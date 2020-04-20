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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 На Кіровоградщині COVID-19 виявлено у 82 медпрацівників, - ОДА

Коронавірус у Кіровоградській області підтвердили у 82 медичних працівників, а загальна кількість хворих становить 246 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балон, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 20 квітня у Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено 246 випадків коронавірусу, з них 13 летальних і 17 осіб вилікувалося. При цьому COVID-19 виявили у 82 медиків і 6 дітей.

Станом на 20 квітня в області було підтверджено ще один новий випадок захворювання на коронавірус. Позитивний ПЛР-тест виявили у 62-річної мешканки Кропивницького, у якої раніше з COVID-19 в обласну лікарню госпіталізували чоловіка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сьогодні на коронавірус захворіли 1074 медпрацівники та 374 дитини, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190223
 
 
 Топ коментарі
 
30 процентов медиков от общего числа заболевших. Скоро лечить будет некому.
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Кировоград и обл - Зеленский 80.47%

ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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Знайдено на Поеторії. Написано ще до пандемії.

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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30 процентов медиков от общего числа заболевших. Скоро лечить будет некому.
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тююю... так нафиг медики он же не лечится?! хватит! ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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Не уверена. У нас в этом направлении дорога не сворачивает.
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Ээээ... неее... тарапитЬся не надо! Зеленые нам еще покажут "тупик"!
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Если бы тупик......... из тупика есть выход - назад. А у них уверенный галоп осликов в одном направлении.
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Знайдено на Поеторії. Написано ще до пандемії.

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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Кировоград и обл - Зеленский 80.47%

ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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Вот оно, чем хуже Украине и ее гражданам - тем лучше свиноподобным адептам секты свыночолого гэтьмана!
Молодцы!!!
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Или просто, охреневаем с того, что вы выбрали гов..но, и всю страну отправили в ж...у?
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Це просто жах! Степанова давно треба у відставку!
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А смысл? Думаете назначат кого-то лучше?
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Думаю, що кращого не буде. При цьому новий буде викривати некомпетентність Степанова, а це позитив. Потім вони вже входять у турбулентність і почнуть бігти з награбованим.🐸
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