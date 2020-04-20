 Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк

Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Великдень. Нацполіція України відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів - всі РПЦ в Україні", - зазначив Шкіряк.
Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Великдень. Нацполіція України відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів - всі РПЦ в Україні", - зазначив Шкіряк.
А нафіга?
Рыбак-рыбака видит из далека!!
))
дивне запитання
Фєдєрастові попи поділилися виручкою??? Чорний нал душу гріє???