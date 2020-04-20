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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Здоров'я
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 Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ

Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляють, що немає свідчень того, що видужалі від COVID-19 отримали імунітет і не можуть заразити цим вірусом інших.

Про це йдеться в статті Лізи Шлейн для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Пандемія COVID-19 завдала значної шкоди світовій економіці і тепер країни розробляють плани поступового зняття обмежень, сподіваючись, що використання тестів на антитіла допоможе виявити тих, хто має імунітет до інфекції. Однак відомостей про те, як виробляється імунітет до цього вірусу поки обмаль.

Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. "На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом".

Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоров'я

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян вказує, що наявність антитіл ще не є доказом імунітету.

"Ніхто не певен, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження, - говорить Раян. - Також деякі тести мають проблеми з чутливістю - вони можуть помилково давати негативний результат, і тоді людина буде думати, що вона захищена, а насправді вона може захворіти".

Експерт закликає обережно використовувати ці тести для того, щоб вплив на громадське здоров‘я був позитивним.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 2 404 249 випадків інфікування COVID-19. Зафіксовано 165 234 смерті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190222
 
 
 Топ коментарі
 
Если ВОЗ найдёт хоть одного человека, который переболел коронавирусом в лёгкой форме и при повторном заражении вдруг умер(или болезнь уже протекала в тяжёлой форме), то такого человека в студию!
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Рекомендації ВОЗ, після того як вона обісралася з китайцями, заслуговують окремого вивчення...В Гаагі..
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Однажды мы проснёмся,а вокруг все умерли от карантина.
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"Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляють, що немає свідчень того, що видужалі від COVID-19 отримали імунітет і не можуть заразити цим вірусом інших."- вакцин неїснує,медикаментів теж! Цікаво яким йухом люди виліковуються,є ще якійсь варіанти крім імунітету?
Думаю Трампу крім обрізання бюджету ВООз треба було запропонувати їм автоевтаназію по результатах тестування IQ! Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9593
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От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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'Внутрі і снаружі,чего-то такого...'Явище,до якого незрозуміло,з якого боку підступитися...Краще,б,його ни витягали з скрині Пандори...
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Гитлер заходит в Кремль и говорит : товарищ Сралин,а вместо Риббентропа приехал,а скажи кавказец задроченный,моя НСДАП и твоя РСДРП чем отличается?
Сралин подумал и говорит : я мочу в сортире свое быдло,а ты мочишь французов и англичан...
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Большинство медицинских тестов основано на предположениях, базирующихся только на нынешнем уровне знаний.И что такое иммунитет, как понятие, до сих пор еще никто доказательно не показал. Более того, все больше ученых заявляет, что мы почти ничего не знаем об иммунитете. Например имются исследования по кори, когда есть иммунитет, но нет антител.
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****, досить страшилки розганяти. В Україні в 2009-10 роках від свинського грипу померло 1125 людей (за 3 місяці), при цьому за перший - 315, а за перший і другий - 541. Відчуйте різницю. І ніхто страшилок не розганяв. Кому цікаво, зазирніть в гугєл. У більшості людей пам'ять коротша, ніж в амеб.
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Схоже для нового вірусу потрібна Нова людина,як вид...,З новим геномом Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2710
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Це,єдина радість.,..Картинка така,що,чи ненастав час подвоювати хромосомний набір,бо один,не осилює дурість мавпоїдів
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Розігнати цих нікчем потрібно.А то отримують гроші нізащо.
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На самом деле КоронвиРУСа нет,есть болезнь Якобсена,которую открыли задолго до кремлевского быдла....
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Кроме порохоботов 8% все поддерживают.
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Нет такой ситуации, из которой Зе не смог бы выйти, не обосравшись!
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Nado zdat vakcinu ot virusa i lekarstv.Kitajci dumaju davno uze imejet Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3363
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какой выход? этот вирус сейчас пойдет по планете и через год вернется штамм ковид 20/19а, что дальше? человечество должно понять что надо мыть руки, ненадо бабушкам со съемными протезами целовать внуков на день рождения, впервые увиденных родственников, ненадо бежать с протянутой рукой к соседу васекакдела, на похоронах и прочих семейных праздниках ненадо сморкаться в пиджак вдовца целым племенем, не надо делать о здорово братан и делать три раза чмоки, протирать дезинфицируемы салфетками руки после маршруток, мож и поборем
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Это сигнал для всего человечества, что медики должны больше всех зарабатывать, а не футболисты с артистами, не говоря о чиновниках - казнокрадах.
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проблема из-а отсутствия ХОРОШИХ медиков
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этот вирус следствие "продвинутой" медицины и антибиотиков , тот кто не ел таблетками ложками не болеют или быстро выздоравливают , пример - цыгане , они вобще не болеют
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ВОЗ не знає, то нафік ви тоді потрібні, і, мабуть, правий Трамп, що припинив фінансування.
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Ето типо как со СПИДом. Будут жить вечно и все будут их шарахаться.
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или как с диабетом, от него не шарахаются.
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Ну диабетики других не заражают безконтактным путем в отличие от коронавируса
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обратите внимание Африка почти не болеет , не ели таблетки ложками
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та мы тем же цветом,шо и пол африки Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5725.тестов просто нету
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Они всей Африкой на один ПЦР тест пока еще денег не собрали...
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Такие показатели , потому что тестов почти не делают , или уже когда конкретно привозят или прилезают в больницу с симптомами . В Америке было бы точно тоже самое , если бы сделали 30 000 тестов , а не 3 млн тестов .
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У ВОЗ немає свідєтєльств по імунітету? Зате повно свідєтєльств, що ВОЗ абсолютно безкорисна контора.
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не ешьте таблетки ложками и будет вам счастье
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я б тебе поверил,если бы речь шла о бактериях...но тут вирус.на него ни наличие,ни отсутствие таблеток не действует
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Нет свидельств того, что ВОЗ может что то полезное сообщить, и что вообще от этой организации есть какаято польза.
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Разогнать эту банду мошенников и кретинов немедленно.
Когда человек выздоровел от бактериальной или вирусной инфекции, его иммунная система запомнила всю информацию о вторженце, и следующий раз встретит его во всеоружии. Именно на этом основаны прививки от таких чудовищных (в прошлом) инфекций как оспа, полиомиелит и т.д.
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Бесполезные депилы. Правильно Трамп вам финансирование обрубил.
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Иммунитет вырабатывется. У нас в январе люди болели уже короновирусом ( их лечили как от воспаления лёгких), многие были госпитализированы. Никто из них не заболел второй раз.
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який імунітет?? Хіба до РВІ чи ОРВІ, чи до вірусів грипу з усих, про які людство вже знає, створюється імунітете? Здається ні. То чого б це до корони він раптом створився?
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Бо треба залякати лоха. А потім творити все, що заманеться.
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