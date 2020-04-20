 Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ

Про це йдеться в статті Лізи Шлейн для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Пандемія COVID-19 завдала значної шкоди світовій економіці і тепер країни розробляють плани поступового зняття обмежень, сподіваючись, що використання тестів на антитіла допоможе виявити тих, хто має імунітет до інфекції. Однак відомостей про те, як виробляється імунітет до цього вірусу поки обмаль.

Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. "На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом".

Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоров'я

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян вказує, що наявність антитіл ще не є доказом імунітету.

"Ніхто не певен, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження, - говорить Раян. - Також деякі тести мають проблеми з чутливістю - вони можуть помилково давати негативний результат, і тоді людина буде думати, що вона захищена, а насправді вона може захворіти".

Експерт закликає обережно використовувати ці тести для того, щоб вплив на громадське здоров‘я був позитивним.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 2 404 249 випадків інфікування COVID-19. Зафіксовано 165 234 смерті.