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 Український воїн зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - штаб ОС

Евакуаційною технікою потерпілий воїн був оперативно доставлений до лікувального закладу, там йому надали належну медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 20 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

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Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190218
 
 
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Ето в стабильный режим тишины о котором вы сегодня и вчера рассказывали был ранен наш солдат?
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Спасибо, что живой!!!
А говнокомандующий занят обслуживаем х.уйла? Рот занят???
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Убей как можно больше этих тварей, освободи нашу землю от заразы!
Український воїн зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 378
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