 Жителям Житомирщини, які втратили житло унаслідок пожеж, виплатять компенсації, - голова ОДА Бунечко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, було ухвалено рішення щодо компенсації для місцевих бюджетів і, безумовно, щодо компенсації для людей, які втратили своє житло.

Голова Житомирської ОДА розповів, що близько 1 тис. осіб із різних підрозділів ДСНС гасять лісові пожежі. Зокрема, залучено обласні лісники, лісники КП "Житомироблагроліс" і військовики. Крім того, Нацгвардія допомагає досліджувати територію за допомогою дронів. Також залучено інженерну техніку ЗСУ.

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"Сьогодні після першого обльоту на вертольоті я можу доповісти про те, що немає відкритих вогнищ. Є задимлення, але, як мені доповіли, дим вже зовсім іншого характеру. Тобто вже навіть по всій території можна пролетіти на вертольоті. Тому що коли ми піднімалися вчора на вертольоті, були місця, куди ми не могли пройти, бо там був дим іншого характеру, куди вертоліт пройти не може. Сьогодні повідомляють, що ситуація поки контрольована, далі працює авіаційна техніка", - сказав він.

Бунечко зазначив, що якщо не буде змін погодних умов і якщо не здійметься буревій, то рятувальники за кілька днів впораються вже і з цим задимленням.

Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в зоні відчуження тривають з 4 квітня.