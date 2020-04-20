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 Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів

Окупаційна влада Криму знову закликала росіян відмовитися від поїздок на окупований півострів через загрозу коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що працюють сьогодні лише системоутворювальні підприємства.

"При цьому підприємства сфери послуг і громадського харчування, на жаль, сьогодні закриті. Чесно кажучи, ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як з метою відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і всі місця відпочинку закриті", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 30 квітня продовжили режим самоізоляції в окупованому Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190213
 
   
 Топ коментарі
 
А лучше убраться подальше с полуострова и Донбасса
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Гоблин,вам ,кацапам, это уже давно пытаются втолковать. Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 7861
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Курортный сезон обеспечен на высоте.
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А лучше убраться подальше с полуострова и Донбасса
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наперсточник лукавит : все строительные компании принадлежащие гоблину и его семье работают) за 4 года благосостояние депктатов и проче швали уквеличилось в 170 раз
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Гоблин,вам ,кацапам, это уже давно пытаются втолковать.
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Мда, вот вам и камни с неба. Процветающий русский Крым. Говорят уже и военных вывозят.
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Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 1854да кто ехал в тот крым отдыхать?самая последня шваль
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У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) більше тисячі людей зібралися на народний сход проти режиму самоізоляції, є затримані.

Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.
Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.
Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.ФОТО.ВІДЕО https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/20/7248627/
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Пиши больше На фот сверху там человек 70. не больше

Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 2131
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Москалі знайшли половця - В Петербурге задержан оперный певец Вадим Чельдиев в рамках возбужденного уголовного дела, по которому он обвиняется в распространении "ложной информации о коронавирусе".
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так он и на цензор наведывался. только тут он экономику Украины порывался спасать и права верующих на распространение вируса в церквях. а не оценили его почему то там. странные какие то там нукеры власти, никакой заботы о раше и спасении там всего и вся. патриота замели ))
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А че, нада, чем больше тем лучче..
Пррредставляю , скока тысч хлорки понадобитца..
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Другими словами, пляжный сезон в Крыму начнется в травні.
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Гыыы, как будто последние шесть лет туда просто ломились кацапы.
Та насрали кацапы на крысян в 2014 году
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Для путлера Крим - це чудове місце для обсервації....
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какой Крым??? он в валдайских ****** уже месяц сидит, до него можно добраться только в плавь или на воздушном шаре.
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Туди ще на початку квітня ламанулися кацапські відпочивальники з машквабада, лєнінгада та інших містечок. Зі своїми вірусами. Назад поїдуть з крисськими вірусами. Головне - нікого не пропускати через нашу територію.
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знаю несколько лживых ватников, которые на материковой части Украины ходили в вышиванках, а в Крыму бегали по пляжу с аквафрешем, потом, возвратившись- всем рассказывали(как по методичке), как там в Крыму всё у них замечательно ...но замолкали, когда спрашивал : почему ж вы там не остались? Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 745
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Да у нас куча таких на работе, которые ездят на крыс отдыхать и выхваляют вовсю.
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Та не, надо ехать. Непременно ехать. Московиты, вам надо непременно ехать в оккупированный вами украинский Крым. Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 8660
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То ехать, то не ехать, прям ромашка какая-то.
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Бойтесь своих желаний - а вдруг они сбудутся.☺
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А что на эту тему скажет Надежда Савченко.Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 4220
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Ну глядя на ее хлебальник понимаешь,что она все уже сказала)))
Единственное что от нее ещё можно услышать,так это фразу:--Кто здесь??
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Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров -----Ты туда не ходи, снег голова попадёт совсем дурной станеш.
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Заповедник пенсионеров... Хотели же " умереть в росии" - вот и сбудутся мечты. Лишь бы побыстрее )))
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Как говаривал Жванецкий : "Любого автомобиля хватит до конца
жизни, если ездить достаточно лихо"... Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 3566
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