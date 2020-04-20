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 Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція

17-річний хлопець через власну необережність вистрілив у свого 16-річного знайомого з мисливської рушниці на Вінниччині. Хлопця госпіталізували до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Під час відсутності батьків 13-річна дівчина покликала в гості своїх друзів. Один з неповнолітніх гостей попросив її показати мисливську зброю, що належить її батькові. Дівчина відкрила сейф ключами, які були в доступному місці, і дістала дві рушниці - гладкоствольну та нарізну. Діти розглядали зброю, в результаті один із хлопців з необережності вистрілив і травмував товариша. 16-річний постраждалий зазнав вогнепального поранення гомілки з гладкоствольної рушниці калібру 12 мм. Хлопця госпіталізували до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Поліцейські вилучили з будинку 4 одиниці мисливської зброї, на які були відповідні дозволи.

За фактом травмування неповнолітнього слідчим відділом Лівобережного відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Кримінальну відповідальність доведеться нести і власнику зброї. У його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.264 КК України (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190210
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас набегут хоплофобы с воплями, что Украинцам рано владеть оружием Подросток по неосторожности ранил 16-летнего товарища из охотничьего ружья на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6229
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Раздать? Вы можете предъявить практику раздачи оружия в современных цивилизованных странах? Или у вас просто недержание чуши в голове?
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Оружие в Украине должно продаваться также как в США. Это защита от фашизма.
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Сейчас набегут хоплофобы с воплями, что Украинцам рано владеть оружием Подросток по неосторожности ранил 16-летнего товарища из охотничьего ружья на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6229
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нет наоборот, всем раздать что бы вирусу облегчить работу.
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Раздать? Вы можете предъявить практику раздачи оружия в современных цивилизованных странах? Или у вас просто недержание чуши в голове?
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Элементарно!
Права ведь раздают?
Экзамен по правилам обращения с огнестрелом и мерах безопасности, зачёты в тире и в нагрузку ПМ с парой коробок патронов.
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У нас уже ест система, по которой гражданские лица могут ЛЕГАЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ оружие для личного использования. Она во многом не совершенна, но раздачей это назвать может только тот, кто крайне далёк от этой темы.
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Короткоствол нельзя. Длинное стоит более половины минимальной пенсии. Это понты.
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Длинное по эффективности убийства на 50-90%% превышает таковые способности пистолета. По цене - примерно то же самое. Но короткоствол имеет те качества для личной защиты, которые не могут его заменить ни чем, а именно - возможность скрытого ношения, время первого выстрела и останавливающее действие при не высокой летальности. Но, по загадочной причине, пистолеты таки да - нельзя.
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А Закон уже одобрен профильным комитетом ВР и ждет принятия.
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А антиколомойский закон даже первое чтение прошел)))
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У тебя проблемы с выражением мыслей. Это свидетельствует о том, что ты испытываешь проблемы с самим наличием этих самых мыслей.
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Да-да. Именно с мыслями у тебя вообще никак Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1604
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Шота ты чахнешь прям на глазах. Качай мозг! Можешь гантелю на него положить Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9741
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У тебя небольшой всплеск активности. Это временно Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3599
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Valery Greff У нас это и будет раздача, а не продажа. Примерно - как с водительскими удостоверениями. В цивилизованных странах трудно представить -права, за деньги. А у нас -норма. За взятку, кумам, друзьям. И, таких случаев, когда пистолеты будут оставлять, где-попало, будет в разы больше.
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Вы совсем отстали от жизни. В Украине ЛЕГАЛЬНО ПРИОБРЕСТИ оружие можно с момента возникновения этой страны. Никакой "раздачи" при этом не наблюдается ни массового оставляния, ни "друг-друга перестреляния".
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Valery Greff Я не отстал, а имею непосредственное отношение, и к приобретению оружия, как его бывший владелец, и к другим аспектам, связанным с оружием. Здесь, на "Цензоре", давно идет спор о короткостволах, когда одни их сильно возжелали, а другие думают о том, что может последовать после свободной его продажи.
