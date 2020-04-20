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 Суспільство
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Все про:Житомирщина (578) пожежа (2217) Бунечко (11)

 Жителям Житомирщини, які втратили житло унаслідок пожеж, виплатять компенсації, - голова ОДА Бунечко

У Житомирській області багато коштів із місцевих бюджетів витрачають на ліквідацію наслідків масштабної пожежі, тому на засіданні оперативного штабу було ухвалено рішення про компенсації від центральних органів виконавчої влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, було ухвалено рішення щодо компенсації для місцевих бюджетів і, безумовно, щодо компенсації для людей, які втратили своє житло.

Голова Житомирської ОДА розповів, що близько 1 тис. осіб із різних підрозділів ДСНС гасять лісові пожежі. Зокрема, залучено обласні лісники, лісники КП "Житомироблагроліс" і військовики. Крім того, Нацгвардія допомагає досліджувати територію за допомогою дронів. Також залучено інженерну техніку ЗСУ.

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"Сьогодні після першого обльоту на вертольоті я можу доповісти про те, що немає відкритих вогнищ. Є задимлення, але, як мені доповіли, дим вже зовсім іншого характеру. Тобто вже навіть по всій території можна пролетіти на вертольоті. Тому що коли ми піднімалися вчора на вертольоті, були місця, куди ми не могли пройти, бо там був дим іншого характеру, куди вертоліт пройти не може. Сьогодні повідомляють, що ситуація поки контрольована, далі працює авіаційна техніка", - сказав він.

Бунечко зазначив, що якщо не буде змін погодних умов і якщо не здійметься буревій, то рятувальники за кілька днів впораються вже і з цим задимленням.

Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в зоні відчуження тривають з 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190207
 
 
 Топ коментарі
 
Жителям Житомирщины, потерявшим жилье в результате пожаров, выплатят компенсации...

по тысяче гривень на человека
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А интересно в богатых странах с высокой ответственостью государства государство выплачивает ущерб в Швеции или Швейцарии например? Нет нихера не выплачивает!
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какая "обязанность государства"? В США и Европе государство ничего не выплачивает, все делают страховые. Государство организовывает спасательные операции, размещает в местах временного жительства, организовывает питание и помощь вещами, и все. Никаких выплат.
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Жителям Житомирщины, потерявшим жилье в результате пожаров, выплатят компенсации...

по тысяче гривень на человека
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Да, наш бубочка уже выплатил все морякам и солдатам , вернувшимся из плена хрен с маком, погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране - два хрена с маком, медикам вообще лютые деньги обещали- 300% надбавки, а урезали даже зарплату и ту не выплачивают, задерживают, с перспективой выплаты 0 целых ноль десятых! Кому там еще со страшной силой обещают выплатить? А! Пенсионерам! Уже 4 месяца обещают поднять пенсии и выплатить по 1000 грн за короновирус одноразовой помощи. И каждый месяц говорят- ну вот в следующем месяце- это уже точно, ну вот потом уже точно-приточно и так каждый раз. Наш ********** врет лучше, чем дышит. А врет он всегда, как только открывает рот. Ну да, киздеть-оно не мешки ворочать. Просто они воруют наши деньги! Зебилы- ваши деньги в том числе!
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Закони та бідність не дозволяє страхувати!
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Какие законы? Смотрю сейчас в Привате страховка 0.48% от суммы имущества
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Багато будинків там побудовано із лісу та методом толоки. Тобі таке майно оцінять у три гривні.
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Они сами оценивают своё имущество кинул бы ссылку на приват но админ её сотрет так что поищите в гугле. Там смысл что ты сам говоришь сколько имущество стоит. Я свою квартиру на 20 000 у.е. застраховал Жителям Житомирщини, які втратили житло унаслідок пожеж, виплатять компенсації, - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 6738. Думаю что даже при пожаре мне этой суммы хватит правда если рухнет дом это маловато но надеюсь что не рухнет!
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0,48% от 20 тысяч уе - это каждый месяц? Или за год?
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Мабуть ви не страхували приватний будинок у селі.
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Надо нам всем застраховаться от таких кремлевских придурков как ты и твой осел оманский. Самая надежная страховка в мире!
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Страхование имущества дело хорошее, но не обязательное. Во всяком случае на данный момент. Но, компенсация за утраченное жилье и имущество - святая обязанность государства, если оно есть, то настоящее государство. И сейчас будет тест на подлинность государства - то ли оно защищает людей, стоит на страже их интересов, или оно заботится только о себе, любимом. Если людям опять, как всегда, пообещают золотые горы, а выплатят копейки - дерьмовое оно, это государство лжецов и обманщиков. Найти поджигателей, настоящих, не цапов відбувайлов, нереально. И что теперь? Подождём!
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А интересно в богатых странах с высокой ответственостью государства государство выплачивает ущерб в Швеции или Швейцарии например? Нет нихера не выплачивает!
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Почему тогда Украина из моих налогов должна выплачивать? Пусть лучше лавочки поставит или тротуары заасфальтирует!
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какая "обязанность государства"? В США и Европе государство ничего не выплачивает, все делают страховые. Государство организовывает спасательные операции, размещает в местах временного жительства, организовывает питание и помощь вещами, и все. Никаких выплат.
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Нет такой обязанности у государства.
Тем более, что многие пострадавшие от пожаров сами являются палиями. Эдак может дойти до того, что "хата совсем обветшала - спалю-ка я ее и компенсацию получу."
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"компенсация за утраченное жилье и имущество - святая обязанность государства" (с) Можно первоисточник?
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Такое в России в 10м году было. Начали компенсировать в полном объёме, дома им строить,так там местные и тушить перестали в надежде на новостройки
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"Триста тридцать! -Соласен - Каждому! - Согласен"(с)
Судя по остаткам пожарищ дома были из соломы....
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В богатых странах и доходы граждан гораздо выше, чем в Украине, и страховое дело на несопоставимых с нами уровнях. Первоисточник - Конституция Украины, в которой отражены права и обязанности граждан и государства. Что касается паліїв, об этом можно говорить после приговора суда, если он состоится и вина этих поджигателей будет доказана. А пожары тушить будут и местные, и командированные, и пожарные, и те, кому не безразлично уничтожение имущества далеко не богатіїв.
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