 У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"У чотирьох пацієнтів, які готувалися до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно. Станом на ранок 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Це жителі Рівного віком від 34 до 52 років", - написав Коваль.

За його словами, зараз Рівненський обласний лабораторний центр перевіряє понад 60 проб на коронавірус.

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Як повідомили Укрінформу в обласному оперативному штабі протидії коронавірусу, станом на 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 319 випадків захворювання на COVID-19, з них 11 - летальних.