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Что может последовать после (и тут вы делаете ключевую ошибку хоплофоба) не свободной продажи, а возможности приобретения при прохождении разрешительных процедур, и не какого попало оружия (ружья и карабины у нас можно приобрести вполне легко и с минимальными бюрократическими проволочками), а именно короткоствольного нарезного, которое наиболее полно обеспечивает задачу личной защиты граждан, мы можем наблюдать на примере не только США, но и вполне близкого нашего соседа - Молдовы. И что мы видим? А ничего. Нет никакой катастрофы, возросшей смертности или чего-то такого, что могло бы возбудить ранимую душу хоплофоба. А вот преступность, связанная с насилием, в Молдове снизилась на 50% только за первый зод принятия закона об оружии и его применении в целях самообороны.
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Вот тебе точно оружие иметь нельзя, нервный слишком.
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Обоснуй. Со своей стороны могу сказать, что тебе оружие иметь нельзя - сцикливый слишком.
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Навешивать ругательные ярлыки признак нервного и неуверенного человека, надо доверять такому оружие?
А оружие у меня есть.
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Ты же хоплофоб, а значит ты и есть нервный и неуверенный человек, который, при этом, пытается компенсировать свои недостатки враньём про владение оружием. Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5860
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Я же говорю что ты нервный и оружие тебе нельзя даже показывать.
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Из тебя стрелочкик, как из нашего говнокомандующего пианист - х#@вый Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4781
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Ты еще и слепой Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7910 Тебе оружие точно нельзя Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5868
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Ему можно Валера . Он же из тех кто узурпировал у тебя это право вместе с Кнуром которого вы оба целовать готовы .Он за то что Кнур лишил тебя всех Гражданских прав и платил ему щедро за верность , а ты просто потому что для тебя Кнур немножко чем то ,,лучше" Клоуна
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Оружие в Украине должно продаваться также как в США. Это защита от фашизма.
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Безусловно. Но в США тоже есть различия, в зависимости от штата, так что было бы не плохо, как в Джорджии...
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Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2279 Максим Атаманюк 044e8751 Оно так и продается- охотничье и нарезное, длинноствольное.
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Проблема в том, что нет Закона. Совсем нет закона. Ни о владении оружием, ни о применении.
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Valery Greff Да, это проблема, согласен. Нашим депутатам не до этого, как и по многим вопросам тоже.
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Закон уже одобрен профильным комитетом ВР и ждет принятия.
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А закон простой - у кого деньги будет самооборона.
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"Будет"? Оружие уже сейчас может законно приобрести практически любой не судимый совершеннолетний гражданин. Даже финансового барьера нет - оружие дешевле мопеда.
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Вот это да.
Неужели сторонники пистолетиков признают, что в Украине можно легально владеть оружием?
Имел виду что свободное владение и скрытое ношение пистолетов приведет к их множественному незаконному применению, которое попытаются решить типично по украински.
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Как раз хоплофобы визжат про то, что в Украине "нельзя раздавать оружия" и понятия не имеют о том, как организован в Украине легальный рынок оружия и сеют мифы про то, что "из пистолетов все перестреляют друг друга". Узнаёте себя? А это вы Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3702
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"Дайте мне пистолет мне на улицу выйти страшно."
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Кожаре-пожалуй рановато.Остальным носителям "наградного"-время покажет. Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1307
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А наградное идет по другой системе, не имеющей отношения к гражданскому оружию и системе его приобретения.
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Папа оружие разряжать надо, мог остаться без дочки и возможно без будущего зятя.
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Владельцу оружия впаяют нарушение правил хранения и ответственность за последствия этого нарушения.
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Південна лисиця доці. Не побачить нових чоботів років п'ять.
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безсознательная ревность, привёдшая к необычной дуэли )
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Молодцы полиция и прокуратура, если бы так с коррупцией боролись как с преступлениями в быту Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2514
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А кто сказал, что не борятся?
"В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн" Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4777
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там другая історія, но дєвачка нє достігла возраста согласія
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там секс втройом, но потом ружжо подключілось
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вот токо не 12-мм, а12калибр, мм и кал - вещи разные...
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Могла бы сиськи показать. Нет же, им оружие нужно
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та вона там всьо показала і дала. Ружжо залишилось на дєсєрт
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требую оружие как в америке, москали уже в Украине и прыпыздент пройдоха и брехло
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Печальная и глупая история....
Ну не с собой же на шее этот ключ носить....
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Кодовый замок? И прятать ключ, если не один живешь. Дети-ясно, жене тоже неизвестно что может в голову прийти...
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простой кодовий замок вскриваю за пару мінут
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какие статьи за то что ребенок взял ключи..маразм..
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