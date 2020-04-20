 Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що працюють сьогодні лише системоутворювальні підприємства.

"При цьому підприємства сфери послуг і громадського харчування, на жаль, сьогодні закриті. Чесно кажучи, ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як з метою відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і всі місця відпочинку закриті", - заявив він.

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