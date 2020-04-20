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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль

У чотирьох пацієнтів, яких у Рівному вже готували до виписки, повторно виявили коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"У чотирьох пацієнтів, які готувалися до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно. Станом на ранок 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Це жителі Рівного віком від 34 до 52 років", - написав Коваль.

За його словами, зараз Рівненський обласний лабораторний центр перевіряє понад 60 проб на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині COVID-19 виявлено у 87 медпрацівників, - ОДА

Як повідомили Укрінформу в обласному оперативному штабі протидії коронавірусу, станом на 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 319 випадків захворювання на COVID-19, з них 11 - летальних.

У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль 01
У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190214
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас это не важно. Важно то, как мир собирается жить с этой заразой дальше, т.к. сидеть всю жизнь на карантине не получиться.
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Нююю, запасайтеся набоями ..
Іммунітет Нам в допомогу...
Апокасіпстичні фантастичні фільми дивилися??
Це було попередження та інструкції...
Це не даром робилося..
😎
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Я тобі більше скажу. У мене с 2010 року є великий рюкзак де є все, що необхідно для апокаліпсісу. І учора я там знайшов хірургічні маски (12шт) У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 7104. Те, що у мене є респіратори та протигази я знав, а про маски забув. І набої теж є... Так що я до апокаліпсісу готовий У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 4235
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Точняк, вирус рукоблудный..
Оружие..
😎
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Сейчас это не важно. Важно то, как мир собирается жить с этой заразой дальше, т.к. сидеть всю жизнь на карантине не получиться.
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Нююю, запасайтеся набоями ..
Іммунітет Нам в допомогу...
Апокасіпстичні фантастичні фільми дивилися??
Це було попередження та інструкції...
Це не даром робилося..
😎
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Я тобі більше скажу. У мене с 2010 року є великий рюкзак де є все, що необхідно для апокаліпсісу. І учора я там знайшов хірургічні маски (12шт) У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 7104. Те, що у мене є респіратори та протигази я знав, а про маски забув. І набої теж є... Так що я до апокаліпсісу готовий У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 4235
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А адреса яка??
Жарт, Моя сестра каратистка, тільки Мене боїться,теж саме каже, про "тривожний чамаданчик"..
Запасайтеся!! А Я прийду!! -Я кажу..))
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Хе-хе, це є тіпа анекдоту у виживальщиків, що не так важливо що у тебе є бункер з запасами на рік, а важливо знати, у кого є такий бункер... У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 5127
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Вот так и надо дальше. Одних этих коронавирусов - штук 40. Разных. Только мы о них никогда не думали.
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Та я за, только я же не могу отменить карантин по всему миру? А поскольку я живу не на обитаемом острове, то мировой психоз карантин влияет на мою привычную жизнь. Как-то так...
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Ахахаха У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 5521 Готовили к выписке, значит, симптомов нет. Классные тесты.
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Хотя, да - не смешно, людям попадос, хоть бы опыты над ними не ставили.
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Значит по второму кругу на лечение
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А що лікувати? Адже симптомів нема, тобто нема кашлю, дихання чисте, температури нема, може трохи слабість, так то від нестачі вітамінів. А вітаміни вони і вдома питимуть.
Зовні здорові люди можуть не один рік бути носіями вірусів чи бактерій. Лисиці он зі сказом живуть і дітей приводять. Слабші гинуть у активній фазі. Але обовязково хоч когось покусають. Чи дурна бактерія гинути запросто так із своїм носієм? От вони і командують лисячому мозку: кусай кого бачиш.
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Можливо, точно не памятаю. Але сама дія на мозок інфекції надзвичано цікава: намагання через слину передати естафету іншому обьєкту перед смертю хазяїна.
По якомусь телеканалу показували дію особливих глистів, що плодяться у кишківнику журавля. Але проміжком мешкають у жабах (із фекалій у воді попадають). То "заставляють" жабу відрощувати по три і більше задніх лапи і жаба вже не може втекти від журавля і той її зьїдає. Так прискорюється процес зараження. подумати тільки - якісь примітивні глисти!
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поди докажи - так или не так оно. можид поциенты более-менее при бабле просто, можно слупить еще раз, плюс компенсации Шмыгаль(ну и фамилия) даст наверное в придачу еще.
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Будем надіятись на рукозадих медиків.Бо якщо це правда-то песець.Виходить він заселяється,атакує і у випадку невдачі затихає і чекає поки жертва ослабне щоб знов атакувати.ЧУЖИЙ якийсь.Тоді карантин до біса.
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добавлю ложку меда У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 8972
Что более вероятно
выпадающее из статистики атипичная жизнестойкость вируса одновременно у ЧЕТЫРЕХ пациентов
ошибка партии тест-систем или персонала, учитывая что это ОДНА ГРУППА больных, т. е тесты делались одновременно как на наличие так и на отсутствие - кстати мордорские тесты тем и грешат показывая там где вируса нет и не показывая где он есть
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