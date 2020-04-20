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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, За кордоном
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Все про:Генпрокуратура РФ (19) Росія (26880) Роскомнагляд (26) блокування (202) Міністерство реінтеграції (6)

 Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму

Роскомнагляд заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через новини про приховування хворих на коронавірус на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті "Роскомсвобода".

Зазначається, що блокування відбулося на вимогу Генпрокуратури РФ.

Стаття на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідала, що на тимчасово окупованій території від населення приховують реальну картину захворюваності на COVID-19.

Міністерство повідомляло про 10 тисяч хворих у так званих "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблоковані через карантин на окупованих територіях українці можуть повернутися додому, – Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190217
 
 
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Пилат если руки умоет -
То в чане невинной крови.

Запроданы недра и люди,
«Бабло» попирает Закон.
Каифа приносит Иуде
Не деньги, а честь и поклон.

Прочь шкуру с глупца, раз не помер,
Чтоб властный насытился рот.
В московском концлагере номер
Компьютер холопу дает.

Кремль лжет: «Этнемы!» «Настамнету!»
Лжет битый дубинкой народ.
От фейков стошнило планету -
Что месяц, то санкцией рвет.

Из грязи оборванцев крики
Под местного литр «вискаря»:
- Мы скрепны! Могучи! Велики!
Да здравствует Путин! Уря!
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слабенько цей МінВОТ працює,раз кацапи його тільки зараз заблокували...
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Нормальна поведінка окупанта.Які дзеркальні міри запропонують сценаристи кварталу?
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Зробити з московського патріархату карантинні зони для заражених і новоприбуваючих заробітчан.Нехай попи послужать народу.
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На кацапии это никому не нужно. Они могут с таким же успехом сайты своих министерств поблокировать. Не слезающие со стакана свинорусы туда всё равно не заходят.
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Пропоную блокувати в інформ просторі України будь-які спогади про путіна. Зовсім припинити вживати це нецензурне слово, замінивши його на більш благозвучну фразу, скажімо: "цей отой", замість його парсуни можна погодитись використовувати коричневий квадрат, пряму мову з його участтю перекладати транслейтом. Вважаю, це дуже підірве його позицію в ЗМІ.
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Можна подумати, що від цього козлорожі дауни не будуть хворіти на Covid19. Як колись висловився відомий класик - Дебіли, мля 😕
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Крымчанин! Запомни сам и передай другому, сопротивление оккупантам - дорога к дому!
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Да насрать на кацапов. Москали - враги и черти.
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Зебіл буде вибачатися перед ****** за статтю?
Буде... принаймі, на піаніно зіграє...
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Он як турбуються за психічне здоров*я расєян, а у нас слабо заблокувати антиукраїнські телеканали.
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