-річному громадянину Грузії, затриманому за вчинення нападу на квартиру киян з метою пограбування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури міста Києва.

За даними слідства, близько 2:00 18 квітня зловмисник, зламавши пластикове вікно квартири на другому поверсі багатоповерхового будинку по вул. Генерала Тупикова, проник у приміщення і почав шукати там цінності.

Взявши ноутбук, мобільний телефон, гроші та інші цінні речі, злодій намагався утекти з викраденим через вікно. Від шуму власник квартири прокинувся і спробував схопити злодія, проте останньому все ж вдалося вистрибнути у вікно з награбованим майном.

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Завдяки вжитим заходам, працівники поліції затримали його "по гарячих слідах" із речами потерпілих.

Зараз особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (відкрите викрадення чужого майна) і Солом'янський районний суд м.Києва йому сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190230
 
   
 Топ коментарі
 
В Грузии такого нету по крайней мере после прихода на президенский пост Саакашвили. Ето кк раз петеботы уволенные с минстеця по домам шарят. Ето петеботы визжали что украинцы настолько тупые что им нивкоем случае нельзя в руки оружие давать
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Кому і козел брат, а готуватись до зустрічі треба, щоб потім не казали що кулеметів нема.
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В Грузии такого нету по крайней мере после прихода на президенский пост Саакашвили. Ето кк раз петеботы уволенные с минстеця по домам шарят. Ето петеботы визжали что украинцы настолько тупые что им нивкоем случае нельзя в руки оружие давать
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1 в Грузии такое есть.. поэтому, если обратить внимание, там, почти во всех обычных домах, первые два этажа жилых квартир на окнах металлические решётки..
2 после прихода на президенский пост Саакашвили усложнили жизнь ворам в законе спецзаконом, наши депутаты всех созывов, включая зебилов, оказались против такого закона, как и "закона об оружии"
3 первый раз услышал, что "петеботы" против "закона об оружии".. наоборот - двумя руками "за"
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По пункту №3 - что-то короткая у тебя память
У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар - Цензор.НЕТ 4037
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ну, если Порох - "петебот", то у малоросов-ватников всё очень плохо.. это вам надо обращаться к специалистам, профильным врачам
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Саакашвіллі , це ти ? А я думаю , хто це з акцентом пише ! А якщо серйозно - ти коли був в Грузії ? Правда ж ніколи ? То на х..а маячню несеш ?
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это, наверное, первый раз указали гражданство...потому и не пришлось гадать, а не эстонцы ли грабят
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Сорри за офф.
Уважаемая редакция, в росийском Владикавказе бунт.
https://www.youtube.com/watch?v=udbjwnCx1a4
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Нефіг було Чельдиєва арештовувати, він поважна людина в Осетії.
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слабенький протест - в нас рпц, під час карантину, і то більше людей збирає У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар - Цензор.НЕТ 6609
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Велика, куди біженці побіжать, в Іран, Китай чи Україну з Білорус'ю?
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Своей страной займитесь а на "старшего брата" смотрите иначе так и останетесь в дерьм как "старший брат".
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Кому і козел брат, а готуватись до зустрічі треба, щоб потім не казали що кулеметів нема.
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пока вы занимаетесь родными вам российскими беженцами миллионы украинцев стали беженцами в других странах. так скоро в Украине и украинцев не останется будете заселять родными вам российскими беженцами. Смотрите дальше "что там у русни?"
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Міліарди, чого лише міліони, брехати так брехати.
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це не біженка, це фсб-сучька.
коли в рфії х-ло злетить, то і у нас пєті-зєлі-ахмєти-рабіновичі-халаймозери за грати скочать.
+ війна закінчиться.

а ця хня - морочить голову.

Нас протести в РФії стосуються більше всіх.
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трамп забор отстроил...смотрит, что там и, что оттуда
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Чомусь саме серед громадян Грузії багато квартирних злодіїв🧐
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Так, а православнутих на всю голову фанатиків-вбивць саме з рососиссии.
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Вообще Грузия считается страной, с одним из самых низких уровней преступности в мире. Похоже их криминальный мир, больше по другим странам промышляет
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Знаю. Мій начальник був у 2019 році, розповідав про своє задоволення цією країною. Але в Києві багато разів ловили квартирних злодіїв, які були грузинами.😒
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Да, мне тоже очень понравилась страна. Из своих знакомых, из тех, кто был в Грузии, не знаю ни одного, который бы отзывался негативно. Больше всего нравятся именно люди.
А вот в Украине действительно много криминала и воров в законе из Грузии. Наверное комфортно им в Украине
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Это щас начнёца, работы нет, всё стоит, зарплаты нет, ФОПы все закрытые..пойдут воровать и грабить на большую дорогу...
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ТаДа..шоб у грабителей шото таки было..😎
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Введите визы для стран пост совка - хватит побирать всех бандюков в Украине из этих стран
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Наводка..может соседи..шото не слиплость..
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Закон №1222 решает эту проблему моментально. Но принимать его не спешат...
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Если бы в Украине был закон о праве на самозащиту и право на защиту частной собственности преступники при хозяевах в дома бы не лезли. А так знают что в Украине только у мусоров и у преступников есть право на насилие
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Он есть. Это как раз Закон №1222. Он внесен в Раду и одобрен профильным коммитетом. Единственное, что осталось - принять его. "Но они не хотят" (с)
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Вот вместе с барахлом и ствол бы прихватил. А если психика слабая то и шмальнул бы в хозяина вместо побега. У нас нет философии владения оружием. Обычный обыватель или раньше палить начнёт, или уже поздно будет лезть в карман. У простого человека в подсознании заложено неприятие убийства человека.
Конюхов, человек знает толк, всегда принципиально путешествовал БЕЗ ОРУЖИЯ. Это верный способ остаться живым, максимум по шее надают.
Всем, кому спецы не вдалбливали снятие табу на убийство, мушки после приобретения оружия нужно спилить.
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Вот если не хочешь защищать свой дом становись раком и *би себя пальцем в жопу или пускай грабитель ето сделает и над тобой смилостливится может быть. А я считаю если у меня нет права защитить себя и свою семью *бал я врот вашу армию, вашу страну и ваши налоги. Если у человека нету прав то ето не демократия а пид*растия и рабство. П.с. Молдаваны видимо намного лучше за *хохлов* и почему то не перестреляли всех вокруг, верно? И факты показывают что преступность снижается при повышении прав добропорядочным гражданам. Так что не нужно ля-ля
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Вопрос конечно спорный, но я не желаю вести дискуссию с невоспитанным хамом. Извините.
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Конюхов, человек знает толк, всегда принципиально путешествовал БЕЗ ОРУЖИЯ.

Вы полагаете , что у него был выбор У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар - Цензор.НЕТ 1133?
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ай как не толлерантно! разве нельзя было написать, как обычно - " вано, житель одной из афрокавказских республик".
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чурка приехал не на ровное место а в банду, помоему надо спросить у отдела по борьбе с орг преступностью **** они делают в этой жизни, подскажите какую организованую банду они взяли, подскажу беню и ахметку пощупайте, приехал конченый грузин влился в банду а милые люди из обопа на джипах в кафешках с толстыми цепями золотыми восседают
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тенденцію видно вже декілька років- грузини приїжджають сюди на злодійські гастролі.
А потім сидять в Тбілісі в ресторані і розказують , що в них бізнес в Києві - це в них вважається престижним - бізнес в Україні.
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Жаль, але чомусь дійсно є тенденція, хоча я знаю порядних грузин в Україні.
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Вже давно слід запровадити візовий режим з Грузією. Всі грузинські бандити перебралися в Україну.
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они как на заработки на квартирные ограбления в Киев и Одессу отправляются. У них сеть наводчиков похоже есть, с которой они делятся. Садятся в Поти на паром, выходят в Черноморске, отправляются на заранее намеченное место ограбления, и очень быстро возвращаются в Грузию. Ищи их свищи... Конечно, нужно визовый режим вводить. У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар - Цензор.НЕТ 9190
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Ну что за идиоты. Карантин же все дома сидят. Украина прям как офшоры для криминала с соседних стран, оттуда бегут сюда.
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Что я могу сказать? В Москве есть станция метро, называется именем Багратиони. Когда я проезжаю, у меня в глазах появляются слезы гордости. Я горжусь, что этот великий полководец - мой соотечественник. Сейчас, когда я смотрю на скамью подсудимых, у меня слезы, но это другие слезы. Это слезы стыда. Мне стыдно, что я тоже грузин. (c) Мимино
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Ну наконец-то стали называть вещи своими именами, а то всё иностранец та иностранец
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Вообще воров в стране огромное количество.
именно благодаря милиции.
которая вместо наказания им, заставляет их работать на себя.
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вообще грузины больше ехали при януковиче,
лучше жилось тогда.
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