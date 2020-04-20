 У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури міста Києва.
За даними слідства, близько 2:00 18 квітня зловмисник, зламавши пластикове вікно квартири на другому поверсі багатоповерхового будинку по вул. Генерала Тупикова, проник у приміщення і почав шукати там цінності.
Взявши ноутбук, мобільний телефон, гроші та інші цінні речі, злодій намагався утекти з викраденим через вікно. Від шуму власник квартири прокинувся і спробував схопити злодія, проте останньому все ж вдалося вистрибнути у вікно з награбованим майном.
Завдяки вжитим заходам, працівники поліції затримали його "по гарячих слідах" із речами потерпілих.
Зараз особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (відкрите викрадення чужого майна) і Солом'янський районний суд м.Києва йому сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
2 после прихода на президенский пост Саакашвили усложнили жизнь ворам в законе спецзаконом, наши депутаты всех созывов, включая зебилов, оказались против такого закона, как и "закона об оружии"
3 первый раз услышал, что "петеботы" против "закона об оружии".. наоборот - двумя руками "за"
Уважаемая редакция, в росийском Владикавказе бунт.
https://www.youtube.com/watch?v=udbjwnCx1a4
коли в рфії х-ло злетить, то і у нас пєті-зєлі-ахмєти-рабіновичі-халаймозери за грати скочать.
+ війна закінчиться.
а ця хня - морочить голову.
Нас протести в РФії стосуються більше всіх.
А вот в Украине действительно много криминала и воров в законе из Грузии. Наверное комфортно им в Украине
Конюхов, человек знает толк, всегда принципиально путешествовал БЕЗ ОРУЖИЯ. Это верный способ остаться живым, максимум по шее надают.
Всем, кому спецы не вдалбливали снятие табу на убийство, мушки после приобретения оружия нужно спилить.
Вы полагаете , что у него был выбор ?
А потім сидять в Тбілісі в ресторані і розказують , що в них бізнес в Києві - це в них вважається престижним - бізнес в Україні.
именно благодаря милиции.
которая вместо наказания им, заставляет их работать на себя.
лучше жилось тогда.