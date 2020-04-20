 Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що працюють сьогодні лише системоутворювальні підприємства.
"При цьому підприємства сфери послуг і громадського харчування, на жаль, сьогодні закриті. Чесно кажучи, ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як з метою відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і всі місця відпочинку закриті", - заявив він.
Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.
Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.
Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.ФОТО.ВІДЕО https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/20/7248627/
Пррредставляю , скока тысч хлорки понадобитца..
Та насрали кацапы на крысян в 2014 году
Единственное что от нее ещё можно услышать,так это фразу:--Кто здесь??
жизни, если ездить достаточно лихо"...