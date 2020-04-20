 COVID-19 не є підставою для зняття санкцій, - представник МЗС Німеччини Бургер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

"Наша позиція полягає в тому, що санкції можуть бути посилені або послаблені тоді, коли ціль, з якою вони були введені, буде досягнута", - сказав дипломат.

Серед прикладів Бургер навів "анексію Росією Криму в порушення міжнародного права", а також ситуації, коли санкції запроваджуються проти країн за масові порушення прав людини.

У Берліні нагадали, що санкції, запроваджені РБ ООН або ЄС, є інструментом, спрямованим на досягнення певних політичних цілей, коли іншими засобами їх досягти не вдалося.

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