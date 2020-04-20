EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, За кордоном
  1621  12
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1448) Росія (26880) санкції (2555)

 COVID-19 не є підставою для зняття санкцій, - представник МЗС Німеччини Бургер

У Берліні вважають, що криза, викликана пандемією COVID-19, не є підставою для зняття міжнародних санкцій, поки причини для їхнього запровадження існують.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

"Наша позиція полягає в тому, що санкції можуть бути посилені або послаблені тоді, коли ціль, з якою вони були введені, буде досягнута", - сказав дипломат.

Серед прикладів Бургер навів "анексію Росією Криму в порушення міжнародного права", а також ситуації, коли санкції запроваджуються проти країн за масові порушення прав людини.

У Берліні нагадали, що санкції, запроваджені РБ ООН або ЄС, є інструментом, спрямованим на досягнення певних політичних цілей, коли іншими засобами їх досягти не вдалося.

Читайте також: Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190221
 
   
 Топ коментарі
 
Хотілося би почути про Північний поток 2 та турбіни Сіменс.
 показати весь коментар
 
Все-таки немцы адекватные люди.
Меркель не хочет тратить время на малоросского полудурка...
В МИДе в который раз послали х.уйла нах с отменой санкций...
Молодцы!
Только наш говнокомандующий потерпевший не знает как лучше подстелиться под х.уйла!
 показати весь коментар
 
Зелена погань вилизує дупу кремлю, меле маячню, що путін хоче миру, на цьому фоні німці взагалі можуть відмовитись від будь-яких санкцій.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хотілося би почути про Північний поток 2 та турбіни Сіменс.
 показати весь коментар
 
 
Зелена погань вилизує дупу кремлю, меле маячню, що путін хоче миру, на цьому фоні німці взагалі можуть відмовитись від будь-яких санкцій.
 показати весь коментар
 
 
Добра.Али.Это уже неважные детали сегодня.Главное,чтобы санкции не сняли.Да и чего требовать от чужих людей,если у самих 73% своих вредителей.Продажные шрёдеры и макроны будут везде. В Украине их гораздо больше.Надо говорить и за то что они делают Дзякуй.
 показати весь коментар
 
 
Розумію, але їх слова треба на десять ділити!
 показати весь коментар
 
 
Все-таки немцы адекватные люди.
Меркель не хочет тратить время на малоросского полудурка...
В МИДе в который раз послали х.уйла нах с отменой санкций...
Молодцы!
Только наш говнокомандующий потерпевший не знает как лучше подстелиться под х.уйла!
 показати весь коментар
 
 
Санкции против России надо усиливать потому что уже задолбали русские с этой оккупацией. Надо каждый месяц усиливать санкции до тех пор, пока РФ не выведет войска с территорий Украины - это и с Донбасса и с Крыма! Когда с русскими мягко, то они это принимают за слабость и пользуются этим! Потому надо поступать с русскими максимально жестко!
 показати весь коментар
 
Если ********* так опечалена судьбой своей страны из-за санкций, которые наложили на нее из-за агрессии - пусть уходит из Крыма и Донбасса, пусть перестанет убивать украинцев!

В чем проблема, выполнит эти условия и санкции сразу же снимут!

А если ********* не хочет выполнять эти условия, то значит не так уж она хочет снятия этих санкций!
По моему логично...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору