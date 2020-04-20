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 Водія BMW, який травмував двох поліцейських, затримали зі стріляниною на Львівщині, - Нацполіція

У Львівській області затримали водія легкового автомобіля, який протаранив поліцейський автомобіль, внаслідок чого двоє поліцейських були травмовані. Відкрито кримінальне провадження. За скоєне 22-річному жителю Старосамбірського району загрожує покарання - до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Близько 4.30 зупинили автомобіль "БМВ" іноземної реєстрації, водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці запідозрили, що водій автомобіля, 22-річний мешканець Старосамбірського району, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на наявність алкоголю у крові.

Водій відмовився від тестування, увімкнув задню передачу, та, протаранивши патрульний автомобіль "Шкода", втік з місця події. При цьому він травмував двох поліцейських.

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Правоохоронці почали переслідуванння "БМВ", який рухався у напрямку Самбора та повідомили про подію у чергову частину Мостиського відділення поліції. На неодноразові вимоги зупинитися водій не реагував, тоді поліцейські здійснили кілька пострілів з табельної зброї, пошкодивши колеса машини. Незважаючи на це, водій продовжив втечу.

Тим часом диспетчери Ситуаційного центру Головного управління поліції Львівщини скерували на маршрут переслідування групи реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції, тож спільними зусиллями правоохоронці зупинили "БМВ" у місті Самбір.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Травмованим правоохоронцям медики надали допомогу і відпустили додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190228
 
   
 Топ коментарі
 
Бидло однакове усюди, незалежно від місця проживання.
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Быдла во Львове, ну как на Долбасе!
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Бидло однакове усюди, незалежно від місця проживання.
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Наградить и премию дать, мусора не люди
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Лутше зоновский петушок чем винторогий Бывалый222 под ссаной аквафрешной тряпкой...
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Українці знають, що це фраза нинішнього очільника МВС. Проте тріКАЛорні не в темі.
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Ну и что скажите - опять БМВ...снова БМВ..машина убийца..машина кровь....Надеюсь их запретят.
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то все понты
нормальный здравомыслящий человек выбирает Лексус
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Ох и здорово же Зеля палит ШАКАЛАдные жопы!!!! Уважаю!
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Не зрозуміла. На іноземній уже ж заборонили?
Чи все як завжди?
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Крымчанин! Запомни
сам и передай другому, сопротивление оккупантам - дорога к дому!
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Зато в карамельних рагулів свято кожен день.
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Завтра якраз підходящий для цього свята день.
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йєслі нєт трупа, то водітєль вправє отказацца от тестірованія, даже йєслі он шо-то нарушіл
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І відмова автоматично прирівнюється до оп'яніння важкої степені, які проблеми.
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а як тоді мєнти шо вбили Кіріла Тлявова ізбєжалі важкої степені?
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Походу, это диагноз: БМВ - Без Мозгов Вообще
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Спокойно можно было стрелять на уничтожение.
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За содеянное 22-летнему жителю Старосамборского района грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.Источник: https://censor.net.ua/n3190228

Боюсь, что накажут полицейских. Поставили автомобиль на дороге!
Зайцева вам для примера.
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