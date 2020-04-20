 У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури міста Києва.

За даними слідства, близько 2:00 18 квітня зловмисник, зламавши пластикове вікно квартири на другому поверсі багатоповерхового будинку по вул. Генерала Тупикова, проник у приміщення і почав шукати там цінності.

Взявши ноутбук, мобільний телефон, гроші та інші цінні речі, злодій намагався утекти з викраденим через вікно. Від шуму власник квартири прокинувся і спробував схопити злодія, проте останньому все ж вдалося вистрибнути у вікно з награбованим майном.

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Завдяки вжитим заходам, працівники поліції затримали його "по гарячих слідах" із речами потерпілих.

Зараз особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (відкрите викрадення чужого майна) і Солом'янський районний суд м.Києва йому сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.