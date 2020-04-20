 На Кіровоградщині COVID-19 виявлено у 82 медпрацівників, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балон, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 20 квітня у Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено 246 випадків коронавірусу, з них 13 летальних і 17 осіб вилікувалося. При цьому COVID-19 виявили у 82 медиків і 6 дітей.
Станом на 20 квітня в області було підтверджено ще один новий випадок захворювання на коронавірус. Позитивний ПЛР-тест виявили у 62-річної мешканки Кропивницького, у якої раніше з COVID-19 в обласну лікарню госпіталізували чоловіка.
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
ХУЖЕНЕБУДЕТ!
Молодцы!!!