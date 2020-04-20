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 Економіка
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Все про:Павлоград (40) вугілля (281)

 До кризи і зупинки вуглепрому видобуток вугілля в Павлограді зростав завдяки інвестиціям, - Чех

До кризи в енергетичній і вуглевидобувній галузі об'єднання "Павлоградвугілля" значно наростило вуглевидобуток завдяки інвестиціям власника в підприємство.

Про це заявив ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех. "Відстежмо, як в "Павлоградвугіллі" зростав видобуток. У позаминулому році 19 мільйонів на поточний рік, в минулому 20 мільйонів. Цей рівень. До приватизації там видобуток був 10 мільйонів, це в 2004 чи 2005 році. Тобто, там планомірно і цілеспрямовано йшла робота інвестиційна", - сказав Чех.

За його словами, в разі зупинки "Павлоградвугілля" в регіоні будуть серйозні проблеми, перш за все із зайнятістю жителів, оскільки це містоутворювальне підприємство. "Це містоутворювальні підприємства і, звичайно, з зайнятістю проблеми, як всюди, а там будуть посилені. Тут мови немає. "Павлоградвугілля" - це велике об'єднання. Там здійснювався, в тому числі і маневр робочої сили. Я знаю, там одну шахту закривали. Але там організована доставка робочих на інші підприємства. Там закривалася шахта, якщо я не помиляюся, Першотравнева шахта планомірно, виробивши запаси. Люди були переведені на інші шахти. Це немаленька відстань. Не буду судити, 30-40 кілометрів. Але возили на роботу. Не довелося людям самим ці питання вирішувати. Об'єднання всі ці питання вирішувало", - розповів Чех.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково -виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб. У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190208
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуйте за кризу 73%, зебіли!
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коректніше було б сказати "не до кризи" а "під час правління віслюка оманського" До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 2695
куди не глянь - все котиться коту під хвіст
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Згинь скотина зеленая! Ахметов хоть и козел, но шахты закрывает потому что зеленое говно покупает уголь в России!
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Так если бамбасу шото не нравиться - вперед майданить!
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когда тебе свет начнут отключать , ты тогда бомбаса вспомнишь
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1.55% вырабатывает атомная энергетика.
2. Я срать хател на все что после днепра в сторону казламордии! Если бы их отсоеденили, мы бы уже давно жили в нормальной стране!
3. У меня есть 2 генератора.
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в четвертых - лучше аккумулятор и инвертор
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а ты в курсе что эти шахты как раз то находятся в днепр обл. ?
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а ты в курсе где находится Днепр (река)???
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то есть нужно резать по днепру ? на этом как раз кацапы и настаивают ..
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Нужно сделать так что бы в Украине выбирался президент украинский, а не тот что выбирает прокацапское большинство за Днепром в сторону кацапии!!!
И других вариантов нету! Либо жить с этими тварями в говне потому что они хотят в росссиию, либо сделать выбор!
Конечно же если вы не предлагаете их утилизировать!
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нужно понимать что нам "повезло" и мы как бы находимся в буферной зоне между варварами и цивилизацией .. у нас пол страны выходцев из росии и их потомков .. а более 90% населения с совковым менталитетом .. даже во львове, самом проукраинском городе 40% выбрало это зелёно-кацапское чмо ... а в других западных областях более 70% .. таким образом можно делиться до бесконечности, пока не увидим ту карту в слуге народа в реальности .. по этому утилизация, лишение гражданства, отправка в днр.. которое тоже теперь маленькая буферная зона всех любителей рускава мира это тоже вариант ..
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а что ющенко на второй срок не смог? фигли он набрал 5%?
или он был не украинский?
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Ахметов насилует Украину и своих рабочих.
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ахмєтка, в порівнянні, з каломойським, - чесна людина
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Згинь скотина зеленая! Ахметов хоть и козел, но шахты закрывает потому что зеленое говно покупает уголь в России!
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Почему в РФ покупать уголь нельзя, а бензин, сжиженный газ и ТВЭЛы можно?
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Дякуйте за кризу 73%, зебіли!
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Ахметка в друзяках был у пети и капусту рубал на энергорынке. А теперь он с проблемами, вот и давит на власть через шахтеров. Мозги чисти от петиного срача.
