 До кризи і зупинки вуглепрому видобуток вугілля в Павлограді зростав завдяки інвестиціям, - Чех

Про це заявив ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех. "Відстежмо, як в "Павлоградвугіллі" зростав видобуток. У позаминулому році 19 мільйонів на поточний рік, в минулому 20 мільйонів. Цей рівень. До приватизації там видобуток був 10 мільйонів, це в 2004 чи 2005 році. Тобто, там планомірно і цілеспрямовано йшла робота інвестиційна", - сказав Чех.

За його словами, в разі зупинки "Павлоградвугілля" в регіоні будуть серйозні проблеми, перш за все із зайнятістю жителів, оскільки це містоутворювальне підприємство. "Це містоутворювальні підприємства і, звичайно, з зайнятістю проблеми, як всюди, а там будуть посилені. Тут мови немає. "Павлоградвугілля" - це велике об'єднання. Там здійснювався, в тому числі і маневр робочої сили. Я знаю, там одну шахту закривали. Але там організована доставка робочих на інші підприємства. Там закривалася шахта, якщо я не помиляюся, Першотравнева шахта планомірно, виробивши запаси. Люди були переведені на інші шахти. Це немаленька відстань. Не буду судити, 30-40 кілометрів. Але возили на роботу. Не довелося людям самим ці питання вирішувати. Об'єднання всі ці питання вирішувало", - розповів Чех.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково -виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб. У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.