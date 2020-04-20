 Український воїн зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - штаб ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 20 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

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Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.