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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1448) Меркель (685) Зайберт (21) Денис Шмигаль (242)

 Онлайн-зустріч Шмигаля з Меркель відклали, - представник уряду ФРН Зайберт

Переговори у відеорежимі між канцером ФРН Ангелою Меркель і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відкладено.

Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відеоконференцію, заплановану на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесено на більш пізню дату з міркувань планування", - сказав Зайберт.

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Про нові терміни перших переговорів глав урядів буде поінформовано додатково.

Як повідомлялося, перший віртуальний візит українського прем'єра до Берліна був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали відбутися о 16:00 за київським часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190216
 
   
 Топ коментарі
 
я бы тоже отложил, кто это вообще такой, премъером может быть люля, яценюк, даже грося был фигурой, че это за хер с бугра? с ахметкой народ обворовывал
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Показали его место...этому шмыгалю.
К сожалению - оно премьер Украины, а не сраного 95 го квартала.
Извините, за мой французский, но эти твари печатных слов не заслуживают...
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пусть спросят у этого клоуна чей Крым.....
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"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из-за соображений планирования"Источник: https://censor.net.ua/n3190216 Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 2882
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Та й правильно. Через місяць інший буде. Сенс з цими одноразовими спілкуватися?
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я бы тоже отложил, кто это вообще такой, премъером может быть люля, яценюк, даже грося был фигурой, че это за хер с бугра? с ахметкой народ обворовывал
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Коли відбудеться широко розрекламована зустріч Зелегського з Трампом?
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Показали его место...этому шмыгалю.
К сожалению - оно премьер Украины, а не сраного 95 го квартала.
Извините, за мой французский, но эти твари печатных слов не заслуживают...
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шмигаль ще не вивчив домашнє завдання,щоб його фрау могла б вислухати.
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Она сегодня день рожденья отмечает,не до нюхача ей.
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Да уж.... Уважают квартал 95 во главе страны.
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Пока не примут "банковский закон", никто в мире с этими клоунами разговаривать не будет, ну разве что только рашкостан.
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- Шалом, Анжела !
-Хенде Хох,Шмыгаль !

Полагаю, 100 лет проживете при полном здравии!...
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Если Меркель шмыгнула носом, то это не означает, что она собиралась встретиться с Шмыгалём. Неχερ εй делать!
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