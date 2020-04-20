 У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"У чотирьох пацієнтів, які готувалися до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно. Станом на ранок 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Це жителі Рівного віком від 34 до 52 років", - написав Коваль.
За його словами, зараз Рівненський обласний лабораторний центр перевіряє понад 60 проб на коронавірус.
Як повідомили Укрінформу в обласному оперативному штабі протидії коронавірусу, станом на 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 319 випадків захворювання на COVID-19, з них 11 - летальних.
Оружие..
😎
Іммунітет Нам в допомогу...
Апокасіпстичні фантастичні фільми дивилися??
Це було попередження та інструкції...
Це не даром робилося..
😎
Жарт, Моя сестра каратистка, тільки Мене боїться,теж саме каже, про "тривожний чамаданчик"..
Запасайтеся!! А Я прийду!! -Я кажу..))
))
психозкарантин влияет на мою привычную жизнь. Как-то так...
Зовні здорові люди можуть не один рік бути носіями вірусів чи бактерій. Лисиці он зі сказом живуть і дітей приводять. Слабші гинуть у активній фазі. Але обовязково хоч когось покусають. Чи дурна бактерія гинути запросто так із своїм носієм? От вони і командують лисячому мозку: кусай кого бачиш.
По якомусь телеканалу показували дію особливих глистів, що плодяться у кишківнику журавля. Але проміжком мешкають у жабах (із фекалій у воді попадають). То "заставляють" жабу відрощувати по три і більше задніх лапи і жаба вже не може втекти від журавля і той її зьїдає. Так прискорюється процес зараження. подумати тільки - якісь примітивні глисти!
Что более вероятно
выпадающее из статистики атипичная жизнестойкость вируса одновременно у ЧЕТЫРЕХ пациентов
ошибка партии тест-систем или персонала, учитывая что это ОДНА ГРУППА больных, т. е тесты делались одновременно как на наличие так и на отсутствие - кстати мордорские тесты тем и грешат показывая там где вируса нет и не показывая где он есть