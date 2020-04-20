 Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті "Роскомсвобода".
Зазначається, що блокування відбулося на вимогу Генпрокуратури РФ.
Стаття на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідала, що на тимчасово окупованій території від населення приховують реальну картину захворюваності на COVID-19.
Міністерство повідомляло про 10 тисяч хворих у так званих "ЛДНР".
Россия - погост или поле?
Плоть трупов в былинках травы.
Пилат если руки умоет -
То в чане невинной крови.
Запроданы недра и люди,
«Бабло» попирает Закон.
Каифа приносит Иуде
Не деньги, а честь и поклон.
Прочь шкуру с глупца, раз не помер,
Чтоб властный насытился рот.
В московском концлагере номер
Компьютер холопу дает.
Кремль лжет: «Этнемы!» «Настамнету!»
Лжет битый дубинкой народ.
От фейков стошнило планету -
Что месяц, то санкцией рвет.
Из грязи оборванцев крики
Под местного литр «вискаря»:
- Мы скрепны! Могучи! Велики!
Да здравствует Путин! Уря!
Буде... принаймі, на піаніно зіграє...