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Тормоз, с какими он проблемами? Ему на те шахты насрать! Ну не будет рубать капусту но у него ее столько что можно долго не про что не думать!
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и еще, представляю как ты на говно исходили такие чмыри как ты, будь такие проблемы при Порошенку. Но их не было!
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Так и я говорю, при пети у ахметки проблем не было.
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При Пете проблем не у кого не было! Только у дебилов!
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По любому! Там даже написано что я не Петя До кризи і зупинки вуглепрому видобуток вугілля в Павлограді зростав завдяки інвестиціям, - Чех - Цензор.НЕТ 4658
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коректніше було б сказати "не до кризи" а "під час правління віслюка оманського" До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 2695
куди не глянь - все котиться коту під хвіст
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Злостное банкротство? Так нужно, как это делают в цивилизованном мире, активы Ахметова арестовать и реализовать с целью возмещения нанесенного ущерба, в том числе и невыплаченных зарплат.
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Вы часто слышите В СМИ о дефолте, который месяц назад объявил Ахмет? Вот и я тоже. До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 9158 У нас как в Багдаде. Только раздается отовсюду, что ДТЭК надо спасать. Кто бы народ спас от глупости.............
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Это к вопросу об эффективности частных собственников.
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Погоди, еще чуток и будет "хервамврот"!
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Петя-спаситель, help. И курс гривны снова в 3 раза и коммуналку в 5 для спасения ахметки и иже с ним.
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ооо кацапы подошли))))
Казламордый как там *уйло, не здох еще?
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Как крыть нечем, так сразу "ахенты *******". Ну точно петруха постит.
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так что же ты еще? Как зебил обосрался и всех говном обмазал, так - Петруха...!
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Отменили Роттердам летом прошлого года. Лучше стало? Курс гривны вырос в 3 раза? Или коммуналка в 5 раз ниже? Или просто стали бесконтрольно, уже не стесняясь, тащить уголь из кацапстана? Где пикеты Билецкого, с контролем бизнеса на крови? Очень странно, год назад визжали все, что уголь кацапский, хотя нигде, кроме ввоза на западной границе его найти так и не смогли. Что случилось сейчас?
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Ребят, без Роттердама+, дворцов под Киевом, в Лондоне и во Франции, непонятной деятельности на Лугандоне, совершенно необъяснимой монополии ( привет ВР и Антимонопольному комитету ) и бесконечной деятельности каких-то лоббистских ( решалы) групп, у нас ничего не получится понять До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 5210
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а понимать ничего не надо! Город 110тыс населения + ближлежащие села и поселки от сегодня у них выходной и до когда не понятно!
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В ДТЭКе стада менеджеров, так и продавайте уголь на мировой рынок, если кто купит сейчас конечно. Или опять вся страна должна скинуться мальчику Ринату на повышение рейтинга в Форбсе?
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Он выбрал другой путь! Теперь вы будете хер сосать!
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Кто же его по такой цене на мировом рынке купит то? Весь кипишь из-за того, что цена во всем мире на энергоносители упала, а у нас нет, и сейчас банально проще и дешевле купить за границей.
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ну во всяком случае шахтёров с завтрашнего дня отправляют на карантин с сохранением выплат зарплат .. не понятно за чей счёт .. но шахтёры очень этому рады ..
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Т.е. рыжий гудок перестал инвестировать в СВОИ шахты, а виновна страна, я правильно понимаю?
Та неее, гудок, как при ************* уже не будет, сам выкручивайся.
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Зюзя,спасай ахмета, как петя в свое время. Ублюдки оба.
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"ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль 5,252 млрд гривен и заплатил налог с нее. Интересный метод был у Пети спасения Ахмета. До кризи і зупинки вуглепрому видобуток вугілля в Павлограді зростав завдяки інвестиціям, - Чех - Цензор.НЕТ 1071 За год правления Нелоха Ахмет официально объявил дефолт в марте и отказался от выплат по облигациям. Сейчас готовится получить бабло из бюджета. Так кто и что сделал?
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